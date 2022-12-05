https://sputnikarabic.ae/20221205/نجم-منتخب-إنجلترا-يغادر-قطر-بعد-تعرض-منزله-للسطو-1070880752.html

نجم منتخب إنجلترا يغادر قطر بعد تعرض منزله للسطو

نجم منتخب إنجلترا يغادر قطر بعد تعرض منزله للسطو

غادر مهاجم إنجلترا، رحيم سترلينغ، معسكر منتخب بلاده لكأس العالم 2022 في قطر، وعاد إلى بريطانيا بعد اقتحام منزله. 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T16:52+0000

2022-12-05T16:52+0000

2022-12-05T16:52+0000

بطولة كأس العالم 2022

رياضة

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101692/47/1016924777_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_154f606a70b3e2629617fb62ca27fa28.jpg

غاب لاعب تشيلسي البالغ من العمر 27 عاما عن فوز إنجلترا بثلاثة أهداف نظيفة على السنغال في دور الستة عشر، يوم الأحد، ولم يعرف ما إذا كان سيعود لمباراة ربع النهائي ضد فرنسا يوم السبت.وقال جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا: "يجب أن نمنحه الوقت لمحاولة حل ذلك أو أن نكون بجانب عائلته. هذا هو أهم شيء في الوقت الراهن، لذلك سنمنحه هذه المساحة".أعلن منتخب إنجلترا قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة ضد السنغال على ملعب البيت، أن سترلينغ لن يكون متاحا بسبب "مسألة عائلية".وقالت الشرطة في مقاطعة سوري الإنجليزية في بيان، إنها تحقق في "عملية سطو في أوكسشوت، ليذرهيد"، مضيفة أنها تلقت اتصالا "بعد أن عاد سكان العقار إلى منزلهم واكتشفوا سرقة عدد من الأشياء بما في ذلك المجوهرات والساعات".وأضافت أنه لم يكن هناك أي تهديد بالعنف، نافية التقارير التي قالت إن مسلحين هاجموا المنزل، ومشيرة إلى أن التحقيقات في الواقعة ما زالت جارية لمعرفة ملابسات الحادث بما في ذلك وقت وقوعها.

https://sputnikarabic.ae/20221015/جيمس-مدافع-انجلترا-يغيب-عن-مونديال-قطر-2022-1069072939.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, مجتمع