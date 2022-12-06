https://sputnikarabic.ae/20221206/الآلاف-يتظاهرون-في-مدن-يونانية-احتجاجا-على-عنف-الشرطة-1070925291.html

الآلاف يتظاهرون في مدن يونانية احتجاجا على عنف الشرطة

الآلاف يتظاهرون في مدن يونانية احتجاجا على عنف الشرطة

تظاهر آلاف الأشخاص في أثينا وسالونيك، ومدن يونانية أخرى، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على عنف الشرطة، بعد يوم من إطلاق شرطي الرصاص على رأس مراهق من الغجر خلال... 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T20:24+0000

2022-12-06T20:24+0000

2022-12-06T20:24+0000

اليونان

تظاهرت

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وكانت التظاهرات جزءا من إحياء الذكرى السنوية المخطط لها، لوفاة ألكسندروس جريجوروبولوس البالغ من العمر 15 عاما برصاص الشرطة في عام 2008.وصدمت وفاته الأمة وأثارت أياما من الشغب في المدن الكبرى في ذلك الوقت.قدرت الشرطة أن أكثر من 11 ألف متظاهر خرجوا في الشوارع في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.وتم نشر نحو 4 آلاف شرطي في أثينا مع تصاعد التوتر بعد إطلاق النار عليه يوم الاثنين.وفي وقت مبكر يوم الاثنين أطلق شرطي على دراجة نارية في سالونيك ثاني أكبر مدينة يونانية، النار على المراهق الغجري البالغ من العمر 16 عاما بعد أن ابتعد بالسيارة عن محطة وقود دون أن يدفع قيمة الوقود.وذكرت تقارير إعلامية أن الشاب دخل المستشفى وهو في حالة حرجة.وألقي القبض على الشرطي ووجهت إليه تهمة محاولة القتل غير العمد على الحادث.وقالت الشرطة اليونانية إن الشاب حاول دهس الضباط أثناء مطاردته على دراجات نارية في محاولته تفادي الاعتقال.

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اليونان, تظاهرت