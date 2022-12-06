https://sputnikarabic.ae/20221206/الأمن-اللبناني-يحذر-من-تطبيقات-إلكترونية-تتجسس-لصالح-إسرائيل-1070905857.html

الأمن اللبناني يحذر من تطبيقات إلكترونية تتجسس لصالح إسرائيل

الأمن اللبناني يحذر من تطبيقات إلكترونية تتجسس لصالح إسرائيل

حذرت المديرية العامة لقوى الأمن اللبنانية المواطنين مما قالت إنها "تطبيقات إلكترونية مشبوهة"، تمارس أعمالا تجسسية لصالح إسرائيل. 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T10:38+0000

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ووفق بيان نقله موقع "النشرة" اللبناني، فإن تحريات قوى الأمن اللبنانية أكدت وجود تطبيقات إلكترونية تستخدم بيانات المستخدمين لها في عمليات تجسس لصالح إسرائيل.وقال البيان: "ضمن إطار مكافحة عمليات التّجسّس التي يعتمدها العدو ​الإسرائيلي​، ومن خلال متابعة التطبيقات الإلكترونية والصّفحات والحسابات عبر شبكة الإنترنت، ونتيجة المتابعة التقنيّة، اشتبهت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الدّاخلي بأحد الحسابات عبر تطبيق "فيسبوك" تحت اسم "Amine Amine".وأوضح البيان أن هذا الحساب "يقوم مشغّله -مجهول الهوية بسبب اعتماده نظام حماية منيع- بنشر إعلان عن فرص عمل وإقامة خارج لبنان براتب شهري يبلغ /1080/ يورو، وذلك على عدّة صفحات إلكترونية لبنانية تُعنى بعرض فرص عمل وتأمين وظائف للشبّان".وبناء على ذلك حذر البيان من هذين التطبيقين، مشددا على المواطنين "عدم تتبّع حسابات وصفحات إلكترونية غير موثوقة وتحميل تطبيقات مشبوهة، ولا سيّما تلك التي تعرض فرص عمل في الخارج برواتب مغرية، خوفاً من وصولها إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي واستغلالها".طالع أيضا: "حزب الله" يكتشف جهاز تجسس إسرائيلي متطور في جنوب لبنان

https://sputnikarabic.ae/20220202/صحفية-تكشف-عن-ارتباط-وثيق-بين-شبكات-التجسس-في-لبنان-ومسؤول-عسكري-إسرائيلي--1057639616.html

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