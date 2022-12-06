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https://sputnikarabic.ae/20221206/اشتباك-بالأيدي-تحت-قبة-البرلمان-التركي-والمتهم-هو-الموازنة-فيديو--1070914078.html
اشتباك بالأيدي تحت قبة البرلمان التركي والمتهم هو "الموازنة"... فيديو
اشتباك بالأيدي تحت قبة البرلمان التركي والمتهم هو "الموازنة"... فيديو
تسببت مناقشة ملف الموازنة تحت قبة البرلمان التركي بحدوث شجار بالأيدي بين بعض البرلمانيين الأمر الذي تسبب بحدوث حالة من الفوضى في القاعة. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T13:48+0000
2022-12-06T13:48+0000
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ورصدت عدسات الكاميرات حدوث شجار بالأيدي بين بعض البرلمانيين فيما حاول آخرون تهدئة الأوضاع وإيقاف القتال.وأشارت المصادر إلى أن أحد البرلمانيين تعرض لإصابة في الرأس، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تبين المشاهد أن الشجار لم يستمر لفترة طويلة وانتهى على الفور بعد تدخل باقي الأعضاء.
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نادي الفيديو, منوعات, مجتمع
نادي الفيديو, منوعات, مجتمع

اشتباك بالأيدي تحت قبة البرلمان التركي والمتهم هو "الموازنة"... فيديو

13:48 GMT 06.12.2022
© AFP 2022 / Adem Altanالبرلمان التركي
البرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / Adem Altan
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تسببت مناقشة ملف الموازنة تحت قبة البرلمان التركي بحدوث شجار بالأيدي بين بعض البرلمانيين الأمر الذي تسبب بحدوث حالة من الفوضى في القاعة.
ورصدت عدسات الكاميرات حدوث شجار بالأيدي بين بعض البرلمانيين فيما حاول آخرون تهدئة الأوضاع وإيقاف القتال.
وأشارت المصادر إلى أن أحد البرلمانيين تعرض لإصابة في الرأس، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تبين المشاهد أن الشجار لم يستمر لفترة طويلة وانتهى على الفور بعد تدخل باقي الأعضاء.
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