https://sputnikarabic.ae/20221205/-توقف-مؤقت-لحركة-الملاحة-في-مطار-النجف-بسبب-الضباب--1070853091.html
توقف مؤقت لحركة الملاحة في مطار النجف بسبب الضباب
توقف مؤقت لحركة الملاحة في مطار النجف بسبب الضباب
تسبب الضباب الكثيف في توقف حركة الملاحة في مطار النجف، اليوم الاثنين، وذلك لفترة محدودة حيث عادت الحركة بالمطار إلى طبيعتها. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T09:02+0000
2022-12-05T09:02+0000
2022-12-05T09:02+0000
العراق
العالم العربي
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني، اليوم الاثنين، تأكيده على استئناف الحركة الملاحية في مطار النجف، بعد التوقف المؤقت بسبب الأحوال الجوية".يذكر أن إدارة مطار النجف كانت قد أعلنت، في مايو/ أيار الماضي، إيقاف حركة الطيران بسبب العواصف الترابية.وذكر إعلام المطار في بيان أن "أجواء مطار النجف الدولي مغلقة وتوقف حركة الطيران بسبب العواصف الترابية وانحسار مدى الرؤية".وكان مطار النجف قد شهد عودة الإيرانيين المقيمين في العراق إلى وطنهم، في أغسطس/ آب الماضي، على خلفية اضطرابات كان يعاني منها العراق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
توقف مؤقت لحركة الملاحة في مطار النجف بسبب الضباب
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تسبب الضباب الكثيف في توقف حركة الملاحة في مطار النجف، اليوم الاثنين، وذلك لفترة محدودة حيث عادت الحركة بالمطار إلى طبيعتها.
ونقل موقع
"السومرية نيوز" عن مصدر أمني، اليوم الاثنين، تأكيده على استئناف الحركة الملاحية في مطار النجف، بعد التوقف المؤقت بسبب الأحوال الجوية".
يذكر أن إدارة مطار النجف كانت قد أعلنت، في مايو/ أيار الماضي، إيقاف حركة الطيران بسبب العواصف الترابية.
وذكر إعلام المطار في بيان أن "أجواء مطار النجف الدولي مغلقة وتوقف حركة الطيران بسبب العواصف الترابية وانحسار مدى الرؤية".
وكان مطار النجف قد شهد عودة الإيرانيين المقيمين في العراق إلى وطنهم، في أغسطس/ آب الماضي، على خلفية اضطرابات كان يعاني منها العراق.