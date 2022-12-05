https://sputnikarabic.ae/20221205/وزير-لبناني-دستوريا-وقانونيا-لا-يحق-لميقاتي-الدعوة-لاجتماع-حكومة-إلا-في-حالة-طارئة-جدا--1070860361.html

وزير لبناني: دستوريا وقانونيا لا يحق لميقاتي الدعوة لاجتماع حكومة إلا في حالة طارئة جدا

وزير لبناني: دستوريا وقانونيا لا يحق لميقاتي الدعوة لاجتماع حكومة إلا في حالة طارئة جدا

قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، اليوم الاثنين، إن السبب الرئيسي لمقاطعة جلسة مجلس الوزراء هو أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T10:33+0000

2022-12-05T10:33+0000

2022-12-05T10:33+0000

لبنان

العالم العربي

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وأضاف أنه عندما دعا، أمس، إلى الجلسة رأى أن هناك رد فعل سلبي وهناك ملاحظات وتحفظات وغياب 8 وزراء أقله عن الجلسة.ورأى أن "الدعوة توضع في الإطار السياسي، هناك خلاف بينه وبين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ويحاول استغلال الموضوع الإنساني بفرض هيبته وهذا أسلوب كيدي ونأسف للوصول إلى هذا المكان، ومن يدفع ثمنه هو الشعب اللبناني".كما أكد شرف الدين أن "دستوريًا وقانونيًا لا يحق له الدعوة إلا بحالة طارئة جدًا، أما في المواد التي طرحها جميعها ممكن أن تنفذ بمراسيم جوالة وأهمها الملف الصحي أدوية السرطان والمستشفيات"، مشيرًا إلى أن "اليوم هناك 8 وزراء يقاطعون الجلسة والجميع مستاء منه ومتأثرين، أخطأ معنا في ملف النازحين، كما في ملف الهبة الإيرانية أخطأ، أخطأ في ملف ضريبة التضامن الاجتماعي، وفي ملف خطة التعافي أخطأ حيث يريد شطب الودائع".وذكر أن "أهم شيء اليوم هو التوافق والحوار والتعاطي بشكل موازي وليس عنصري، وشخصيًا سحب مني ملف عودة النازحين بشكل اعتباطي لا يليق برئيس وزراء".وقاطع الجلسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير العدل هنري خوري، وزير الدفاع موريس سليم، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزير الطاقة وليد فياض، ووزير السياحة وليد نصار.

https://sputnikarabic.ae/20221204/امتناع-9-وزراء-لبنانيين-عن-حضور-اجتماع-حكومي-1070836244.html

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