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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221206/أظرف-مشجعي-مونديال-قطر-2022-1070899584.html
أظرف مشجعي مونديال قطر 2022
أظرف مشجعي مونديال قطر 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T11:46+0000
2022-12-06T11:46+0000
بطولة كأس العالم 2022
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يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" ألبوم صور لأظرف مشجعي مونديال قطر 2022 حتى اللحظة.
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фото, وسائط متعددة, صور, قطر, أخبار قطر اليوم
фото, وسائط متعددة, صور, قطر, أخبار قطر اليوم

أظرف مشجعي مونديال قطر 2022

11:46 GMT 06.12.2022
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تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" ألبوم صور لأظرف مشجعي مونديال قطر 2022 حتى اللحظة.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورجماهير المنتخب الياباني قبل انطلاق مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين اليابان وإسبانيا، 1 ديسمبر 2022
جماهير المنتخب الياباني قبل انطلاق مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين اليابان وإسبانيا، 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي
1/16
© Sputnik . Grigory Sysoev
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جماهير المنتخب الياباني قبل انطلاق مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين اليابان وإسبانيا، 1 ديسمبر 2022
© AP Photo / Hassan Ammarهتاف مشجعي السنغال خلال مباراة كرة القدم في دور الـ16 بين إنجلترا والسنغال، على ملعب البيت في الخور، قطر 4 ديسمبر 2022.
هتاف مشجعي السنغال خلال مباراة كرة القدم في دور الـ16 بين إنجلترا والسنغال، على ملعب البيت في الخور، قطر 4 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hassan Ammar
هتاف مشجعي السنغال خلال مباراة كرة القدم في دور الـ16 بين إنجلترا والسنغال، على ملعب البيت في الخور، قطر 4 ديسمبر 2022.
© AP Photo / Aijaz Rahiأحد مشجعي المنتخب البرتغالي قبل مباراة كأس العالم للمجموعة H لكرة القدم بين البرتغال وأوروغواي، على ملعب لوسيل في لوسيل، قطر، 28 نوفمبر 2022.
أحد مشجعي المنتخب البرتغالي قبل مباراة كأس العالم للمجموعة H لكرة القدم بين البرتغال وأوروغواي، على ملعب لوسيل في لوسيل، قطر، 28 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Aijaz Rahi
أحد مشجعي المنتخب البرتغالي قبل مباراة كأس العالم للمجموعة H لكرة القدم بين البرتغال وأوروغواي، على ملعب لوسيل في لوسيل، قطر، 28 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Ozan Koseمشجعة المنتخب الكرواتي ترسل قبلة من على المدرجات قبيل مباراة قطر 2022 في المجموعة السادسة لكرة القدم بين كرواتيا وكندا في ملعب خليفة الدولي في الدوحة يوم 27 نوفمبر 2022.
مشجعة المنتخب الكرواتي ترسل قبلة من على المدرجات قبيل مباراة قطر 2022 في المجموعة السادسة لكرة القدم بين كرواتيا وكندا في ملعب خليفة الدولي في الدوحة يوم 27 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Ozan Kose
مشجعة المنتخب الكرواتي ترسل قبلة من على المدرجات قبيل مباراة قطر 2022 في المجموعة السادسة لكرة القدم بين كرواتيا وكندا في ملعب خليفة الدولي في الدوحة يوم 27 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Ebrahim Norooziيهتف المشجعون على المدرجات مع انطلاق مباراة كأس العالم لكرة القدم من دور الـ16 بين فرنسا وبولندا في ملعب الثمامة في الدوحة، قطر 4 ديسمبر 2022.
يهتف المشجعون على المدرجات مع انطلاق مباراة كأس العالم لكرة القدم من دور الـ16 بين فرنسا وبولندا في ملعب الثمامة في الدوحة، قطر 4 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ebrahim Noroozi
يهتف المشجعون على المدرجات مع انطلاق مباراة كأس العالم لكرة القدم من دور الـ16 بين فرنسا وبولندا في ملعب الثمامة في الدوحة، قطر 4 ديسمبر 2022.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورأحد مشجعي المنتخب الفرنسي يستريح قبل انطلاق مباراة نهائيات كأس العالم 1/8 بين منتخبي فرنسا وبولندا 4 ديسمبر 2022
أحد مشجعي المنتخب الفرنسي يستريح قبل انطلاق مباراة نهائيات كأس العالم 1/8 بين منتخبي فرنسا وبولندا 4 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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أحد مشجعي المنتخب الفرنسي يستريح قبل انطلاق مباراة نهائيات كأس العالم 1/8 بين منتخبي فرنسا وبولندا 4 ديسمبر 2022
© AFP 2022 / Mahmud Hamsمشجعة سويسرا ترسم على وجه صديقتها في سوق واقف بالدوحة، قبل مباراة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بين البرازيل وسويسرا، في 28 نوفمبر 2022.
