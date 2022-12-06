عربي
https://sputnikarabic.ae/20221206/الآلاف-يتظاهرون-في-مدن-يونانية-احتجاجا-على-عنف-الشرطة-1070925291.html
الآلاف يتظاهرون في مدن يونانية احتجاجا على عنف الشرطة
الآلاف يتظاهرون في مدن يونانية احتجاجا على عنف الشرطة
تظاهر آلاف الأشخاص في أثينا وسالونيك، ومدن يونانية أخرى، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على عنف الشرطة، بعد يوم من إطلاق شرطي الرصاص على رأس مراهق من الغجر خلال... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T20:24+0000
2022-12-06T20:24+0000
اليونان
تظاهرت
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103276/99/1032769946_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_75ce5058abdcbc4cb889df22f744ef7c.jpg
وكانت التظاهرات جزءا من إحياء الذكرى السنوية المخطط لها، لوفاة ألكسندروس جريجوروبولوس البالغ من العمر 15 عاما برصاص الشرطة في عام 2008.وصدمت وفاته الأمة وأثارت أياما من الشغب في المدن الكبرى في ذلك الوقت.قدرت الشرطة أن أكثر من 11 ألف متظاهر خرجوا في الشوارع في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.وتم نشر نحو 4 آلاف شرطي في أثينا مع تصاعد التوتر بعد إطلاق النار عليه يوم الاثنين.وفي وقت مبكر يوم الاثنين أطلق شرطي على دراجة نارية في سالونيك ثاني أكبر مدينة يونانية، النار على المراهق الغجري البالغ من العمر 16 عاما بعد أن ابتعد بالسيارة عن محطة وقود دون أن يدفع قيمة الوقود.وذكرت تقارير إعلامية أن الشاب دخل المستشفى وهو في حالة حرجة.وألقي القبض على الشرطي ووجهت إليه تهمة محاولة القتل غير العمد على الحادث.وقالت الشرطة اليونانية إن الشاب حاول دهس الضباط أثناء مطاردته على دراجات نارية في محاولته تفادي الاعتقال.
https://sputnikarabic.ae/20221203/خروج-قطار-يحمل-دبابات-أمريكية-عن-القضبان-في-اليونان-1070791317.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103276/99/1032769946_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b753bec0fcf4e0d0bbe9373fdbe103f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليونان, تظاهرت
اليونان, تظاهرت

الآلاف يتظاهرون في مدن يونانية احتجاجا على عنف الشرطة

20:24 GMT 06.12.2022
© Sputnik . Kostis Ntantamis / الانتقال إلى بنك الصوراشتباكات بين ضباط الشرطة وأعضاء الإضراب الوطني الذين خرجوا احتجاجا على تدهور ظروف المعيشة في أثينا، اليونان
اشتباكات بين ضباط الشرطة وأعضاء الإضراب الوطني الذين خرجوا احتجاجا على تدهور ظروف المعيشة في أثينا، اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© Sputnik . Kostis Ntantamis
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تظاهر آلاف الأشخاص في أثينا وسالونيك، ومدن يونانية أخرى، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على عنف الشرطة، بعد يوم من إطلاق شرطي الرصاص على رأس مراهق من الغجر خلال مطاردة.
وكانت التظاهرات جزءا من إحياء الذكرى السنوية المخطط لها، لوفاة ألكسندروس جريجوروبولوس البالغ من العمر 15 عاما برصاص الشرطة في عام 2008.
قوات من دول الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
خروج قطار يحمل دبابات أمريكية عن القضبان في اليونان
3 ديسمبر, 08:16 GMT
وصدمت وفاته الأمة وأثارت أياما من الشغب في المدن الكبرى في ذلك الوقت.
قدرت الشرطة أن أكثر من 11 ألف متظاهر خرجوا في الشوارع في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.
وتم نشر نحو 4 آلاف شرطي في أثينا مع تصاعد التوتر بعد إطلاق النار عليه يوم الاثنين.
وفي وقت مبكر يوم الاثنين أطلق شرطي على دراجة نارية في سالونيك ثاني أكبر مدينة يونانية، النار على المراهق الغجري البالغ من العمر 16 عاما بعد أن ابتعد بالسيارة عن محطة وقود دون أن يدفع قيمة الوقود.
وذكرت تقارير إعلامية أن الشاب دخل المستشفى وهو في حالة حرجة.
وألقي القبض على الشرطي ووجهت إليه تهمة محاولة القتل غير العمد على الحادث.
وقالت الشرطة اليونانية إن الشاب حاول دهس الضباط أثناء مطاردته على دراجات نارية في محاولته تفادي الاعتقال.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص18:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала