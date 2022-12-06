https://sputnikarabic.ae/20221206/إيران-تهاجم-مجددا-الدول-المطبعة-مع-إسرائيل-وتعتبره-خيانة-للقضية-الفلسطينية-1070893917.html
إيران تهاجم مجددا الدول المطبعة مع إسرائيل وتعتبره خيانة للقضية الفلسطينية
إيران تهاجم مجددا الدول المطبعة مع إسرائيل وتعتبره خيانة للقضية الفلسطينية
هاجمت وزارة الخارجية الإيرانية، مجددا الدول التي طبعت علاقتها مع إسرائيل، مؤكدا أن ذلك جرى بفعل الضغوط الأمريكية في المنطقة. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T07:05+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "موقفنا واضح تجاه الكيان الصهيوني وكذلك عملية التطبيع التي جرت بفعل الضغوط الأمريكية في المنطقة"، معربا عن أسفه لموافقة بعض الحكومات العربية والإسلامية في المنطقة تطبيع العلاقات السياسية مع الكيان الصهيوني"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف كنعاني: "نعتقد أن وجود الكيان الصهيوني في المنطقة لن يجلب الأمن لأي طرف ولا يضمن حقوق فلسطين، والشعب الفلسطيني يعتقد أن قيام بعض دول المنطقة بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خيانة للقضية الفلسطينية، لذا فإن موقف شعوب المنطقة واضحة".وتابع: "الشعب البحريني أعلن في هذه الأيام وبالتزامن مع زيارة مسؤول صهيوني رفضه لتطبيع العلاقات مع هذا الكيان" مشيرا إلى ما "جرى في مختلف الساحات الرياضية بين المشجعين وتحديدا مونديال قطر، الذي جسد مشهدا واضحا لعداء أمم المنطقة والعالم للكيان الصهيوني".وأكد كنعاني، أن ذلك "يثبت أن التطبيع الرسمي بين الكيان الصهيوني وبعض الحكومات في المنطقة لا يعني قبول شعوب المنطقة بهذا الكيان بل زادت كراهية الشعوب للكيان الصهيوني".وفي سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ثم ما لبثت أن انضم المغرب والسودان أواخر العام ذاته إلى ما عرف بـ"الاتفاقات الإبراهيمية".
https://sputnikarabic.ae/20221012/رئيسي-يؤكد-أن-الشعوب-الإسلامية-لم-ولن-تقبل-فكرة-التطبيع-مع-كيان-الاحتلال-الإسرائيلي-1068921743.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين, قطر, أخبار قطر اليوم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين, قطر, أخبار قطر اليوم
إيران تهاجم مجددا الدول المطبعة مع إسرائيل وتعتبره خيانة للقضية الفلسطينية
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هاجمت وزارة الخارجية الإيرانية، مجددا الدول التي طبعت علاقتها مع إسرائيل، مؤكدا أن ذلك جرى بفعل الضغوط الأمريكية في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "موقفنا واضح تجاه الكيان الصهيوني وكذلك عملية التطبيع التي جرت بفعل الضغوط الأمريكية في المنطقة"، معربا عن أسفه لموافقة بعض الحكومات العربية والإسلامية في المنطقة تطبيع العلاقات السياسية مع الكيان الصهيوني"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأضاف كنعاني: "نعتقد أن وجود الكيان الصهيوني في المنطقة لن يجلب الأمن لأي طرف ولا يضمن حقوق فلسطين، والشعب الفلسطيني يعتقد أن قيام بعض دول المنطقة بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خيانة للقضية الفلسطينية، لذا فإن موقف شعوب المنطقة واضحة".
وتابع: "الشعب البحريني أعلن في هذه الأيام وبالتزامن مع زيارة مسؤول صهيوني رفضه لتطبيع العلاقات مع هذا الكيان" مشيرا إلى ما "جرى في مختلف الساحات الرياضية بين المشجعين وتحديدا مونديال قطر، الذي جسد مشهدا واضحا لعداء أمم المنطقة والعالم للكيان الصهيوني".
وأكد كنعاني، أن ذلك "يثبت أن التطبيع الرسمي بين الكيان الصهيوني وبعض الحكومات في المنطقة لا يعني قبول شعوب المنطقة بهذا الكيان بل زادت كراهية الشعوب للكيان الصهيوني".
وفي سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ثم ما لبثت أن انضم المغرب والسودان أواخر العام ذاته إلى ما عرف بـ"الاتفاقات الإبراهيمية".