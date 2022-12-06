https://sputnikarabic.ae/20221206/أوربان-يدعو-للنظر-في-مراجعة-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1070892619.html

أوربان يدعو للنظر في مراجعة العقوبات المفروضة على روسيا

أوربان يدعو للنظر في مراجعة العقوبات المفروضة على روسيا

دعا رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، للنظر في مراجعة العقوبات المفروضة على روسيا، داعما بالسياق تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ذكر فيه أن أوروبا... 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T05:26+0000

2022-12-06T05:26+0000

2022-12-06T05:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

فيكتور أوربان

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار روسيا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وكتب أوربان على صفحته على "تويتر": "الرئيس ماكرون محق: ثمن حرب روسيا وأوكرانيا ليست هي نفسها على جانبي المحيط الأطلسي".وتابع "حان الوقت لإعادة التفكير في العقوبات".وفرضت الدول الغربية 8 حزمات من العقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية وعرقلة أهدافها.وكان لهذه العقوبات ارتدادات سلبية على الدول الغربية نفسها، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

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فيكتور أوربان, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار روسيا اليوم