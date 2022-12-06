https://sputnikarabic.ae/20221206/الجيش-الصيني-قادرون-على-ردع-أي-دعم-خارجي-لاستقلال-تايوان-1070898781.html

الجيش الصيني: قادرون على ردع أي دعم خارجي لاستقلال تايوان

الجيش الصيني: قادرون على ردع أي دعم خارجي لاستقلال تايوان

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، اليوم الثلاثاء، أن جيش التحرير الشعبي الصيني لديه القدرة والثقة لدحر أي محاولات من قبل قوى خارجية لتنظيم... 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T09:28+0000

2022-12-06T09:28+0000

2022-12-06T09:28+0000

الصين

أخبار تايوان

العالم

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067760953_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_0ee5eb28f7e8b6ab9f2f4ffea5f92e08.jpg

وقال تان في إفادة صحفية إن "الجيش الصيني لديه الثقة والقدرة على إحباط أي تدخل خارجي ومؤامرة انفصالية تهدف إلى استقلال تايوان"، وفقا للتلفزيون المركزي الصيني.وأشار المتحدث باسم "الدفاع الصينية" إلى أنه "على الرغم من أن الصين ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، إلا أنها لن تتعهد بالتخلي عن استخدام القوة".وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 25 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في أنحاء الجزيرة، في الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، صباح اليوم الثلاثاء، بحسب صحيفة "تايبيه تايمز".وتصاعد الوضع حول تايوان (الصين) بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل شهر أغسطس/ آب، وأدانت بكين رحلة بيلوسي، التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصاليين، وشنت تدريبات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.على الرغم من الغضب الصيني، فقد أرسلت العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا، وفودا إلى الجزيرة، ما زاد التوترات في مضيق تايوان.وتخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة لها، بينما تؤكد تايوان - وهي منطقة لها حكومتها المنتخبة - أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.

https://sputnikarabic.ae/20221206/الدفاع-الصينية-الولايات-المتحدة-تقلل-من-عتبة-استخدام-الأسلحة-النووية-1070893659.html

الصين

أخبار تايوان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, أخبار تايوان, العالم, التوتر العسكري بين الصين وتايوان