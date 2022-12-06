https://sputnikarabic.ae/20221206/البيت-الأبيض-يقول-إن-واشنطن-لن-تسمح-بشراء-النفط-الروسي-لتجديد-الاحتياطي-الاستراتيجي-1070891192.html

البيت الأبيض يقول إن واشنطن لن تسمح بشراء النفط الروسي لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي

البيت الأبيض يقول إن واشنطن لن تسمح بشراء النفط الروسي لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الاثنين، إن الإدارة الأمريكية لن تسمح بشراء النفط الروسي لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي في البلاد. 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T00:24+0000

2022-12-06T00:24+0000

2022-12-06T00:24+0000

أخبار النفط الروسي

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وأضافت جان بيير في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعدا للنظر في شراء النفط الروسي بعد إدخال مجموعة السبع "سقف على سعره": "لا، لأن استيراده محظور".وكان الاتحاد الأوروبي قد توصل، يوم الجمعة الماضي، إلى اتفاق لتحديد سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، مع وجود آلية لتعديل هذا السقف كي يبقى أدنى من الأسعار المتغيرة في السوق العالمية، كما توصلت مجموعة السبع وأستراليا إلى اتفاق مماثل.ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ أمس الاثنين .وحذرت روسيا مرارا من خطورة محاولات فرض أسقف لأسعار أي سلع في الأسواق العالمية، فضلا عن صعوبة إجبار جميع المشترين في أي سوق على الالتزام بسقف محدد للأسعار.

https://sputnikarabic.ae/20221205/البيت-الأبيض-لا-نعتقد-أن-فرض-سقف-لسعر-النفط-الروسي-سيكون-له-تأثير-طويل-الأمد-على-الأسعار-1070886074.html

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أخبار النفط الروسي, الولايات المتحدة الأمريكية