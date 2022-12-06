https://sputnikarabic.ae/20221206/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-10-أشخاص-تخطوا-الحدود-من-الأراضي-المصرية-1070910816.html
الجيش الإسرائيلي يعتقل 10 أشخاص تخطوا الحدود من الأراضي المصرية
الجيش الإسرائيلي يعتقل 10 أشخاص تخطوا الحدود من الأراضي المصرية
اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 10 أشخاص قال إنهم تخطوا الحدود قادمين من الأراضي المصرية خلال عملية تهريب مخدرات. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T12:07+0000
2022-12-06T12:07+0000
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وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في "تويتر": "رصدت مراقبة الجيش الإسرائيلي قبل فترة وجيزة محاولة مشتبها بهم لعبور وتهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية".وأضاف: "اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي الذين عملوا على إحباط عملية التهريب، 10 مشتبه بهم دخلوا الأراضي الإسرائيلي واقتادوهم إلى تحقيق قوات الأمن. إضافة إلى ذلك صادر الجنود المخدرات التي تم تهريبها".وقام الجيش الإسرائيلي بإغلاق طرق ونشر حواجز عسكرية في المنطقة الحدودية وتنفيذ عمليات تمشيط واسعة تحسبا لوجود مشتبه بهم آخرين.وأضاف "لا توجد تعليمات خاصة للجبهة الأمامية في المستوطنات القريبة".وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، إحباط تهريب 18 كيلوغراما من مخدر الحشيش من الأراضي المصرية.وقبل ذلك بيوم واحد، طفت كميات كبيرة من مخدر الحشيش على العديد من الشواطئ الإسرائيلية من نهاريا في الشمال إلى ريشون لتسيون في الجنوب، وتسببت في حالة من الذعر بين المواطنين الذين اعتقدوا أن الأكياس تحوي مواد متفجرة، لكن تحقيقات الشرطة كشفت أن الحديث يدور عن عوامات (إطارات يمكن استخدامها في السباحة)، تحتوي على كميات كبيرة من الحشيش.وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "يبدو أن هذه محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات من مصر أو لبنان. في الأشهر الأخيرة، شدد الجيش الإسرائيلي الرقابة على الحدود الجنوبية لإسرائيل، وزاد بشكل ملحوظ عدد ضبط المهربين المصريين الذين كانوا يلقون أكياس الحشيش والماريجوانا عبر السياج الحدودي".وأشارت إلى أن المهربين لجؤوا بسبب ذلك، على ما يبدو، إلى العودة إلى طريقة التهريب التي كانت شائعة في الثمانينيات والتسعينيات.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر
الجيش الإسرائيلي يعتقل 10 أشخاص تخطوا الحدود من الأراضي المصرية
تابعنا عبر
اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 10 أشخاص قال إنهم تخطوا الحدود قادمين من الأراضي المصرية خلال عملية تهريب مخدرات.
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في "تويتر": "رصدت مراقبة الجيش الإسرائيلي قبل فترة وجيزة محاولة مشتبها بهم لعبور وتهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف: "اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي الذين عملوا على إحباط عملية التهريب، 10 مشتبه بهم دخلوا الأراضي الإسرائيلي واقتادوهم إلى تحقيق قوات الأمن. إضافة إلى ذلك صادر الجنود المخدرات التي تم تهريبها".
وقام الجيش الإسرائيلي بإغلاق طرق ونشر حواجز عسكرية في المنطقة الحدودية وتنفيذ عمليات تمشيط واسعة تحسبا لوجود مشتبه بهم آخرين.
وأضاف "لا توجد تعليمات خاصة للجبهة الأمامية في المستوطنات القريبة".
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، إحباط تهريب 18 كيلوغراما من مخدر الحشيش
من الأراضي المصرية.
وقبل ذلك بيوم واحد، طفت كميات كبيرة من مخدر الحشيش على العديد من الشواطئ الإسرائيلية من نهاريا في الشمال إلى ريشون لتسيون في الجنوب، وتسببت في حالة من الذعر بين المواطنين الذين اعتقدوا أن الأكياس تحوي مواد متفجرة، لكن تحقيقات الشرطة كشفت أن الحديث يدور عن عوامات (إطارات يمكن استخدامها في السباحة)، تحتوي على كميات كبيرة من الحشيش.
وقالت صحيفة
"يسرائيل هيوم" العبرية: "يبدو أن هذه محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات من مصر أو لبنان. في الأشهر الأخيرة، شدد الجيش الإسرائيلي الرقابة على الحدود الجنوبية لإسرائيل، وزاد بشكل ملحوظ عدد ضبط المهربين المصريين الذين كانوا يلقون أكياس الحشيش والماريجوانا عبر السياج الحدودي".
وأشارت إلى أن المهربين لجؤوا بسبب ذلك، على ما يبدو، إلى العودة إلى طريقة التهريب التي كانت شائعة في الثمانينيات والتسعينيات.