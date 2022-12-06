https://sputnikarabic.ae/20221206/الأمم-المتحدة-فجوة-تمويل-كبيرة-للعمليات-الإغاثية-في-اليمن-1070891297.html

الأمم المتحدة: فجوة تمويل كبيرة للعمليات الإغاثية في اليمن

الأمم المتحدة: فجوة تمويل كبيرة للعمليات الإغاثية في اليمن

دعت الأمم المتحدة، المجتمع الدولي، إلى مواصلة دعمه لليمن. مشيرة إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة لعملياتها الإغاثية المنقذة للحياة رغم تنامي الاحتياجات الإنسانية في... 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T00:50+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت المتحدثة المساعدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ترمبلاي، في المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم للمنظمة في نيويورك، حسب موقعها، "مع تبقي أسابيع قليلة على انتهاء هذا العام، تظل خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن – التي تتطلب 4.27 مليار دولار - ممولة بنسبة 55 في المائة فقط".وتابعت، "الأمم المتحدة ممتنة لجميع المانحين الذين ساهموا على الرغم من الأزمات المتعددة التي تتطلب الاهتمام، نحتاج إلى مواصلة الدعم لسكان اليمن".وذكرت أن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن أفاد بأنه على الرغم من انخفاض الأعمال العدائية هذا العام، لا تزال الاحتياجات الإنسانية في اليمن مرتفعة للغاية". موضحةً أن "أكثر من نصف السكان - 17 مليون شخص - يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وما زال الملايين نازحين".وأكدت أن "الاقتصاد المتدهور في البلاد وانهيار الخدمات الأساسية لا يزالان المحركان الرئيسيان للمعاناة". مشيرة إلى "أن نصف المرافق الصحية فقط تعمل بكامل طاقتها، والبنية التحتية للمياه في وضع حرج".وقالت إن "المجتمع الإنساني يعمل بلا كلل لتقديم المساعدة للفئات الأكثر ضعفا في اليمن".وأشارت المتحدثة الأممية إلى "أن الأمم المتحدة تتعامل مع عراقيل متزايدة للوصول في أجزاء كثيرة من البلاد". مؤكدة أن "القيود على الحركة والتدخلات البيروقراطية وانعدام الأمن تشكل تحدياً في القدرة على الوصول يوميا".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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