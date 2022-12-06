https://sputnikarabic.ae/20221206/الآلاف-يتظاهرون-في-مدن-يونانية-احتجاجا-على-عنف-الشرطة-1070925291.html
الآلاف يتظاهرون في مدن يونانية احتجاجا على عنف الشرطة
الآلاف يتظاهرون في مدن يونانية احتجاجا على عنف الشرطة
تظاهر آلاف الأشخاص في أثينا وسالونيك، ومدن يونانية أخرى، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على عنف الشرطة، بعد يوم من إطلاق شرطي الرصاص على رأس مراهق من الغجر خلال... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T20:24+0000
2022-12-06T20:24+0000
2022-12-06T20:24+0000
اليونان
تظاهرت
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وكانت التظاهرات جزءا من إحياء الذكرى السنوية المخطط لها، لوفاة ألكسندروس جريجوروبولوس البالغ من العمر 15 عاما برصاص الشرطة في عام 2008.وصدمت وفاته الأمة وأثارت أياما من الشغب في المدن الكبرى في ذلك الوقت.قدرت الشرطة أن أكثر من 11 ألف متظاهر خرجوا في الشوارع في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.وتم نشر نحو 4 آلاف شرطي في أثينا مع تصاعد التوتر بعد إطلاق النار عليه يوم الاثنين.وفي وقت مبكر يوم الاثنين أطلق شرطي على دراجة نارية في سالونيك ثاني أكبر مدينة يونانية، النار على المراهق الغجري البالغ من العمر 16 عاما بعد أن ابتعد بالسيارة عن محطة وقود دون أن يدفع قيمة الوقود.وذكرت تقارير إعلامية أن الشاب دخل المستشفى وهو في حالة حرجة.وألقي القبض على الشرطي ووجهت إليه تهمة محاولة القتل غير العمد على الحادث.وقالت الشرطة اليونانية إن الشاب حاول دهس الضباط أثناء مطاردته على دراجات نارية في محاولته تفادي الاعتقال.
https://sputnikarabic.ae/20221203/خروج-قطار-يحمل-دبابات-أمريكية-عن-القضبان-في-اليونان-1070791317.html
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اليونان, تظاهرت
الآلاف يتظاهرون في مدن يونانية احتجاجا على عنف الشرطة
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تظاهر آلاف الأشخاص في أثينا وسالونيك، ومدن يونانية أخرى، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على عنف الشرطة، بعد يوم من إطلاق شرطي الرصاص على رأس مراهق من الغجر خلال مطاردة.
وكانت التظاهرات جزءا من إحياء الذكرى السنوية المخطط لها، لوفاة ألكسندروس جريجوروبولوس البالغ من العمر 15 عاما برصاص الشرطة في عام 2008.
وصدمت وفاته الأمة وأثارت أياما من الشغب في المدن الكبرى في ذلك الوقت.
قدرت الشرطة أن أكثر من 11 ألف متظاهر خرجوا في الشوارع في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.
وتم نشر نحو 4 آلاف شرطي في أثينا مع تصاعد التوتر بعد إطلاق النار عليه يوم الاثنين.
وفي وقت مبكر يوم الاثنين أطلق شرطي على دراجة نارية
في سالونيك ثاني أكبر مدينة يونانية، النار على المراهق الغجري البالغ من العمر 16 عاما بعد أن ابتعد بالسيارة عن محطة وقود دون أن يدفع قيمة الوقود.
وذكرت تقارير إعلامية أن الشاب دخل المستشفى وهو في حالة حرجة.
وألقي القبض على الشرطي ووجهت إليه تهمة محاولة القتل غير العمد على الحادث.
وقالت الشرطة اليونانية إن الشاب حاول دهس الضباط أثناء مطاردته على دراجات نارية في محاولته تفادي الاعتقال.