https://sputnikarabic.ae/20221206/البيت-الأبيض-بايدن-يحسم-قرار-ترشحه-لانتخابات-2024-بعد-الكريسماس-1070905284.html
البيت الأبيض: بايدن يحسم قرار ترشحه لانتخابات 2024 بعد الكريسماس
البيت الأبيض: بايدن يحسم قرار ترشحه لانتخابات 2024 بعد الكريسماس
قال رئيس موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، إنه يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قراره النهائي بشأن ترشيح نفسه لإعادة انتخابه في 2024، بعد أعياد الميلاد... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T10:27+0000
2022-12-06T10:27+0000
2022-12-06T10:27+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأضاف كلاين خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الاثنين: "سيتخذ الرئيس هذا القرار، أتوقع قيامه بذلك بعد فترة وجيزة من العطلة"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وأردف: "أعتقد أن قراره النهائي هو المنافسة في انتخابات عام 2024".وكان بايدن قال في وقت سابق إنه يعتزم الترشح مرة أخرى، لكنه أشار إلى أن القرار الرسمي سيصدر في أوائل العام المقبل 2023.وكان من المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وعائلته ما إذا كان سيرشح نفسه مرة أخرى خلال عطلة عيد الشكر في جزيرة نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، وفقا لما أفاد به مساعدون حاليون وسابقون، وأضافوا أن هذه المحادثات ستستمر خلال عطلة عيد الميلاد.وفي الشهر الماضي، بلغ جو بايدن، 80 عاما، وهو أكبر رئيس في تاريخ أمريكا، ما أثار تساؤلات حول لياقته للترشح مرة أخرى، واحتمالية أن يخدم لفترة ولاية أخرى.لكن بايدن تجاهل هذه المخاوف، وقال إن أسرته أو تعرضه لتطور مفاجئ مثل أزمة صحية، من المرجح أن تثنيه عن الترشح لولاية جديدة.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أعلن رسميا عن ترشحه للرئاسة في عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20221022/زوجة-بايدن-تقول-إنه-يفهم-الحكومة-أكثر-من-أي-شخص-آخر-وتؤكد-على-براءة-نجله-هانتر-1069340124.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
البيت الأبيض: بايدن يحسم قرار ترشحه لانتخابات 2024 بعد الكريسماس
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قال رئيس موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، إنه يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قراره النهائي بشأن ترشيح نفسه لإعادة انتخابه في 2024، بعد أعياد الميلاد ورأس السنة.
وأضاف كلاين خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الاثنين: "سيتخذ الرئيس هذا القرار، أتوقع قيامه بذلك بعد فترة وجيزة من العطلة"، وفقا لوكالة
"بلومبرغ" الأمريكية.
وأردف: "أعتقد أن قراره النهائي هو المنافسة في انتخابات عام 2024".
وكان بايدن قال في وقت سابق إنه يعتزم الترشح مرة أخرى، لكنه أشار إلى أن القرار الرسمي سيصدر في أوائل العام المقبل 2023.
وكان من المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وعائلته ما إذا كان سيرشح نفسه مرة أخرى خلال عطلة عيد الشكر في جزيرة نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، وفقا لما أفاد به مساعدون حاليون وسابقون، وأضافوا أن هذه المحادثات ستستمر خلال عطلة عيد الميلاد.
وفي الشهر الماضي، بلغ جو بايدن، 80 عاما، وهو أكبر رئيس في تاريخ أمريكا، ما أثار تساؤلات حول لياقته للترشح مرة أخرى، واحتمالية أن يخدم لفترة ولاية أخرى.
لكن بايدن تجاهل هذه المخاوف، وقال إن أسرته أو تعرضه لتطور مفاجئ مثل أزمة صحية، من المرجح أن تثنيه عن الترشح لولاية جديدة.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أعلن رسميا عن ترشحه للرئاسة في عام 2024
.