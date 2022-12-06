https://sputnikarabic.ae/20221206/إيران-تدين-التفجيرين-اللذين-استهدفا-مزار-شريف-وجلال-آباد-في-أفغانستان-1070925527.html

إيران تدين التفجيرين اللذين استهدفا مزار شريف وجلال آباد في أفغانستان

إيران تدين التفجيرين اللذين استهدفا مزار شريف وجلال آباد في أفغانستان

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مدينتي مزار شريف وجلال آباد في أفغانستان. 06.12.2022, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إدانة بلاده التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مدينتي مزار الشريف وجلال آباد الأفغانيتين، والتي راح ضحيتهما عدد كبير من المواطنين الأفغان.وذكرت أن ناصر كنعاني قدم تعازيه لأسر ضحايا تلك الهجمات الإرهابية، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.وكانت وسائل إعلام أفغانية قد أفادت، صباح اليوم الثلاثاء، بدوي انفجار في مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمالي البلاد، حيث ذككرت إذاعة أفغانستان نقلا عن مسؤول أفغاني أن الانفجار نتج عن عبوة ناسفة استهدفت حافلة ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص.وأضاف المصدر أن 13 شخصا آخرين أصيبوا جراء الهجوم الذي لم تعرف على الفور الدوافع وراءه.بدورها، أعلنت الشرطة الأفغانية أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انفجار بمركبة تقل موظفين في شركة نفط بولاية بلخ.وقال المتحدث باسم الشرطة في إقليم بلخ الشمالي محمد عاصف وزيري "وقع انفجار اليوم في بلخ استهدف حافلة تخص موظفي شركة نفط"، مضيفا أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار، إلى جانب القتلى.وفي وقت سابق اليوم، أكد شهود عيان لـ"سبوتنيك"، سقوط عدد من القتلى والجرحى، جراء انفجار استهدف محل صرافة في مدينة جلال آباد.وقال شاهد لسبوتنيك، إن "الانفجار وقع في محل للصرافة. لا توجد حاليا معلومات حول الضحايا، لكن العدد سيكون كبيرا، حيث كان هناك العديد من الأشخاص في المكان".وصرح مالك محل الصرافة، عصمت قاضي زاده، لـ"سبوتنيك"، بأن الانفجار وقع وسط حشد من الناس، مشيرا إلى أن الخسائر البشرية ستكون كبيرة.وتعاني "طالبان" [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] التي سيطرت على السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس/ آب 2021، من صعوبات في فرض الأمن في البلاد، حيث يشن تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، هجمات مستمرة في مناطق مختلفة من البلاد، كان آخرها الهجوم على السفارة الباكستانية في كابول قبل أيام.

https://sputnikarabic.ae/20221206/قتلى-وجرحى-بتفجير-عبوة-ناسفة-استهدف-حافلة-شمالي-أفغانستان-1070892815.html

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