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https://sputnikarabic.ae/20221206/أستراليا-تسمح-للاعبي-التنس-الروسيين-بالمشاركة-في-البطولة-المفتوحة-لعام-2023-1070919826.html
أستراليا تسمح للاعبي التنس الروسيين بالمشاركة في البطولة المفتوحة لعام 2023
أستراليا تسمح للاعبي التنس الروسيين بالمشاركة في البطولة المفتوحة لعام 2023
أفاد صحفي تنس وعضو الرابطة الدولية لكتاب التنس، ميشال سامولسكي، اليوم الثلاثاء، بأن خمسة من لاعبي التنس الروس أدرجوا ضمن قائمة الدخول إلى بطولة أستراليا... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T16:37+0000
2022-12-06T16:37+0000
رياضة
مجتمع
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وفقا لما نشره سامولسكي عبر "تويتر"، ضمت القائمة دانييل ميدفيديف (المصنف السابع في تصنيف رابطة محترفي التنس) وأندريه روبليف (المركز الثامن) وكارين خاشانوف (المركز العشرين) وأصلان كاراتسيف (المركز 59) ورومان صافيولين (المركز 89).إلى جانب ذلك، أدرج نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في القائمة، بعد طرده من أستراليا بسبب جدل حول لقاح فيروس كورونا في يناير/ كانون الثاني، عندما لم توافق سلطات الهجرة على إعفائه من إلزامية التطعيم. مُنع اللاعب من دخول البلاد لمدة ثلاث سنوات، لكن في نوفمبر/ تشرين ثاني رُفع هذا القيد.في أكتوبر/ تشرين الأول، قال مدير بطولة أستراليا المفتوحة، كريغ تيلي، إن البطولة ليس لديها خطط لحظر اللاعبين الروس أو البيلاروسيين، ومع ذلك، فإنهم لن يتمكنوا من الأداء تحت صفة محايدة. تقام البطولة في الفترة من 16 إلى 29 يناير في ملبورن.
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رياضة, مجتمع, روسيا
رياضة, مجتمع, روسيا

أستراليا تسمح للاعبي التنس الروسيين بالمشاركة في البطولة المفتوحة لعام 2023

16:37 GMT 06.12.2022
© Sputnik . Vladimir Song / الانتقال إلى بنك الصورلاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف
لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© Sputnik . Vladimir Song
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أفاد صحفي تنس وعضو الرابطة الدولية لكتاب التنس، ميشال سامولسكي، اليوم الثلاثاء، بأن خمسة من لاعبي التنس الروس أدرجوا ضمن قائمة الدخول إلى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2023.
موسكو- سبوتنيك. وفقا لما نشره سامولسكي عبر "تويتر"، ضمت القائمة دانييل ميدفيديف (المصنف السابع في تصنيف رابطة محترفي التنس) وأندريه روبليف (المركز الثامن) وكارين خاشانوف (المركز العشرين) وأصلان كاراتسيف (المركز 59) ورومان صافيولين (المركز 89).
إلى جانب ذلك، أدرج نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في القائمة، بعد طرده من أستراليا بسبب جدل حول لقاح فيروس كورونا في يناير/ كانون الثاني، عندما لم توافق سلطات الهجرة على إعفائه من إلزامية التطعيم. مُنع اللاعب من دخول البلاد لمدة ثلاث سنوات، لكن في نوفمبر/ تشرين ثاني رُفع هذا القيد.
في أكتوبر/ تشرين الأول، قال مدير بطولة أستراليا المفتوحة، كريغ تيلي، إن البطولة ليس لديها خطط لحظر اللاعبين الروس أو البيلاروسيين، ومع ذلك، فإنهم لن يتمكنوا من الأداء تحت صفة محايدة. تقام البطولة في الفترة من 16 إلى 29 يناير في ملبورن.
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