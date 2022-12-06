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https://sputnikarabic.ae/20221206/إسرائيل-تستدعي-مسؤولا-أمميا-بارزا-لتقديم-توضيحات-حول-تغريدة-أثارت-غضبها-1070898256.html
إسرائيل تستدعي مسؤولا أمميا بارزا لتقديم توضيحات حول تغريدة أثارت غضبها
إسرائيل تستدعي مسؤولا أمميا بارزا لتقديم توضيحات حول تغريدة أثارت غضبها
قالت قناة عبرية إن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، سيصل اليوم الثلاثاء إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية لـ"محادثة توضيح"... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T09:07+0000
2022-12-06T09:07+0000
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وأضافت قناة "كان" الرسمية أن الحديث يدور عن تغريدة لوينسلاند حول مقتل شاب فلسطيني في بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية الجمعة الماضي، برصاص إسرائيلي، طالب فيها بالتحقيق الفوري ومحاكمة الجندي، معربا عن تعازيه لأسرة القتيل.وأمس الأول (السبت) قال وينسلاند في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "مذعور من مقتل الفلسطيني عمار مفلح خلال مشاجرة مع جندي إسرائيلي بالقرب من حوارة في الضفة الغربية".وأضاف: "تعازيّ القلبية لعائلته المكلومة. يجب التحقيق في مثل هذه الحوادث بشكل كامل وسريع، ومحاسبة المسؤولين عنها".وأثارت التغريدة غضب تل أبيب، وقال رئيس الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحشون: "رد الفعل هذا هو تشويه كامل للواقع. هذه الحادثة هي عملية إرهابية، حيث طعن (الشاب الفلسطيني) شرطيا إسرائيليا في وجهه وتعرضت حياة ضابط شرطة آخر للتهديد، وبالتالي أطلق النار على مهاجمه. هذا ليس "شجارا"- هذا هجوم إرهابي!".وأظهر فيديو توثيقي التقط من المكان، قيام جندي إسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي على الشاب الفلسطيني عمار حمدي مفلح (23 عاما)، وسط منطقة حوارة قضاء نابلس من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما، حيث أعلن عن وفاة الشاب لاحقا، واتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بقتله "بدم بارد".
https://sputnikarabic.ae/20221203/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-التحقيق-في-واقعة-حوارة-بأسرع-وقت-ممكن-1070803075.html
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة

إسرائيل تستدعي مسؤولا أمميا بارزا لتقديم توضيحات حول تغريدة أثارت غضبها

09:07 GMT 06.12.2022
CC0 / Almog / Foreign affairs office building / الخارجية الإسرائيلية
الخارجية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
CC0 / Almog / Foreign affairs office building /
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قالت قناة عبرية إن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، سيصل اليوم الثلاثاء إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية لـ"محادثة توضيح" بعد تغريدة له أثارت غضب تل أبيب.
وأضافت قناة "كان" الرسمية أن الحديث يدور عن تغريدة لوينسلاند حول مقتل شاب فلسطيني في بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية الجمعة الماضي، برصاص إسرائيلي، طالب فيها بالتحقيق الفوري ومحاكمة الجندي، معربا عن تعازيه لأسرة القتيل.
وأمس الأول (السبت) قال وينسلاند في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "مذعور من مقتل الفلسطيني عمار مفلح خلال مشاجرة مع جندي إسرائيلي بالقرب من حوارة في الضفة الغربية".
وأضاف: "تعازيّ القلبية لعائلته المكلومة. يجب التحقيق في مثل هذه الحوادث بشكل كامل وسريع، ومحاسبة المسؤولين عنها".
الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
الأمم المتحدة تدعو إلى التحقيق في "واقعة حوارة" بأسرع وقت ممكن
3 ديسمبر, 14:20 GMT
وأثارت التغريدة غضب تل أبيب، وقال رئيس الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحشون: "رد الفعل هذا هو تشويه كامل للواقع. هذه الحادثة هي عملية إرهابية، حيث طعن (الشاب الفلسطيني) شرطيا إسرائيليا في وجهه وتعرضت حياة ضابط شرطة آخر للتهديد، وبالتالي أطلق النار على مهاجمه. هذا ليس "شجارا"- هذا هجوم إرهابي!".
وأظهر فيديو توثيقي التقط من المكان، قيام جندي إسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي على الشاب الفلسطيني عمار حمدي مفلح (23 عاما)، وسط منطقة حوارة قضاء نابلس من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما، حيث أعلن عن وفاة الشاب لاحقا، واتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بقتله "بدم بارد".
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