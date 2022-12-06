https://sputnikarabic.ae/20221206/أمريكا-توافق-على-بيع-أكثر-من-100-دبابة-ومعدات-هجومية-لبولندا-1070927254.html
أمريكا توافق على بيع أكثر من 100 دبابة ومعدات هجومية لبولندا
أمريكا توافق على بيع أكثر من 100 دبابة ومعدات هجومية لبولندا
قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وافقت على بيع 116 دبابة قتال من طراز "أبرامز" ومعدات ذات صلة بقيمة 3.75 مليار... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T21:59+0000
2022-12-06T21:59+0000
2022-12-06T21:59+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
بولندا
كوريا الجنوبية
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واشنطن- سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة: "اتخذت وزارة الخارجية قرارا بالموافقة على بيع عسكري أجنبي محتمل لحكومة بولندا من دبابات القتال الرئيسية ’إم 1 إيه 1 أبرامز‘ والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بـ 3.75 مليار دولار. طلبت حكومة بولندا شراء مائة وستة عشر دبابة".بالإضافة إلى ذلك، طلبت بولندا 12 مركبة إنقاذ قتالية من طراز "هيركليز"، وثمانية جسور هجومية مشتركة، وست مركبات قيادة، و26 مركبة ذات عجلات متعددة الأغراض عالية الحركة، و26 مركبة تكتيكية خفيفة مشتركة، ومعدات أخرى، وفقا للبيان.على جانب آخر، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، تايوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية وافقت أيضا على صفقة محتملة بقيمة 1.5 مليار دولار لبيع طائرات هليكوبتر من طراز "سي إتش 47 شينوك" ومعدات ذات صلة إلى كوريا الجنوبية.وذكر البيان أن كوريا الجنوبية طلبت شراء 18 طائرة هليكوبتر من طراز "سي إتش 47 شينوك" من الولايات المتحدة ومعدات أخرى ذات صلة.
https://sputnikarabic.ae/20221204/صحيفة-أمريكا-قد-تضطر-لوقف-توريد-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-وربما-تنفد-أموال-البنتاغون-1070837449.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, بولندا, كوريا الجنوبية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, بولندا, كوريا الجنوبية
أمريكا توافق على بيع أكثر من 100 دبابة ومعدات هجومية لبولندا
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قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وافقت على بيع 116 دبابة قتال من طراز "أبرامز" ومعدات ذات صلة بقيمة 3.75 مليار دولار إلى بولندا.
واشنطن- سبوتنيك
. وجاء في بيان الوكالة: "اتخذت وزارة الخارجية قرارا بالموافقة على بيع عسكري أجنبي محتمل لحكومة بولندا من دبابات القتال الرئيسية ’إم 1 إيه 1 أبرامز
‘ والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بـ 3.75 مليار دولار. طلبت حكومة بولندا شراء مائة وستة عشر دبابة".
بالإضافة إلى ذلك، طلبت بولندا 12 مركبة إنقاذ قتالية من طراز "هيركليز"، وثمانية جسور هجومية مشتركة، وست مركبات قيادة، و26 مركبة ذات عجلات متعددة الأغراض عالية الحركة، و26 مركبة تكتيكية خفيفة مشتركة، ومعدات أخرى، وفقا للبيان.
على جانب آخر، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، تايوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية وافقت أيضا على صفقة محتملة بقيمة 1.5 مليار دولار لبيع طائرات هليكوبتر من طراز "سي إتش 47 شينوك
" ومعدات ذات صلة إلى كوريا الجنوبية.
وذكر البيان أن كوريا الجنوبية طلبت شراء 18 طائرة هليكوبتر من طراز "سي إتش 47 شينوك" من الولايات المتحدة ومعدات أخرى ذات صلة.