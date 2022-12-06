https://sputnikarabic.ae/20221206/أحدث-فرقاطة-روسية-تجتاز-أولى-مراحل-الاختبار-بنجاح-1070911161.html
أحدث فرقاطة روسية تجتاز أولى مراحل الاختبار بنجاح
أحدث فرقاطة روسية تجتاز أولى مراحل الاختبار بنجاح
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن الفرقاطة "أدميرال جولوفكو"، مشروع "22350"، أكملت بنجاح المرحلة الأولى من التجارب البحرية للمصانع في خليج فنلندا... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T12:24+0000
2022-12-06T12:24+0000
2022-12-06T12:24+0000
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/02/1049139624_0:109:2145:1315_1920x0_80_0_0_318dc99b83f71411ef1ef7f1086522b7.jpg
وتعتبر الفرقاطة "الأدميرال جولوفكو" ثالث سفينة في هذا المشروع، حيث تعمل الفرقاطات الرائدة والأولى كجزء من تشكيل سفن الصواريخ التابعة للأسطول الشمالي والتي تحمل أسلحة وصواريخ بحرية حديثة، بما في ذلك صواريخ "كاليبر كروز".ونجحت الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" في اختبار الصاروخ الأسرع من الصوت "زيركون".وقال بيان الدفاع الروسية إنه "تم إيلاء اهتمام خاص لفحص محطة توليد الكهرباء الرئيسية بالفرقاطة وأجهزة الملاحة ومعدات الاتصالات والأسلحة التقنية اللاسلكية".وستكون السفينة مستعدة لمواصلة المرحلة التالية من التجارب البحرية في مناطق تدريب أسطول البلطيق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/02/1049139624_122:0:2021:1424_1920x0_80_0_0_be565be2aa48b7a0602f0eee1967c50c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
أحدث فرقاطة روسية تجتاز أولى مراحل الاختبار بنجاح
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن الفرقاطة "أدميرال جولوفكو"، مشروع "22350"، أكملت بنجاح المرحلة الأولى من التجارب البحرية للمصانع في خليج فنلندا على بحر البلطيق وعادت إلى رصيف شركة بناء السفن "سيفيرنايا فيرف".
وتعتبر الفرقاطة "الأدميرال جولوفكو" ثالث سفينة في هذا المشروع، حيث تعمل الفرقاطات الرائدة والأولى كجزء من تشكيل سفن الصواريخ التابعة للأسطول الشمالي والتي تحمل أسلحة وصواريخ بحرية حديثة، بما في ذلك صواريخ "كاليبر كروز".
ونجحت الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" في اختبار الصاروخ الأسرع من الصوت "زيركون".
وقال بيان الدفاع الروسية إنه "تم إيلاء اهتمام خاص لفحص محطة توليد الكهرباء الرئيسية بالفرقاطة وأجهزة الملاحة ومعدات الاتصالات والأسلحة التقنية اللاسلكية".
وستكون السفينة مستعدة لمواصلة المرحلة التالية من التجارب البحرية في مناطق تدريب أسطول البلطيق.