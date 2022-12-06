عربي
https://sputnikarabic.ae/20221206/الأردن-مرحبا-بالاتفاق-الإطاري-في-السودان-إنجاز-مهم-نأمل-أن-يقود-لاتفاق-نهائي-1070896331.html
الأردن مرحبا بالاتفاق الإطاري في السودان: إنجاز مهم نأمل أن يقود لاتفاق نهائي
الأردن مرحبا بالاتفاق الإطاري في السودان: إنجاز مهم نأمل أن يقود لاتفاق نهائي
رحب الأردن، بتوقيق الاتفاق السياسي الإطاري في السودان، والذي يؤسس لفترة انتقالية جديدة، مدتها 24 شهرا، تبدأ من تاريخ تعيين رئيس وزراء انتقالي. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T08:08+0000
2022-12-06T08:08+0000
أخبار الأردن
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102024/80/1020248034_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3b4abb9a38d54d4b639279bf2fb63ed5.jpg
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بحسب ما ذكرته وكالة "عمون" اليوم الثلاثاء.وشددت الوزارة على دعم الأردن الكامل للاتفاق، معتبرة أنه "إنجاز مهم في هذه المرحلة".وثمنت الخارجية الأردنية "الجهود الدولية والإقليمية التي ساهمت بتيسير هذا الاتفاق"، معربة عن أملها في أن يمثل "باكورة لمرحلة جديدة تلبّي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والازدهار".كما أعربت عن أملها في أن "يصل هذا الاتفاق الإطاري إلى اتفاق نهائي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي للسودان وللمنطقة".وشهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، أمس الاثنين، توقيع الجيش والمعارضة السودانية اتفاقا سياسيا إطاريا، يقضي بإنشاء سلطة مدنية انتقالية في البلاد، بحسب ما أذاعته وسائل الإعلام الوطنية.ونص الاتفاق السياسي الإطاري في السودان أن تكون السلطة الانتقالية مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، وأن تتركز مهامها في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني وينأى به عن السياسة.وفيما يتعلق بالفترة الانتقالية، فقد تقرر مدها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء الانتقالي الذي ستختاره قوى الثورة بالتشاور مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي، كما تم التوافق على إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور.ووقّع الوثيقة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونوابه، وممثلو تحالف المعارضة الرائد في البلاد، وقوى الحرية والتغيير، وقادة حركات سياسية معارضة أخرى.يذكر أن مراسم التوقيع شهدت مشاركة "الآلية الثلاثية" الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيقاد"، وكذلك "الآلية الرباعية" التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، وممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.ويعاني السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أزمة سياسية حين أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، "إجراءات طارئة بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لانقلاب [نظام الرئيس السابق عمر] البشير في العام 1989".
https://sputnikarabic.ae/20221205/توقيع-الاتفاق-السياسي-الإطاري-في-السودان-وأبرز-بنوده-1070858885.html
https://sputnikarabic.ae/20221205/البرهان-بعد-توقيع-الاتفاق-الإطاري-نؤكد-التزامنا-بخروج-المؤسسة-العسكرية-من-العملية-السياسية-نهائيا-1070864920.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102024/80/1020248034_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_b0603b283a0a343fb77748b66a68cbe5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار السودان اليوم, العالم العربي

الأردن مرحبا بالاتفاق الإطاري في السودان: إنجاز مهم نأمل أن يقود لاتفاق نهائي

08:08 GMT 06.12.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairit
تابعنا عبرTelegram
رحب الأردن، بتوقيق الاتفاق السياسي الإطاري في السودان، والذي يؤسس لفترة انتقالية جديدة، مدتها 24 شهرا، تبدأ من تاريخ تعيين رئيس وزراء انتقالي.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بحسب ما ذكرته وكالة "عمون" اليوم الثلاثاء.
وشددت الوزارة على دعم الأردن الكامل للاتفاق، معتبرة أنه "إنجاز مهم في هذه المرحلة".
وثمنت الخارجية الأردنية "الجهود الدولية والإقليمية التي ساهمت بتيسير هذا الاتفاق"، معربة عن أملها في أن يمثل "باكورة لمرحلة جديدة تلبّي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والازدهار".
كما أعربت عن أملها في أن "يصل هذا الاتفاق الإطاري إلى اتفاق نهائي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي للسودان وللمنطقة".
وشهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، أمس الاثنين، توقيع الجيش والمعارضة السودانية اتفاقا سياسيا إطاريا، يقضي بإنشاء سلطة مدنية انتقالية في البلاد، بحسب ما أذاعته وسائل الإعلام الوطنية.
المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير يوقعان على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
توقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان... وأبرز بنوده
أمس, 10:19 GMT
ونص الاتفاق السياسي الإطاري في السودان أن تكون السلطة الانتقالية مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، وأن تتركز مهامها في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني وينأى به عن السياسة.
وفيما يتعلق بالفترة الانتقالية، فقد تقرر مدها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء الانتقالي الذي ستختاره قوى الثورة بالتشاور مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي، كما تم التوافق على إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور.
ووقّع الوثيقة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونوابه، وممثلو تحالف المعارضة الرائد في البلاد، وقوى الحرية والتغيير، وقادة حركات سياسية معارضة أخرى.
رئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
البرهان بعد توقيع "الاتفاق الإطاري": نؤكد التزامنا بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائيا
أمس, 11:49 GMT
يذكر أن مراسم التوقيع شهدت مشاركة "الآلية الثلاثية" الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيقاد"، وكذلك "الآلية الرباعية" التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، وممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.
ويعاني السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أزمة سياسية حين أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، "إجراءات طارئة بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لانقلاب [نظام الرئيس السابق عمر] البشير في العام 1989".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص07:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала