https://sputnikarabic.ae/20221205/نجم-منتخب-إنجلترا-يغادر-قطر-بعد-تعرض-منزله-للسطو-1070880752.html
نجم منتخب إنجلترا يغادر قطر بعد تعرض منزله للسطو
نجم منتخب إنجلترا يغادر قطر بعد تعرض منزله للسطو
غادر مهاجم إنجلترا، رحيم سترلينغ، معسكر منتخب بلاده لكأس العالم 2022 في قطر، وعاد إلى بريطانيا بعد اقتحام منزله. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T16:52+0000
2022-12-05T16:52+0000
2022-12-05T16:52+0000
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غاب لاعب تشيلسي البالغ من العمر 27 عاما عن فوز إنجلترا بثلاثة أهداف نظيفة على السنغال في دور الستة عشر، يوم الأحد، ولم يعرف ما إذا كان سيعود لمباراة ربع النهائي ضد فرنسا يوم السبت.وقال جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا: "يجب أن نمنحه الوقت لمحاولة حل ذلك أو أن نكون بجانب عائلته. هذا هو أهم شيء في الوقت الراهن، لذلك سنمنحه هذه المساحة".أعلن منتخب إنجلترا قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة ضد السنغال على ملعب البيت، أن سترلينغ لن يكون متاحا بسبب "مسألة عائلية".وقالت الشرطة في مقاطعة سوري الإنجليزية في بيان، إنها تحقق في "عملية سطو في أوكسشوت، ليذرهيد"، مضيفة أنها تلقت اتصالا "بعد أن عاد سكان العقار إلى منزلهم واكتشفوا سرقة عدد من الأشياء بما في ذلك المجوهرات والساعات".وأضافت أنه لم يكن هناك أي تهديد بالعنف، نافية التقارير التي قالت إن مسلحين هاجموا المنزل، ومشيرة إلى أن التحقيقات في الواقعة ما زالت جارية لمعرفة ملابسات الحادث بما في ذلك وقت وقوعها.
https://sputnikarabic.ae/20221015/جيمس-مدافع-انجلترا-يغيب-عن-مونديال-قطر-2022-1069072939.html
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رياضة, مجتمع
نجم منتخب إنجلترا يغادر قطر بعد تعرض منزله للسطو
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غادر مهاجم إنجلترا، رحيم سترلينغ، معسكر منتخب بلاده لكأس العالم 2022 في قطر، وعاد إلى بريطانيا بعد اقتحام منزله.
غاب لاعب تشيلسي البالغ من العمر 27 عاما عن فوز إنجلترا بثلاثة أهداف نظيفة
على السنغال في دور الستة عشر، يوم الأحد، ولم يعرف ما إذا كان سيعود لمباراة ربع النهائي ضد فرنسا يوم السبت.
وقال جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا: "يجب أن نمنحه الوقت لمحاولة حل ذلك أو أن نكون بجانب عائلته. هذا هو أهم شيء في الوقت الراهن، لذلك سنمنحه هذه المساحة".
أعلن منتخب إنجلترا
قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة ضد السنغال على ملعب البيت، أن سترلينغ لن يكون متاحا بسبب "مسألة عائلية".
وقالت الشرطة في مقاطعة سوري الإنجليزية في بيان، إنها تحقق في "عملية سطو في أوكسشوت، ليذرهيد"، مضيفة أنها تلقت اتصالا "بعد أن عاد سكان العقار إلى منزلهم واكتشفوا سرقة عدد من الأشياء بما في ذلك المجوهرات والساعات".
وأضافت أنه لم يكن هناك أي تهديد بالعنف، نافية التقارير التي قالت إن مسلحين هاجموا المنزل، ومشيرة إلى أن التحقيقات في الواقعة ما زالت جارية لمعرفة ملابسات الحادث بما في ذلك وقت وقوعها.