https://sputnikarabic.ae/20221206/الأمن-اللبناني-يحذر-من-تطبيقات-إلكترونية-تتجسس-لصالح-إسرائيل-1070905857.html
الأمن اللبناني يحذر من تطبيقات إلكترونية تتجسس لصالح إسرائيل
الأمن اللبناني يحذر من تطبيقات إلكترونية تتجسس لصالح إسرائيل
حذرت المديرية العامة لقوى الأمن اللبنانية المواطنين مما قالت إنها "تطبيقات إلكترونية مشبوهة"، تمارس أعمالا تجسسية لصالح إسرائيل. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T10:38+0000
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ووفق بيان نقله موقع "النشرة" اللبناني، فإن تحريات قوى الأمن اللبنانية أكدت وجود تطبيقات إلكترونية تستخدم بيانات المستخدمين لها في عمليات تجسس لصالح إسرائيل.وقال البيان: "ضمن إطار مكافحة عمليات التّجسّس التي يعتمدها العدو الإسرائيلي، ومن خلال متابعة التطبيقات الإلكترونية والصّفحات والحسابات عبر شبكة الإنترنت، ونتيجة المتابعة التقنيّة، اشتبهت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي بأحد الحسابات عبر تطبيق "فيسبوك" تحت اسم "Amine Amine".وأوضح البيان أن هذا الحساب "يقوم مشغّله -مجهول الهوية بسبب اعتماده نظام حماية منيع- بنشر إعلان عن فرص عمل وإقامة خارج لبنان براتب شهري يبلغ /1080/ يورو، وذلك على عدّة صفحات إلكترونية لبنانية تُعنى بعرض فرص عمل وتأمين وظائف للشبّان".وبناء على ذلك حذر البيان من هذين التطبيقين، مشددا على المواطنين "عدم تتبّع حسابات وصفحات إلكترونية غير موثوقة وتحميل تطبيقات مشبوهة، ولا سيّما تلك التي تعرض فرص عمل في الخارج برواتب مغرية، خوفاً من وصولها إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي واستغلالها".طالع أيضا: "حزب الله" يكتشف جهاز تجسس إسرائيلي متطور في جنوب لبنان
https://sputnikarabic.ae/20220202/صحفية-تكشف-عن-ارتباط-وثيق-بين-شبكات-التجسس-في-لبنان-ومسؤول-عسكري-إسرائيلي--1057639616.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, العالم العربي
الأمن اللبناني يحذر من تطبيقات إلكترونية تتجسس لصالح إسرائيل
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حذرت المديرية العامة لقوى الأمن اللبنانية المواطنين مما قالت إنها "تطبيقات إلكترونية مشبوهة"، تمارس أعمالا تجسسية لصالح إسرائيل.
ووفق بيان
نقله موقع "النشرة" اللبناني، فإن تحريات قوى الأمن اللبنانية أكدت وجود تطبيقات إلكترونية تستخدم بيانات المستخدمين لها في عمليات تجسس لصالح إسرائيل.
وقال البيان: "ضمن إطار مكافحة عمليات التّجسّس التي يعتمدها العدو الإسرائيلي
، ومن خلال متابعة التطبيقات الإلكترونية والصّفحات والحسابات عبر شبكة الإنترنت، ونتيجة المتابعة التقنيّة، اشتبهت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي بأحد الحسابات عبر تطبيق "فيسبوك" تحت اسم "Amine Amine".
وأوضح البيان أن هذا الحساب "يقوم مشغّله -مجهول الهوية بسبب اعتماده نظام حماية منيع- بنشر إعلان عن فرص عمل وإقامة خارج لبنان براتب شهري يبلغ /1080/ يورو، وذلك على عدّة صفحات إلكترونية لبنانية تُعنى بعرض فرص عمل وتأمين وظائف للشبّان".
وكذلك حذر بيان المديرية العامة لقوى الأمن اللبنانية من تطبيق آخر قال إنه تم الاشتباه به، وهو تطبيق "Facetune 2" الموجود ضمن قائمة متجري "بلاي ستور" و"آب ستور"، مشيرة إلى أنه "تمّ تطويره في إحدى الشركات الإسرائيلية عام 2013، وتبيّن أنّه بعد تحميل التطبيق يطلب الموافقة ويستحصل عليها للدخول على البيانات والصور الموجودة داخل الهاتف، ويُخشى من احتوائه على ثغرة ذات أهداف تجسّسية إسرائيلية"، حسب تعبير البيان.
وبناء على ذلك حذر البيان من هذين التطبيقين، مشددا على المواطنين "عدم تتبّع حسابات وصفحات
إلكترونية غير موثوقة وتحميل تطبيقات مشبوهة، ولا سيّما تلك التي تعرض فرص عمل في الخارج برواتب مغرية، خوفاً من وصولها إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي واستغلالها".