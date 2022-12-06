https://sputnikarabic.ae/20221206/أمريكا-تكرم-الضباط-المدافعين-عن-مبنى-الكابيتول-من-أنصار-ترامب--1070920843.html
أمريكا تكرم الضباط المدافعين عن مبنى الكابيتول من أنصار ترامب
أمريكا تكرم الضباط المدافعين عن مبنى الكابيتول من أنصار ترامب
تم تكريم ضباط قوة إنفاذ القانون الذين دافعوا عن مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون ثان 2021، بميداليات الكونغرس الذهبية، اليوم الثلاثاء. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T17:41+0000
2022-12-06T17:41+0000
2022-12-06T17:41+0000
اقتحام الكونغرس
الولايات المتحدة الأمريكية
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يأتي التكريم بعد نحو عامين من تصديهم لأنصار الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في هجوم وحشي ودموي.أشادت رئيسة مجلس النونان نانسي بيلوسي بـ "الأبطال" وهي تفتتح حفل التكريم في مبنى الكابيتول الفخم الذي تم اجتياحه في ذلك اليوم عندما جاب أنصار ترامب القاعة في محاولة لمنع الكونغرس من التصديق على نتائج انتخابات الرئيس جو بايدن.بمنحهم أعلى وسام للكونغرس، أشادت بيلوسي بالأبطال لـ "استجابتهم بشجاعة للنداء للدفاع عن ديمقراطيتنا في وحدة من أحلك ساعات الأمة"، بحسب "أسوشيتدبرس".للتعريف بمئات الضباط الذين كانوا في مبنى الكابيتول في يوم 6 يناير، سيتم وضع الميداليات في أربعة مواقع هي مقر شرطة الكابيتول الأمريكية وإدارة شرطة العاصمة، ومبنى الكابيتول، ومؤسسة سميثسونيان.وقال الرئيس جو بايدن عندما وقع التشريع العام الماضي إنه سيتم وضع ميدالية في متحف سميثسونيان "حتى يتمكن جميع الزوار من فهم ما حدث في ذلك اليوم".وهاجمت أعداد من أنصار ترامب، في السادس من يناير 2021، مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
https://sputnikarabic.ae/20221021/لجنة-تحقيق-أمريكية-تستدعي-ترامب-شخصيا-لسماع-أقواله-في-أحداث-الكابيتول-1069329929.html
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اقتحام الكونغرس, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتحام الكونغرس, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تكرم الضباط المدافعين عن مبنى الكابيتول من أنصار ترامب
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تم تكريم ضباط قوة إنفاذ القانون الذين دافعوا عن مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون ثان 2021، بميداليات الكونغرس الذهبية، اليوم الثلاثاء.
يأتي التكريم بعد نحو عامين من تصديهم لأنصار الرئيس الأمريكي
آنذاك دونالد ترامب في هجوم وحشي ودموي.
أشادت رئيسة مجلس النونان نانسي بيلوسي بـ "الأبطال" وهي تفتتح حفل التكريم في مبنى الكابيتول الفخم
الذي تم اجتياحه في ذلك اليوم عندما جاب أنصار ترامب القاعة في محاولة لمنع الكونغرس من التصديق على نتائج انتخابات الرئيس جو بايدن.
بمنحهم أعلى وسام للكونغرس، أشادت بيلوسي بالأبطال لـ "استجابتهم بشجاعة للنداء للدفاع عن ديمقراطيتنا في وحدة من أحلك ساعات الأمة"، بحسب "أسوشيتدبرس".
للتعريف بمئات الضباط الذين كانوا في مبنى الكابيتول في يوم 6 يناير، سيتم وضع الميداليات في أربعة مواقع هي مقر شرطة الكابيتول الأمريكية وإدارة شرطة العاصمة، ومبنى الكابيتول، ومؤسسة سميثسونيان.
وقال الرئيس جو بايدن عندما وقع التشريع العام الماضي إنه سيتم وضع ميدالية في متحف سميثسونيان "حتى يتمكن جميع الزوار من فهم ما حدث في ذلك اليوم".
وهاجمت أعداد من أنصار ترامب، في السادس من يناير 2021، مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.