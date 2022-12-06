https://sputnikarabic.ae/20221206/اشتباك-بالأيدي-تحت-قبة-البرلمان-التركي-والمتهم-هو-الموازنة-فيديو--1070914078.html
اشتباك بالأيدي تحت قبة البرلمان التركي والمتهم هو "الموازنة"... فيديو
اشتباك بالأيدي تحت قبة البرلمان التركي والمتهم هو "الموازنة"... فيديو
تسببت مناقشة ملف الموازنة تحت قبة البرلمان التركي بحدوث شجار بالأيدي بين بعض البرلمانيين الأمر الذي تسبب بحدوث حالة من الفوضى في القاعة. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T13:48+0000
2022-12-06T13:48+0000
2022-12-06T13:48+0000
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منوعات
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ورصدت عدسات الكاميرات حدوث شجار بالأيدي بين بعض البرلمانيين فيما حاول آخرون تهدئة الأوضاع وإيقاف القتال.وأشارت المصادر إلى أن أحد البرلمانيين تعرض لإصابة في الرأس، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تبين المشاهد أن الشجار لم يستمر لفترة طويلة وانتهى على الفور بعد تدخل باقي الأعضاء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, مجتمع
نادي الفيديو, منوعات, مجتمع
اشتباك بالأيدي تحت قبة البرلمان التركي والمتهم هو "الموازنة"... فيديو
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تسببت مناقشة ملف الموازنة تحت قبة البرلمان التركي بحدوث شجار بالأيدي بين بعض البرلمانيين الأمر الذي تسبب بحدوث حالة من الفوضى في القاعة.
ورصدت عدسات الكاميرات حدوث شجار بالأيدي بين بعض البرلمانيين فيما حاول آخرون تهدئة الأوضاع وإيقاف القتال.
وأشارت المصادر إلى أن أحد البرلمانيين تعرض لإصابة في الرأس، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تبين المشاهد أن الشجار لم يستمر لفترة طويلة وانتهى على الفور بعد تدخل باقي الأعضاء.