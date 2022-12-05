https://sputnikarabic.ae/20221205/ولي-العهد-السعودي-يعلن-عن-جزيرة-سندالة-أولى-وجهات-نيوم-للسياحة-البحرية-الفاخرة-فيديو-1070858502.html

ولي العهد السعودي يعلن عن جزيرة "سندالة" أولى وجهات "نيوم" للسياحة البحرية الفاخرة... فيديو

ولي العهد السعودي يعلن عن جزيرة "سندالة" أولى وجهات "نيوم" للسياحة البحرية الفاخرة... فيديو

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، عن جزيرة "سندالة"، التي تعد أولى وجهات "نيوم" للسياحة البحرية الفاخرة، ونوادي اليخوت على البحر... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T10:14+0000

2022-12-05T10:14+0000

2022-12-05T10:14+0000

السعودية

ولي العهد محمد بن سلمان

العالم العربي

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وأشار إلى أنه "من المتوقع أن تبدأ الجزيرة في استقبال الزائرين في مطلع عام 2024 القادم، وستقدم موسما جديدا في جدول رحلات اليخوت الفاخرة والإبحار"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وأكد ولي العهد السعودي أن "سندالة" تقدم واحدة من أهم التجارب العالمية في الضيافة الفاخرة والترفيه على البحر الأحمر، وتظهر قدرة "نيوم" على تصميم فرص سياحية جديدة بشكل متكامل، ومن المخطط له أن يستحدث مشروع جزيرة سندالة 3500 وظيفة تدعم القطاع السياحي وخدمات الضيافة والترفيه".وتقع جزيرة "سندالة" في البحر الأحمر على مساحة إجمالية تقارب 840,000 متر مربع، وستضم مرسى ساحرا وحيويا، مع 86 رصيفا بحريا، يجعله وجهة مثالية لاستيعاب القوارب واليخوت الكبيرة، ما يجعلها البوابة الرئيسة للبحر الأحمر، التي تقدم تجارب استثنائية للرحلات البحرية.وستوفر جزيرة "سندالة" 413 غرفة فندقية بأعلى المعايير العالمية، إضافة إلى 333 من الشقق الفندقية الراقية التي تتميز بمستوىً عالٍ من الخدمات، هذا بالإضافة إلى ناد شاطئي فاخر ونادٍ لليخوت، مع تقديم تجارب استثنائية في المطاعم العالمية في الجزيرة.يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أعلن في شهر مارس/ آذار، إنشاء "تروجينا" الوجهة العالمية للسياحة الجبلية الجديدة، في إطار خطة "نيوم" واستراتيجيتها للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة.وقال ابن سلمان إن "مشروع "تروجينا" سيسهم في إعادة تعريف مفهوم السياحة الجبلية العالمية عبر توفير منظومة سياحية صديقة للبيئة في كل أبعادها، تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز جودة الحياة، وتوفير حياة آمنة وصحية للجميع، وتؤكد سعينا لتفعيل الجهود العالمية في الحفاظ على عناصر الطبيعة".

السعودية

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السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي