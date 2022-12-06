https://sputnikarabic.ae/20221206/الجزيرة-القطرية-ترفع-دعوى-أمام-الجنائية-الدولية-تتهم-إسرائيل-بقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1070897853.html

"الجزيرة" القطرية ترفع دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم إسرائيل بقتل شيرين أبو عاقلة

"الجزيرة" القطرية ترفع دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم إسرائيل بقتل شيرين أبو عاقلة

أعلنت شبكة "الجزيرة" الإعلامية القطرية، اليوم الثلاثاء، رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم فيها القوات الإسرائيلية بقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، في... 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T08:54+0000

2022-12-06T08:54+0000

2022-12-06T08:54+0000

إسرائيل

شيرين أبو عاقلة

قطر

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العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. ونشرت الشبكة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بيانا أكدت فيه رفع دعوى تتهم إسرائيل باغتيال أبو عاقلة التي كانت تعمل لدى قنواتها.وقالت الجزيرة إن "رفع القضية للمحكمة الجنائية يأتي بعد إجراء فريقنا القانوني تحقيقا في القضية، والملف المرفوع للمحكمة الجنائية يبرز أدلة بأن شيرين تعرضت لإطلاق نار من قوات الاحتلال".وأوضحت أن الدعوى تؤكد "أن ادعاء إسرائيل بأنها قتلت شيرين خطأ لا أساس له... وأنه لم يكن هناك اشتباك في المنطقة التي كانت فيها شيرين"، مضيفة أن الملف المرفوع أمام المحكمة الجنائية الدولية "يقوض نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي بشأن قتل شيرين أبو عاقلة".وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" قد أعلن الشهر الماضي فتح تحقيق في ملابسات وفاة الصحفية الفلسطينية- الأمريكية شيرين أبو عاقلة خلال تغطية اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية في مايو/ أيار الماضي.ورجح محللون أن التحقيق غير مسبوق وربما يؤدي لمطالبة أمريكية بالتحقيق مع الجنود المتورطين في الحادث، بينما أشار الجيش الإسرائيلي، في تحقيقاته إلى أنه لا يمكن تحديد هوية مرتكب الحادث، رغم وجود احتمال كبير بأن يكون تم قتلها برصاص القوات الإسرائيلية عن طريق الخطأ.وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، رجحت واشنطن أن "الجيش الإسرائيلي قد يكون مسؤولا عن وفاة شيرين أبو عاقلة، لكنها قالت إنها لم تقتل عمدا"، بينما أعلن الجانب الفلسطيني، نهاية مايو، أن تحقيقه يشير إلى أنه تم إطلاق النار عليها من قبل جندي إسرائيلي بصورة متعمدة.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن الجنود الإسرائيليين لن يتم التحقيق معهم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.وقال لابيد إن تل أبيب أبلغت واشنطن احتجاجها الشديد بهذا الشأن، مضيفا: "لن نتخلى عن جنود الجيش الإسرائيلي".

https://sputnikarabic.ae/20221115/إسرائيل-ترفض-خضوع-جنودها-لأي-استجواب-أمريكي-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1070222134.html

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إسرائيل, شيرين أبو عاقلة, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي