عربي
https://sputnikarabic.ae/20221206/أحدث-فرقاطة-روسية-تجتاز-أولى-مراحل-الاختبار-بنجاح-1070911161.html
أحدث فرقاطة روسية تجتاز أولى مراحل الاختبار بنجاح
أحدث فرقاطة روسية تجتاز أولى مراحل الاختبار بنجاح
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن الفرقاطة "أدميرال جولوفكو"، ​​مشروع "22350"، أكملت بنجاح المرحلة الأولى من التجارب البحرية للمصانع في خليج فنلندا... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T12:24+0000
2022-12-06T12:24+0000
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/02/1049139624_0:109:2145:1315_1920x0_80_0_0_318dc99b83f71411ef1ef7f1086522b7.jpg
وتعتبر الفرقاطة "الأدميرال جولوفكو" ​​ثالث سفينة في هذا المشروع، حيث تعمل الفرقاطات الرائدة والأولى كجزء من تشكيل سفن الصواريخ التابعة للأسطول الشمالي والتي تحمل أسلحة وصواريخ بحرية حديثة، بما في ذلك صواريخ "كاليبر كروز".ونجحت الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" في اختبار الصاروخ الأسرع من الصوت "زيركون".وقال بيان الدفاع الروسية إنه "تم إيلاء اهتمام خاص لفحص محطة توليد الكهرباء الرئيسية بالفرقاطة وأجهزة الملاحة ومعدات الاتصالات والأسلحة التقنية اللاسلكية".وستكون السفينة مستعدة لمواصلة المرحلة التالية من التجارب البحرية في مناطق تدريب أسطول البلطيق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/02/1049139624_122:0:2021:1424_1920x0_80_0_0_be565be2aa48b7a0602f0eee1967c50c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

أحدث فرقاطة روسية تجتاز أولى مراحل الاختبار بنجاح

12:24 GMT 06.12.2022
© Sputnik . Ibrahim Ishak / الانتقال إلى بنك الصورالفرقاطة الروسية "أدميرال غريغوروفيتش" في ميناء بورتسودان
الفرقاطة الروسية أدميرال غريغوروفيتش في ميناء بورتسودان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© Sputnik . Ibrahim Ishak
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن الفرقاطة "أدميرال جولوفكو"، ​​مشروع "22350"، أكملت بنجاح المرحلة الأولى من التجارب البحرية للمصانع في خليج فنلندا على بحر البلطيق وعادت إلى رصيف شركة بناء السفن "سيفيرنايا فيرف".
وتعتبر الفرقاطة "الأدميرال جولوفكو" ​​ثالث سفينة في هذا المشروع، حيث تعمل الفرقاطات الرائدة والأولى كجزء من تشكيل سفن الصواريخ التابعة للأسطول الشمالي والتي تحمل أسلحة وصواريخ بحرية حديثة، بما في ذلك صواريخ "كاليبر كروز".
ونجحت الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" في اختبار الصاروخ الأسرع من الصوت "زيركون".
وقال بيان الدفاع الروسية إنه "تم إيلاء اهتمام خاص لفحص محطة توليد الكهرباء الرئيسية بالفرقاطة وأجهزة الملاحة ومعدات الاتصالات والأسلحة التقنية اللاسلكية".
وستكون السفينة مستعدة لمواصلة المرحلة التالية من التجارب البحرية في مناطق تدريب أسطول البلطيق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص09:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала