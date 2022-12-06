https://sputnikarabic.ae/20221206/إيران-تعرب-عن-ترحيبها-بالتفاوض-مع-السعودية-وتؤكد-أن-الأرضية-ممهدة-لتحسين-العلاقات-1070902348.html

إيران تعرب عن ترحيبها بالتفاوض مع السعودية وتؤكد أن الأرضية ممهدة لتحسين العلاقات

إيران تعرب عن ترحيبها بالتفاوض مع السعودية وتؤكد أن الأرضية ممهدة لتحسين العلاقات

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن تحسين العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية يخدم مصالح الجانبين، وكذلك مصالح المنطقة، مؤكدا أن موقف... 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T09:46+0000

2022-12-06T09:46+0000

2022-12-06T09:46+0000

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واعتبر كنعاني في مؤتمر صحافي يوم الاثنين أن الحوار السياسي والتفاوض "يوفر فرصة لحل الخلافات واستئناف العلاقات بين البلدين في إطار المصالح المشتركة والمصالح الإقليمية"، لافتا إلى أن جولات المفاوضات الخمس التي عقدت في بغداد بمساعدة الحكومة العراقية كانت في إطار تحقيق هذا الهدف.وكانت الخارجية الإيرانية، أكدت في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن الظروف باتت مهيأة لإجراء جولة محادثات جديدة بين الرياض وطهران، لافتة إلى أنه بإمكان البلدين التعاون في مجالات عدة في حال نجحت المفاوضات.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وقتها، إنه "بإمكان إيران والسعودية التعاون في الكثير من المجالات في حال نجاح المفاوضات الثنائية والظروف باتت مهيأة لإجراء مفاوضات جديدة بين إيران والسعودية".وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أعلن في سبتمبر الماضي، أن إيران والمملكة العربية السعودية بإمكانهما مواصلة المحادثات في بغداد لتطبيع العلاقات الثنائية المقطوعة وحل الخلافات على مستوى ضباط المخابرات في البلدين.ووفقا لوزير الخارجية العراقي، فقد توصلت الرياض وطهران بالفعل إلى اتفاقات بشأن "نقاط كثيرة"، وفي الوقت الحالي لا تزال مسألة استصواب إجراء مزيد من المناقشات المفتوحة على مستوى وزراء الخارجية مفتوحة.وعُقدت 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين في الأشهر الأخيرة في العراق الذي يشترك في حدود مع البلدين.

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