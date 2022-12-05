https://sputnikarabic.ae/20221205/هيونداي-موتور-تحتل-المرتبة-الأولى-عالميا-في-سوق-سيارات-خلايا-الوقود-الهيدروجينية-1070890689.html
"هيونداي" تحتل المرتبة الأولى عالميا في سوق سيارات خلايا الوقود الهيدروجينية
"هيونداي" تحتل المرتبة الأولى عالميا في سوق سيارات خلايا الوقود الهيدروجينية
احتلت شركة السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي موتور"، المرتبة الأولى في السوق العالمي الخاص بإنتاج سيارات خلايا الوقود الهيدروجينية. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T21:53+0000
2022-12-05T21:53+0000
2022-12-05T21:55+0000
اقتصاد
كوريا الجنوبية
الصين
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وحققت الشركة أكبر حصة سوقية للسيارات من هذا النوع، خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وجاء ذلك وفقا للتقرير الذي أصدرته شركة "إس إن إي ريسيرتش" المتخصصة في أبحاث السوق، اليوم الاثنين، حول إجمالي مبيعات هذه السيارات منذ يناير/ كانون الثاني 2022 حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وحصلت هيونداي على حصة سوقية كبيرة جعلتها تتجاوز السيارة التي تنتجها شركة تويوتا اليابانية.يذكر أن هيونداى تطور سيارة "نيكسو" بينما تطور شركة تويوتا سيارة "ميراي"، لكن التقرير أشار إلى أن الشركة الكورية الجنوبية ربما منافسة قوية من الشركات اليابانية والصينية التي تستثمر في هذا المجال بإطلاق سيارات ركاب تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية.
https://sputnikarabic.ae/20220609/كوريا-الجنوبية-هيونداي-تواجه-أزمة-في-إنتاج-السيارات-بسبب-إضراب-سائقي-الشاحنات-1063324464.html
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اقتصاد, كوريا الجنوبية, الصين
اقتصاد, كوريا الجنوبية, الصين
"هيونداي" تحتل المرتبة الأولى عالميا في سوق سيارات خلايا الوقود الهيدروجينية
21:53 GMT 05.12.2022 (تم التحديث: 21:55 GMT 05.12.2022) تابعنا عبر
احتلت شركة السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي موتور"، المرتبة الأولى في السوق العالمي الخاص بإنتاج سيارات خلايا الوقود الهيدروجينية.
وحققت الشركة أكبر حصة سوقية للسيارات من هذا النوع، خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022، حسبما ذكرت
وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وجاء ذلك وفقا للتقرير الذي أصدرته شركة "إس إن إي ريسيرتش" المتخصصة في أبحاث السوق، اليوم الاثنين، حول إجمالي مبيعات هذه السيارات منذ يناير/ كانون الثاني 2022 حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وحصلت هيونداي على حصة سوقية كبيرة
جعلتها تتجاوز السيارة التي تنتجها شركة تويوتا اليابانية.
يذكر أن هيونداى تطور سيارة
"نيكسو" بينما تطور شركة تويوتا سيارة "ميراي"، لكن التقرير أشار إلى أن الشركة الكورية الجنوبية ربما منافسة قوية من الشركات اليابانية والصينية التي تستثمر في هذا المجال بإطلاق سيارات ركاب تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية.