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https://sputnikarabic.ae/20221205/نيمار-يقترب-من-تحطيم-رقم-بيليه-التاريخي-مع-البرازيل-1070890959.html
نيمار يقترب من تحطيم رقم بيليه التاريخي مع البرازيل
نيمار يقترب من تحطيم رقم بيليه التاريخي مع البرازيل
سجل النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، أول أهدافه في كأس العالم قطر 2022، في شباك كوريا الجنوبية، في الدقيقة 13 من ركلة جزاء. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T22:37+0000
2022-12-05T22:37+0000
نيمار
منتخب البرازيل
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وبذلك يرتفع رصيد نيمار العائد من الإصابة إلى 76 هدفا مع منتخب البرازيل، ليقترب من رقم أسطورة البرازيل بيليه 77 هدفا.واكتسح المنتخب البرازيلي نظيره كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ 16 من كأس العالم قطر 2022.سجل أهداف "السامبا"، فينيسيوس جونيور، نيمار دا سيلفا، ريشارليسون، ولوكاس باكيتا، في الدقائق 7 و13 و29 و36 على التوالي، فيما استطاعت كوريا الجنوبية تقليص الفارق في الدقيقة 76 من تسديدة قوية من مسافة بعيدة.
https://sputnikarabic.ae/20221205/البرازيل-تكتسح-كوريا-الجنوبية-4-1-وتضرب-موعدا-مع-كرواتيا-في-ربع-نهائي-كأس-العالم-قطر-2022-1070890079.html
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نيمار, منتخب البرازيل
نيمار, منتخب البرازيل

نيمار يقترب من تحطيم رقم بيليه التاريخي مع البرازيل

22:37 GMT 05.12.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUنيمار دا سيلفا يحرز هدفا من ركلة جزاء ليفوز منتخب البرازيل على مضيفه منتخب اليابان، في مباراة ودية جرت بينهما في العاصمة طوكيو
نيمار دا سيلفا يحرز هدفا من ركلة جزاء ليفوز منتخب البرازيل على مضيفه منتخب اليابان، في مباراة ودية جرت بينهما في العاصمة طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
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سجل النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، أول أهدافه في كأس العالم قطر 2022، في شباك كوريا الجنوبية، في الدقيقة 13 من ركلة جزاء.
وبذلك يرتفع رصيد نيمار العائد من الإصابة إلى 76 هدفا مع منتخب البرازيل، ليقترب من رقم أسطورة البرازيل بيليه 77 هدفا.
ويعتبر نيمار أحد ثلاثة لاعبين برازيليين لعبوا 3 نسخ من كأس العالم، وعلى رأسهم بيليه ورونالدو الظاهرة.
واكتسح المنتخب البرازيلي نظيره كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ 16 من كأس العالم قطر 2022.
البرازيل تفوز على كوريا الجنوبية وتضرب موعدا مع كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
بطولة كأس العالم 2022
البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية 4-1 وتضرب موعدا مع كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022
21:24 GMT
سجل أهداف "السامبا"، فينيسيوس جونيور، نيمار دا سيلفا، ريشارليسون، ولوكاس باكيتا، في الدقائق 7 و13 و29 و36 على التوالي، فيما استطاعت كوريا الجنوبية تقليص الفارق في الدقيقة 76 من تسديدة قوية من مسافة بعيدة.
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