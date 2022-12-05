https://sputnikarabic.ae/20221205/وزير-خارجية-أذربيجان-يتحدث-عن-احتمال-عقد-الجولة-الثالثة-من-محادثات-السلام-مع-أرمينيا-نهاية-العام-1070876878.html
وزير خارجية أذربيجان يتحدث عن احتمال عقد الجولة الثالثة من محادثات السلام مع أرمينيا نهاية العام
وزير خارجية أذربيجان يتحدث عن احتمال عقد الجولة الثالثة من محادثات السلام مع أرمينيا نهاية العام
تحدث وزير الخارجية الأزربيجاني، جيهون بيراموف، عن احتمال أن تعقد بلاده الجولة الثالثة من محادثات السلام، مع أرمينيا بحلول نهاية العام. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T15:09+0000
2022-12-05T15:09+0000
2022-12-05T15:09+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له عقب مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ألمح بيراموف إلى أن أرمينيا وأذربيجان قد تعقدان الجولة الثالثة من المحادثات حول التسوية السلمية بحلول نهاية العام.وقال: "المجموعة الثالثة من التعليقات من الجانب الأذربيجاني تم تقديمها بالفعل إلى الجانب الأرمني، ونعتقد أنه بحلول نهاية هذا العام يبدو من الممكن عقد الجولة الثالثة من المحادثات بين أرمينيا وأذربيجان حول مشروع معاهدة السلام".وانتهت الأعمال العدائية بإعلان وقف إطلاق النار الثلاثي الذي توسطت فيه روسيا وتم التوقيع في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. اتفقت الدولتان السوفيتية السابقة على نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة التي مزقتها الصراعات حيث بدآ التفاوض على ترسيم الحدود.في مايو/أيار 2022، أصدر قادة أرمينيا وأذربيجان تعليمات إلى وزارتي خارجيتهما لبدء الاستعدادات لمحادثات السلام بين يريفان وباكو.واتفقت الدولتان على وقف إطلاق النار بحلول صباح 13 سبتمبر، لكنه فشل ودخل وقف إطلاق نار آخر حيز التنفيذ في الـ 14 من الشهر نفسه، وحتى الآن، لا يزال الوضع بين البلدين متوتراً، حيث يتهم الطرفان بعضهما البعض بالقصف المستمر.طالع أيضا: الكرملين: ليس هناك لقاء قريب بين زعيمي أرمينيا وأذربيجان في روسيا
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https://sputnikarabic.ae/20221104/أرمينيا-تتهم-أذربيجان-بالقصف-في-المنطقة-الحدودية-1069843589.html
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العالم, أذربيجان, أرمينيا
العالم, أذربيجان, أرمينيا
وزير خارجية أذربيجان يتحدث عن احتمال عقد الجولة الثالثة من محادثات السلام مع أرمينيا نهاية العام
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تحدث وزير الخارجية الأزربيجاني، جيهون بيراموف، عن احتمال أن تعقد بلاده الجولة الثالثة من محادثات السلام، مع أرمينيا بحلول نهاية العام.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له عقب مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ألمح بيراموف إلى أن أرمينيا وأذربيجان قد تعقدان الجولة الثالثة
من المحادثات حول التسوية السلمية بحلول نهاية العام.
وقال: "المجموعة الثالثة من التعليقات من الجانب الأذربيجاني تم تقديمها بالفعل إلى الجانب الأرمني، ونعتقد أنه بحلول نهاية هذا العام يبدو من الممكن عقد الجولة الثالثة من المحادثات بين أرمينيا وأذربيجان حول مشروع معاهدة السلام".
ولطالما طغى الوضع في منطقة ناغورني كاراباخ الأذربيجانية على العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، مع حدوث أخطر تصعيد منذ التسعينيات في خريف عام 2020.
وانتهت الأعمال العدائية بإعلان وقف إطلاق النار الثلاثي الذي توسطت فيه روسيا وتم التوقيع في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. اتفقت الدولتان السوفيتية السابقة على نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة التي مزقتها الصراعات حيث بدآ التفاوض على
ترسيم الحدود.
في مايو
/أيار 2022، أصدر قادة أرمينيا وأذربيجان تعليمات إلى وزارتي خارجيتهما لبدء الاستعدادات لمحادثات السلام بين يريفان وباكو.
ومع ذلك، تعطلت المفاوضات بعد اندلاع الأعمال العدائية بين البلدين في الـ12 من سبتمبر/أيلول، في منطقة لا علاقة لها بمنطقة ناغورني كاراباخ، حيث اتهمت باكو ويريفان بعضهما البعض بالقصف وأبلغا عن خسائر في صفوفهما.
واتفقت الدولتان على وقف إطلاق النار بحلول صباح 13 سبتمبر، لكنه فشل ودخل وقف إطلاق نار آخر حيز التنفيذ في الـ 14 من الشهر نفسه، وحتى الآن، لا يزال الوضع بين البلدين متوتراً، حيث يتهم الطرفان بعضهما البعض بالقصف المستمر.