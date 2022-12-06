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https://sputnikarabic.ae/20221206/البيت-الأبيض-يقول-إن-واشنطن-لن-تسمح-بشراء-النفط-الروسي-لتجديد-الاحتياطي-الاستراتيجي-1070891192.html
البيت الأبيض يقول إن واشنطن لن تسمح بشراء النفط الروسي لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي
البيت الأبيض يقول إن واشنطن لن تسمح بشراء النفط الروسي لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الاثنين، إن الإدارة الأمريكية لن تسمح بشراء النفط الروسي لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي في البلاد. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T00:24+0000
2022-12-06T00:24+0000
أخبار النفط الروسي
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وأضافت جان بيير في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعدا للنظر في شراء النفط الروسي بعد إدخال مجموعة السبع "سقف على سعره": "لا، لأن استيراده محظور".وكان الاتحاد الأوروبي قد توصل، يوم الجمعة الماضي، إلى اتفاق لتحديد سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، مع وجود آلية لتعديل هذا السقف كي يبقى أدنى من الأسعار المتغيرة في السوق العالمية، كما توصلت مجموعة السبع وأستراليا إلى اتفاق مماثل.ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ أمس الاثنين .وحذرت روسيا مرارا من خطورة محاولات فرض أسقف لأسعار أي سلع في الأسواق العالمية، فضلا عن صعوبة إجبار جميع المشترين في أي سوق على الالتزام بسقف محدد للأسعار.
https://sputnikarabic.ae/20221205/البيت-الأبيض-لا-نعتقد-أن-فرض-سقف-لسعر-النفط-الروسي-سيكون-له-تأثير-طويل-الأمد-على-الأسعار-1070886074.html
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أخبار النفط الروسي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار النفط الروسي, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض يقول إن واشنطن لن تسمح بشراء النفط الروسي لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي

00:24 GMT 06.12.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الاثنين، إن الإدارة الأمريكية لن تسمح بشراء النفط الروسي لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي في البلاد.
واشنطن - سبوتنيك. وأضافت جان بيير في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعدا للنظر في شراء النفط الروسي بعد إدخال مجموعة السبع "سقف على سعره": "لا، لأن استيراده محظور".
وكان الاتحاد الأوروبي قد توصل، يوم الجمعة الماضي، إلى اتفاق لتحديد سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، مع وجود آلية لتعديل هذا السقف كي يبقى أدنى من الأسعار المتغيرة في السوق العالمية، كما توصلت مجموعة السبع وأستراليا إلى اتفاق مماثل.
حركة أسعار النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
البيت الأبيض: لا نعتقد أن فرض سقف لسعر النفط الروسي سيكون له تأثير طويل الأمد على الأسعار
أمس, 19:50 GMT
ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ أمس الاثنين .
وحذرت روسيا مرارا من خطورة محاولات فرض أسقف لأسعار أي سلع في الأسواق العالمية، فضلا عن صعوبة إجبار جميع المشترين في أي سوق على الالتزام بسقف محدد للأسعار.
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