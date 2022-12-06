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https://sputnikarabic.ae/20221206/إيتو-يفقد-أعصابه-ويركل-مصورا-بعد-لقاء-البرازيل-وكوريا-الجنوبية-1070899418.html
إيتو يفقد أعصابه ويركل مصورا بعد لقاء البرازيل وكوريا الجنوبية
إيتو يفقد أعصابه ويركل مصورا بعد لقاء البرازيل وكوريا الجنوبية
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا ظهر فيه نجم الكرة الكاميرونية، صامويل إيتو، وهو يهاجم رجلا خارج الملعب في منافسات كأس العالم المقامة في قطر. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T09:43+0000
2022-12-06T09:43+0000
رياضة
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وظهر إيتو الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الكاميروني بكرة القدم وهو يغادر ملعب "974"، بعد لقاء البرازيل وكوريا الجنوبية، سعيدا بالتقاط الصور مع المشجعين المنتظرين وهو يخرج من المكان، قبل أن يقترب منه رجل يحمل كاميرا.وأظهر المقطع حوارا بين الرجلين قبل أن ينقطع ليعود إيتو فاقدا لأعصابه وليركل الرجل والكاميرا التي بحوزته.ليتدخل العديد من المحيطين لمحاولة فض الاشتباك، لكن بدا إيتو مصمما على مطاردة الرجل ومواجهته. وأظهر المقطع بعض الرجال يحاولون دفع إيتو إلى الخلف، إلا أنه أعطى هاتفه لرجل إلى جواره، قبل أن يهاجم المصور ويركله في وجهه ويطرحه أرضًا.
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رياضة
رياضة

إيتو يفقد أعصابه ويركل مصورا بعد لقاء البرازيل وكوريا الجنوبية

09:43 GMT 06.12.2022
© AFP 2022 / DANIEL BELOUMOU OLOMOالرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، المهاجم الدولي السابق صامويل إيتو
الرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، المهاجم الدولي السابق صامويل إيتو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / DANIEL BELOUMOU OLOMO
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا ظهر فيه نجم الكرة الكاميرونية، صامويل إيتو، وهو يهاجم رجلا خارج الملعب في منافسات كأس العالم المقامة في قطر.
وظهر إيتو الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الكاميروني بكرة القدم وهو يغادر ملعب "974"، بعد لقاء البرازيل وكوريا الجنوبية، سعيدا بالتقاط الصور مع المشجعين المنتظرين وهو يخرج من المكان، قبل أن يقترب منه رجل يحمل كاميرا.
وأظهر المقطع حوارا بين الرجلين قبل أن ينقطع ليعود إيتو فاقدا لأعصابه وليركل الرجل والكاميرا التي بحوزته.
ليتدخل العديد من المحيطين لمحاولة فض الاشتباك، لكن بدا إيتو مصمما على مطاردة الرجل ومواجهته. وأظهر المقطع بعض الرجال يحاولون دفع إيتو إلى الخلف، إلا أنه أعطى هاتفه لرجل إلى جواره، قبل أن يهاجم المصور ويركله في وجهه ويطرحه أرضًا.
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