مشجعة سويسرا ترسم على وجه صديقتها في سوق واقف بالدوحة، قبل مباراة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بين البرازيل وسويسرا، في 28 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Mahmud Hams
مشجعة سويسرا ترسم على وجه صديقتها في سوق واقف بالدوحة، قبل مباراة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بين البرازيل وسويسرا، في 28 نوفمبر 2022.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورجماهير المنتخب الأرجنتيني قبل انطلاق مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين بولندا والأرجنتين، 30 نوفمبر 2022
جماهير المنتخب الأرجنتيني قبل انطلاق مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين بولندا والأرجنتين، 30 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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جماهير المنتخب الأرجنتيني قبل انطلاق مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين بولندا والأرجنتين، 30 نوفمبر 2022
© AFP 2022 / Jewel Samadأحد مشجعي المنتخب البرازيلي يهتف لمنتخبه أثناء انتظار انطلاق مباراة قطر 2022 لكرة القدم ضمن المجموعة السابعة بين البرازيل وسويسرا على ملعب 974 بالدوحة في 28 نوفمبر 2022.
أحد مشجعي المنتخب البرازيلي يهتف لمنتخبه أثناء انتظار انطلاق مباراة قطر 2022 لكرة القدم ضمن المجموعة السابعة بين البرازيل وسويسرا على ملعب 974 بالدوحة في 28 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Jewel Samad
أحد مشجعي المنتخب البرازيلي يهتف لمنتخبه أثناء انتظار انطلاق مباراة قطر 2022 لكرة القدم ضمن المجموعة السابعة بين البرازيل وسويسرا على ملعب 974 بالدوحة في 28 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Chandan Khannaجماهير أستراليا تنتظر انطلاق مباراة قطر 2022 لكرة القدم ضمن المجموعة الرابعة بين أستراليا والدنمارك على ملعب الجنوب في الوكرة جنوب الدوحة في 30 نوفمبر 2022.
جماهير أستراليا تنتظر انطلاق مباراة قطر 2022 لكرة القدم ضمن المجموعة الرابعة بين أستراليا والدنمارك على ملعب الجنوب في الوكرة جنوب الدوحة في 30 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Chandan Khanna
جماهير أستراليا تنتظر انطلاق مباراة قطر 2022 لكرة القدم ضمن المجموعة الرابعة بين أستراليا والدنمارك على ملعب الجنوب في الوكرة جنوب الدوحة في 30 نوفمبر 2022.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورأحد مشجعي المنتخب الدنماركي على منصة الملعب قبل انطلاق مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين فرنسا والدنمارك، 26 نوفمبر 2022
أحد مشجعي المنتخب الدنماركي على منصة الملعب قبل انطلاق مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين فرنسا والدنمارك، 26 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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أحد مشجعي المنتخب الدنماركي على منصة الملعب قبل انطلاق مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين فرنسا والدنمارك، 26 نوفمبر 2022
© AFP 2022 / Fabrice CoffriniIمشجعة إيرانية تقف قبل بدء مباراة قطر 2022 في المجموعة الثانية لكرة القدم بين إيران والولايات المتحدة في ملعب الثمامة في الدوحة في 29 نوفمبر 2022.
مشجعة إيرانية تقف قبل بدء مباراة قطر 2022 في المجموعة الثانية لكرة القدم بين إيران والولايات المتحدة في ملعب الثمامة في الدوحة في 29 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
12/16
© AFP 2022 / Fabrice CoffriniI
مشجعة إيرانية تقف قبل بدء مباراة قطر 2022 في المجموعة الثانية لكرة القدم بين إيران والولايات المتحدة في ملعب الثمامة في الدوحة في 29 نوفمبر 2022.
© Sputnik . Johnny Eliasبطولة كأس العالم قطر 2022 - مشجعو البرازيل
بطولة كأس العالم قطر 2022 - مشجعو البرازيل - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Johnny Elias
بطولة كأس العالم قطر 2022 - مشجعو البرازيل
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevيصل مشجعو سويسرا يرتدون زي البقر إلى مباراة قطر 2022 في المجموعة السابعة لكرة القدم بين سويسرا والكاميرون على ملعب الجنوب في الوكرة جنوب الدوحة في 24 نوفمبر 2022.
يصل مشجعو سويسرا يرتدون زي البقر إلى مباراة قطر 2022 في المجموعة السابعة لكرة القدم بين سويسرا والكاميرون على ملعب الجنوب في الوكرة جنوب الدوحة في 24 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
14/16
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
يصل مشجعو سويسرا يرتدون زي البقر إلى مباراة قطر 2022 في المجموعة السابعة لكرة القدم بين سويسرا والكاميرون على ملعب الجنوب في الوكرة جنوب الدوحة في 24 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Khaled Desoukiأحد مشجعي منتخب غانا يقف لالتقاط صورة فوتوغرافية قبل مباراة قطر 2022 في المجموعة الثامنة لكرة القدم بين البرتغال وغانا على ملعب 974 في الدوحة في 24 نوفمبر 2022.
أحد مشجعي منتخب غانا يقف لالتقاط صورة فوتوغرافية قبل مباراة قطر 2022 في المجموعة الثامنة لكرة القدم بين البرتغال وغانا على ملعب 974 في الدوحة في 24 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
15/16
© AFP 2022 / Khaled Desouki
أحد مشجعي منتخب غانا يقف لالتقاط صورة فوتوغرافية قبل مباراة قطر 2022 في المجموعة الثامنة لكرة القدم بين البرتغال وغانا على ملعب 974 في الدوحة في 24 نوفمبر 2022.
© Sputnik . Johnny Eliasمشجعو المنتخب المغربي في كأس العالم، الدوحة، قطر 23 نوفمبر 2022
مشجعو المنتخب المغربي في كأس العالم، الدوحة، قطر 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Johnny Elias
مشجعو المنتخب المغربي في كأس العالم، الدوحة، قطر 23 نوفمبر 2022
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