https://sputnikarabic.ae/20221205/وزير-لبناني-دستوريا-وقانونيا-لا-يحق-لميقاتي-الدعوة-لاجتماع-حكومة-إلا-في-حالة-طارئة-جدا--1070860361.html
وزير لبناني: دستوريا وقانونيا لا يحق لميقاتي الدعوة لاجتماع حكومة إلا في حالة طارئة جدا
وزير لبناني: دستوريا وقانونيا لا يحق لميقاتي الدعوة لاجتماع حكومة إلا في حالة طارئة جدا
قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، اليوم الاثنين، إن السبب الرئيسي لمقاطعة جلسة مجلس الوزراء هو أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T10:33+0000
2022-12-05T10:33+0000
2022-12-05T10:33+0000
لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1068384841_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c7df69286f65af633bdc1e978ea8cb9a.jpg
وأضاف أنه عندما دعا، أمس، إلى الجلسة رأى أن هناك رد فعل سلبي وهناك ملاحظات وتحفظات وغياب 8 وزراء أقله عن الجلسة.ورأى أن "الدعوة توضع في الإطار السياسي، هناك خلاف بينه وبين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ويحاول استغلال الموضوع الإنساني بفرض هيبته وهذا أسلوب كيدي ونأسف للوصول إلى هذا المكان، ومن يدفع ثمنه هو الشعب اللبناني".كما أكد شرف الدين أن "دستوريًا وقانونيًا لا يحق له الدعوة إلا بحالة طارئة جدًا، أما في المواد التي طرحها جميعها ممكن أن تنفذ بمراسيم جوالة وأهمها الملف الصحي أدوية السرطان والمستشفيات"، مشيرًا إلى أن "اليوم هناك 8 وزراء يقاطعون الجلسة والجميع مستاء منه ومتأثرين، أخطأ معنا في ملف النازحين، كما في ملف الهبة الإيرانية أخطأ، أخطأ في ملف ضريبة التضامن الاجتماعي، وفي ملف خطة التعافي أخطأ حيث يريد شطب الودائع".وذكر أن "أهم شيء اليوم هو التوافق والحوار والتعاطي بشكل موازي وليس عنصري، وشخصيًا سحب مني ملف عودة النازحين بشكل اعتباطي لا يليق برئيس وزراء".وقاطع الجلسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير العدل هنري خوري، وزير الدفاع موريس سليم، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزير الطاقة وليد فياض، ووزير السياحة وليد نصار.
https://sputnikarabic.ae/20221204/امتناع-9-وزراء-لبنانيين-عن-حضور-اجتماع-حكومي-1070836244.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1068384841_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_256af9d0c0a4b33d8462c67a81fa6f40.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
وزير لبناني: دستوريا وقانونيا لا يحق لميقاتي الدعوة لاجتماع حكومة إلا في حالة طارئة جدا
تابعنا عبر
قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، اليوم الاثنين، إن السبب الرئيسي لمقاطعة جلسة مجلس الوزراء هو أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دائمًا يستأثر بالسلطة ولا يراعي التوافق وأخذ رأي رؤساء الكتل النيابية بطرح المواد ولا أخذ رأي الوزراء".
وأضاف أنه عندما دعا، أمس، إلى الجلسة رأى أن هناك رد فعل سلبي وهناك ملاحظات وتحفظات وغياب 8 وزراء أقله عن الجلسة.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أضاف شرف الدين أنه "يتحدث في قضايا إنسانية، أعتقد أنه يحاول أن يعطيها طابع شعبوي، موضوع الملف الصحي والمستشفيات وأدوية السرطان لا تحتاج إلى مجلس وزراء وهذا موضوع إنساني وملح ونحن معه ويحق له في القانون أن ينجز مراسيم جوالة يوقع عليها الوزير المعني، يعني في هذه الحالة وزير الصحة هو الذي يوقع، وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء يوقع ولن يعترض أحد أبدًا، وتفتح الاعتمادات للمستشفيات وتفتح اعتمادات لشراء الأدوية وتسير الأمور بشكل سلس".
ورأى أن "الدعوة توضع في الإطار السياسي، هناك خلاف بينه وبين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ويحاول استغلال الموضوع الإنساني بفرض هيبته وهذا أسلوب كيدي ونأسف للوصول إلى هذا المكان، ومن يدفع ثمنه هو الشعب اللبناني".
كما أكد شرف الدين أن "دستوريًا وقانونيًا لا يحق له الدعوة إلا بحالة طارئة جدًا، أما في المواد التي طرحها جميعها ممكن أن تنفذ بمراسيم جوالة وأهمها الملف الصحي أدوية السرطان والمستشفيات"، مشيرًا إلى أن "اليوم هناك 8 وزراء يقاطعون الجلسة والجميع مستاء منه ومتأثرين، أخطأ معنا في ملف النازحين، كما في ملف الهبة الإيرانية أخطأ، أخطأ في ملف ضريبة التضامن الاجتماعي، وفي ملف خطة التعافي أخطأ حيث يريد شطب الودائع".
وذكر أن "أهم شيء اليوم هو التوافق والحوار والتعاطي بشكل موازي وليس عنصري، وشخصيًا سحب مني ملف عودة النازحين بشكل اعتباطي لا يليق برئيس وزراء".
وانطلقت جلسة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، بعد أن تأمن النصاب بحضور 17 وزيرًا.
وقاطع الجلسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير العدل هنري خوري، وزير الدفاع موريس سليم، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزير الطاقة وليد فياض، ووزير السياحة وليد نصار.