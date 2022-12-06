https://sputnikarabic.ae/20221206/الاتحاد-الأوروبي-يفشل-في-الاتفاق-على-حزمة-جديدة-من-المساعدات-المالية-لأوكرانيا-1070916475.html

الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حزمة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حزمة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا

فشل وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة من دعم الائتمان المالي الكلي لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 18 مليار يورو لعام... 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T15:06+0000

2022-12-06T15:06+0000

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وقال وزير المالية التشيكي زبينيك ستانيورا، خلال الجزء المفتوح من الاجتماع الذي تم بثه على الموقع الإلكتروني لمجلس الاتحاد الأوروبي"للأسف، لم نتمكن من قبول الحزمة بأكملها".وأشار ستانيورا، إلى إن "الاتحاد الأوروبي سيبحث عن حلول للوضع الحالي".وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن المجر منعت إمكانية التوصل إلى اتفاق.يذكر أن المفوضية الأوروبية عرضت في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، حزمة جديدة من الدعم الائتماني المالي الكلي لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 18 مليار يورو للعام المقبل.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

https://sputnikarabic.ae/20220915/أوكرانيا-قد-تحصل-على-مساعدة-مالية-عاجلة-من-صندوق-النقد-الدولي-تقدر-بـ-14-مليار-دولار-1067797331.html

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