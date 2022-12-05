https://sputnikarabic.ae/20221205/وزير-خارجية-أذربيجان-يتحدث-عن-احتمال-عقد-الجولة-الثالثة-من-محادثات-السلام-مع-أرمينيا-نهاية-العام-1070876878.html

وزير خارجية أذربيجان يتحدث عن احتمال عقد الجولة الثالثة من محادثات السلام مع أرمينيا نهاية العام

وزير خارجية أذربيجان يتحدث عن احتمال عقد الجولة الثالثة من محادثات السلام مع أرمينيا نهاية العام

تحدث وزير الخارجية الأزربيجاني، جيهون بيراموف، عن احتمال أن تعقد بلاده الجولة الثالثة من محادثات السلام، مع أرمينيا بحلول نهاية العام. 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T15:09+0000

2022-12-05T15:09+0000

2022-12-05T15:09+0000

العالم

أذربيجان

أرمينيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/1b/1048827482_0:0:2859:1608_1920x0_80_0_0_a40c10d89fb8a4c9f720a79762582060.jpg

موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له عقب مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ألمح بيراموف إلى أن أرمينيا وأذربيجان قد تعقدان الجولة الثالثة من المحادثات حول التسوية السلمية بحلول نهاية العام.وقال: "المجموعة الثالثة من التعليقات من الجانب الأذربيجاني تم تقديمها بالفعل إلى الجانب الأرمني، ونعتقد أنه بحلول نهاية هذا العام يبدو من الممكن عقد الجولة الثالثة من المحادثات بين أرمينيا وأذربيجان حول مشروع معاهدة السلام".وانتهت الأعمال العدائية بإعلان وقف إطلاق النار الثلاثي الذي توسطت فيه روسيا وتم التوقيع في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. اتفقت الدولتان السوفيتية السابقة على نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة التي مزقتها الصراعات حيث بدآ التفاوض على ترسيم الحدود.في مايو/أيار 2022، أصدر قادة أرمينيا وأذربيجان تعليمات إلى وزارتي خارجيتهما لبدء الاستعدادات لمحادثات السلام بين يريفان وباكو.واتفقت الدولتان على وقف إطلاق النار بحلول صباح 13 سبتمبر، لكنه فشل ودخل وقف إطلاق نار آخر حيز التنفيذ في الـ 14 من الشهر نفسه، وحتى الآن، لا يزال الوضع بين البلدين متوتراً، حيث يتهم الطرفان بعضهما البعض بالقصف المستمر.طالع أيضا: الكرملين: ليس هناك لقاء قريب بين زعيمي أرمينيا وأذربيجان في روسيا

https://sputnikarabic.ae/20221031/بوتين-يؤكد-على-وجوب-إنهاء-صراع-قره-باغ-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1069672430.html

https://sputnikarabic.ae/20221104/أرمينيا-تتهم-أذربيجان-بالقصف-في-المنطقة-الحدودية-1069843589.html

أذربيجان

أرمينيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أذربيجان, أرمينيا