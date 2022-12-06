https://sputnikarabic.ae/20221206/أوربان-يدعو-للنظر-في-مراجعة-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1070892619.html
أوربان يدعو للنظر في مراجعة العقوبات المفروضة على روسيا
أوربان يدعو للنظر في مراجعة العقوبات المفروضة على روسيا
دعا رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، للنظر في مراجعة العقوبات المفروضة على روسيا، داعما بالسياق تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ذكر فيه أن أوروبا... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T05:26+0000
2022-12-06T05:26+0000
2022-12-06T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فيكتور أوربان
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وكتب أوربان على صفحته على "تويتر": "الرئيس ماكرون محق: ثمن حرب روسيا وأوكرانيا ليست هي نفسها على جانبي المحيط الأطلسي".وتابع "حان الوقت لإعادة التفكير في العقوبات".وفرضت الدول الغربية 8 حزمات من العقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية وعرقلة أهدافها.وكان لهذه العقوبات ارتدادات سلبية على الدول الغربية نفسها، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221205/البيت-الأبيض-لا-نعتقد-أن-فرض-سقف-لسعر-النفط-الروسي-سيكون-له-تأثير-طويل-الأمد-على-الأسعار-1070886074.html
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سبوتنيك عربي
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فيكتور أوربان, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار روسيا اليوم
فيكتور أوربان, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار روسيا اليوم
أوربان يدعو للنظر في مراجعة العقوبات المفروضة على روسيا
05:26 GMT 06.12.2022 (تم التحديث: 05:30 GMT 06.12.2022) تابعنا عبر
دعا رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، للنظر في مراجعة العقوبات المفروضة على روسيا، داعما بالسياق تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ذكر فيه أن أوروبا والولايات المتحدة تشارك في النزاع الأوكراني "باسم نفس المبادئ"، لكن الثمن الذي يتم دفعه، ليس هو نفسه على جانبي المحيط الأطلسي.
موسكو - سبوتنيك. وكتب أوربان على صفحته على "تويتر": "الرئيس ماكرون محق: ثمن حرب روسيا وأوكرانيا ليست هي نفسها
على جانبي المحيط الأطلسي".
وأضاف "إذا أردنا أن تبقى الصناعات الأوروبية على قيد الحياة، فيجب علينا حل أزمة الطاقة بسرعة".
وتابع "حان الوقت لإعادة التفكير في العقوبات".
وفرضت الدول الغربية 8 حزمات من العقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية وعرقلة أهدافها.
وكان لهذه العقوبات ارتدادات سلبية على الدول الغربية نفسها، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.