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توقف مؤقت لحركة الملاحة في مطار النجف بسبب الضباب
توقف مؤقت لحركة الملاحة في مطار النجف بسبب الضباب
تسبب الضباب الكثيف في توقف حركة الملاحة في مطار النجف، اليوم الاثنين، وذلك لفترة محدودة حيث عادت الحركة بالمطار إلى طبيعتها. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T09:02+0000
2022-12-05T09:02+0000
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني، اليوم الاثنين، تأكيده على استئناف الحركة الملاحية في مطار النجف، بعد التوقف المؤقت بسبب الأحوال الجوية".يذكر أن إدارة مطار النجف كانت قد أعلنت، في مايو/ أيار الماضي، إيقاف حركة الطيران بسبب العواصف الترابية.وذكر إعلام المطار في بيان أن "أجواء مطار النجف الدولي مغلقة وتوقف حركة الطيران بسبب العواصف الترابية وانحسار مدى الرؤية".وكان مطار النجف قد شهد عودة الإيرانيين المقيمين في العراق إلى وطنهم، في أغسطس/ آب الماضي، على خلفية اضطرابات كان يعاني منها العراق.
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العراق, العالم العربي
العراق, العالم العربي

توقف مؤقت لحركة الملاحة في مطار النجف بسبب الضباب

09:02 GMT 05.12.2022
© AFP 2022 / SABAH ARARالخطوط الجوية العراقية
الخطوط الجوية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / SABAH ARAR
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تسبب الضباب الكثيف في توقف حركة الملاحة في مطار النجف، اليوم الاثنين، وذلك لفترة محدودة حيث عادت الحركة بالمطار إلى طبيعتها.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني، اليوم الاثنين، تأكيده على استئناف الحركة الملاحية في مطار النجف، بعد التوقف المؤقت بسبب الأحوال الجوية".
يذكر أن إدارة مطار النجف كانت قد أعلنت، في مايو/ أيار الماضي، إيقاف حركة الطيران بسبب العواصف الترابية.
وذكر إعلام المطار في بيان أن "أجواء مطار النجف الدولي مغلقة وتوقف حركة الطيران بسبب العواصف الترابية وانحسار مدى الرؤية".
وكان مطار النجف قد شهد عودة الإيرانيين المقيمين في العراق إلى وطنهم، في أغسطس/ آب الماضي، على خلفية اضطرابات كان يعاني منها العراق.
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