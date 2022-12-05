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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221205/نجم-منتخب-إنجلترا-يغادر-قطر-بعد-تعرض-منزله-للسطو-1070880752.html
نجم منتخب إنجلترا يغادر قطر بعد تعرض منزله للسطو
نجم منتخب إنجلترا يغادر قطر بعد تعرض منزله للسطو
غادر مهاجم إنجلترا، رحيم سترلينغ، معسكر منتخب بلاده لكأس العالم 2022 في قطر، وعاد إلى بريطانيا بعد اقتحام منزله. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T16:52+0000
2022-12-05T16:52+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
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غاب لاعب تشيلسي البالغ من العمر 27 عاما عن فوز إنجلترا بثلاثة أهداف نظيفة على السنغال في دور الستة عشر، يوم الأحد، ولم يعرف ما إذا كان سيعود لمباراة ربع النهائي ضد فرنسا يوم السبت.وقال جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا: "يجب أن نمنحه الوقت لمحاولة حل ذلك أو أن نكون بجانب عائلته. هذا هو أهم شيء في الوقت الراهن، لذلك سنمنحه هذه المساحة".أعلن منتخب إنجلترا قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة ضد السنغال على ملعب البيت، أن سترلينغ لن يكون متاحا بسبب "مسألة عائلية".وقالت الشرطة في مقاطعة سوري الإنجليزية في بيان، إنها تحقق في "عملية سطو في أوكسشوت، ليذرهيد"، مضيفة أنها تلقت اتصالا "بعد أن عاد سكان العقار إلى منزلهم واكتشفوا سرقة عدد من الأشياء بما في ذلك المجوهرات والساعات".وأضافت أنه لم يكن هناك أي تهديد بالعنف، نافية التقارير التي قالت إن مسلحين هاجموا المنزل، ومشيرة إلى أن التحقيقات في الواقعة ما زالت جارية لمعرفة ملابسات الحادث بما في ذلك وقت وقوعها.
https://sputnikarabic.ae/20221015/جيمس-مدافع-انجلترا-يغيب-عن-مونديال-قطر-2022-1069072939.html
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رياضة, مجتمع
رياضة, مجتمع

نجم منتخب إنجلترا يغادر قطر بعد تعرض منزله للسطو

16:52 GMT 05.12.2022
© AP Photoالشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AP Photo
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غادر مهاجم إنجلترا، رحيم سترلينغ، معسكر منتخب بلاده لكأس العالم 2022 في قطر، وعاد إلى بريطانيا بعد اقتحام منزله.
غاب لاعب تشيلسي البالغ من العمر 27 عاما عن فوز إنجلترا بثلاثة أهداف نظيفة على السنغال في دور الستة عشر، يوم الأحد، ولم يعرف ما إذا كان سيعود لمباراة ربع النهائي ضد فرنسا يوم السبت.
وقال جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا: "يجب أن نمنحه الوقت لمحاولة حل ذلك أو أن نكون بجانب عائلته. هذا هو أهم شيء في الوقت الراهن، لذلك سنمنحه هذه المساحة".
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أعلن منتخب إنجلترا قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة ضد السنغال على ملعب البيت، أن سترلينغ لن يكون متاحا بسبب "مسألة عائلية".
وقالت الشرطة في مقاطعة سوري الإنجليزية في بيان، إنها تحقق في "عملية سطو في أوكسشوت، ليذرهيد"، مضيفة أنها تلقت اتصالا "بعد أن عاد سكان العقار إلى منزلهم واكتشفوا سرقة عدد من الأشياء بما في ذلك المجوهرات والساعات".
وأضافت أنه لم يكن هناك أي تهديد بالعنف، نافية التقارير التي قالت إن مسلحين هاجموا المنزل، ومشيرة إلى أن التحقيقات في الواقعة ما زالت جارية لمعرفة ملابسات الحادث بما في ذلك وقت وقوعها.
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