https://sputnikarabic.ae/20221206/اكتشف-العلماء-الروس-علامة-تدل-على-الشيخوخة-المبكرة-في-خلايا-الجسم-1070912990.html
اكتشف العلماء الروس علامة تدل على الشيخوخة المبكرة في خلايا الجسم
اكتشف العلماء الروس علامة تدل على الشيخوخة المبكرة في خلايا الجسم
كشفت وزارة العلوم والتعليم العالي في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن العلماء الروس وجدوا بالإجهاد التأكسدي الذي يسبب الشيخوخة في الخلايا البشرية مع انخفاض نسبة... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T13:18+0000
2022-12-06T13:18+0000
2022-12-06T13:18+0000
روسيا
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/12/1060056081_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_7551f95fcc56228b8005972758af3ce8.jpg
أجرى الدراسة موظفو معهد علم الخلايا التابع لأكاديمية العلوم الروسية في سانت بطرسبرغ، التابعة لوزارة التعليم والعلوم وبدعم من مؤسسة العلوم الروسية، حيث تخضع معظم أنسجة جسم الإنسان للشيخوخة الخلوية ويحدث هذا عندما تستنفد الخلية لسبب ما قدرتها على التكاثر.ويمكن أن تسبب شيخوخة الخلايا المبكرة الإجهاد ويقوم جهاز المناعة في الجسم بتدمير خلايا الشيخوخة ومع ذلك، مع تقدم العمر أو في حالة بعض الاضطرابات، لا تتم إزالة كل هذه الخلايا من الأنسجة.ويساهم تراكمها في شيخوخة الجسم بشكل عام وتطوير الأمراض المختلفة، بما في ذلك السرطان. لذلك، يريد العلماء معرفة الظواهر التي قد تشير إلى شيخوخة الخلية.واستخدم العلماء ما يسمى بالخلايا الجذعية اللحمية المتوسطة لبطانة الرحم البشرية في الدراسة كونها قادرة على التطور إلى خلايا من أنواع مختلفة.وأظهرت النتائج أن شيخوخة الخلايا المبكرة الناتجة عن الإجهاد التأكسدي تتميز بانخفاض معنوي في المحتوى النوعي لأيونات البوتاسيوم فيها، مما يشير إلى الجفاف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/12/1060056081_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_dbbd9c12065509312026ff831d98b780.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مجتمع
اكتشف العلماء الروس علامة تدل على الشيخوخة المبكرة في خلايا الجسم
تابعنا عبر
كشفت وزارة العلوم والتعليم العالي في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن العلماء الروس وجدوا بالإجهاد التأكسدي الذي يسبب الشيخوخة في الخلايا البشرية مع انخفاض نسبة الأيونات البوتاسيوم التي يمكن اعتمادها كإشارة لبداية الشيخوخة المبكرة.
أجرى الدراسة موظفو معهد علم الخلايا التابع لأكاديمية العلوم الروسية في سانت بطرسبرغ، التابعة لوزارة التعليم والعلوم وبدعم من مؤسسة العلوم الروسية، حيث تخضع معظم أنسجة جسم الإنسان للشيخوخة الخلوية ويحدث هذا عندما تستنفد الخلية لسبب ما قدرتها على التكاثر.
ويمكن أن تسبب شيخوخة الخلايا المبكرة الإجهاد ويقوم جهاز المناعة في الجسم بتدمير خلايا الشيخوخة ومع ذلك، مع تقدم العمر أو في حالة بعض الاضطرابات، لا تتم إزالة كل هذه الخلايا من الأنسجة.
ويساهم تراكمها في شيخوخة الجسم بشكل عام وتطوير الأمراض المختلفة، بما في ذلك السرطان. لذلك، يريد العلماء معرفة الظواهر التي قد تشير إلى شيخوخة الخلية.
واستخدم العلماء ما يسمى بالخلايا الجذعية اللحمية المتوسطة لبطانة الرحم البشرية في الدراسة كونها قادرة على التطور إلى خلايا من أنواع مختلفة.
وأظهرت النتائج أن شيخوخة الخلايا المبكرة الناتجة عن الإجهاد التأكسدي تتميز بانخفاض معنوي في المحتوى النوعي لأيونات البوتاسيوم فيها، مما يشير إلى الجفاف.