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https://sputnikarabic.ae/20221206/الأمم-المتحدة-البشرية-أصبحت-سلاحا-للانقراض-الجماعي-1070926701.html
الأمم المتحدة: البشرية أصبحت سلاحا للانقراض الجماعي
الأمم المتحدة: البشرية أصبحت سلاحا للانقراض الجماعي
انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الشركات متعددة الجنسية بسبب تحويلها النظام البيئي العالمي إلى "ألعاب للربح". 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T21:25+0000
2022-12-06T21:27+0000
منظمة الأمم المتحدة
البشرية
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جاء هذا في كلمة له اليوم الثلاثاء قبل محادثات التنوع البيولوجي في مونتريال بكندا، بحسب "فرانس برس".وقال غوتيريش: "في ظل شهيتنا التي لا حدود لها لتحقيق النمو الاقتصادي المطلق وغير المتكافئ أصبحت الإنسانية سلاحا للانقراض الجماعي".وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الفشل في تصحيح المسار سيؤدي لنتائج كارثية.وفي الوقت الذي يشهد فيها التنوع البيولوجي أزمة في جميع أنحاء العالم، تنظم الأمم المتحدة مؤتمر التنوع البيولوجي (كوب 15)، في مونتريال بكندا غدا الأربعاء.ويهدف المؤتمر للتوصل إلى اتفاقية تاريخية تعالج شبح الانقراض الجماعي الذي يهدد النباتات والحيوانات.
https://sputnikarabic.ae/20211012/السيسي-عملنا-خلال-مؤتمر-شرم-الشيخ-في-2018-على-صياغة-إطار-عالمي-للتنوع-البيولوجي-1050410253.html
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منظمة الأمم المتحدة, البشرية
منظمة الأمم المتحدة, البشرية

الأمم المتحدة: البشرية أصبحت سلاحا للانقراض الجماعي

21:25 GMT 06.12.2022 (تم التحديث: 21:27 GMT 06.12.2022)
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
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انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الشركات متعددة الجنسية بسبب تحويلها النظام البيئي العالمي إلى "ألعاب للربح".
جاء هذا في كلمة له اليوم الثلاثاء قبل محادثات التنوع البيولوجي في مونتريال بكندا، بحسب "فرانس برس".
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وقال غوتيريش: "في ظل شهيتنا التي لا حدود لها لتحقيق النمو الاقتصادي المطلق وغير المتكافئ أصبحت الإنسانية سلاحا للانقراض الجماعي".
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الفشل في تصحيح المسار سيؤدي لنتائج كارثية.
وفي الوقت الذي يشهد فيها التنوع البيولوجي أزمة في جميع أنحاء العالم، تنظم الأمم المتحدة مؤتمر التنوع البيولوجي (كوب 15)، في مونتريال بكندا غدا الأربعاء.
ويهدف المؤتمر للتوصل إلى اتفاقية تاريخية تعالج شبح الانقراض الجماعي الذي يهدد النباتات والحيوانات.
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