https://sputnikarabic.ae/20221206/الحرس-الثوري-الإيراني-نمتلك-جميع-التقنيات-العسكرية-الحديثة-في-العالم-1070918090.html
الحرس الثوري الإيراني: نمتلك جميع التقنيات العسكرية الحديثة في العالم
الحرس الثوري الإيراني: نمتلك جميع التقنيات العسكرية الحديثة في العالم
قال القائد العام لقوات الحرس الثوري، في إيران اللواء حسين سلامي إن بلاده لديها التقنيات العسكرية الحديثة في العالم. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T15:46+0000
2022-12-06T15:46+0000
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وأكد سلامي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" أن "إيران تمتلك جميع التقنيات العسكرية الحديثة في العالم"، مضيفا بأن "المفاجأة اليوم في مسرح العملية تعتمد على التقنيات والمعدات التي تفوق قدرة العدو الحسابية وهو لم يكن لديه خبرة في مواجهتها حتى الآن".وتابع القائد العسكري الإيراني "يمكننا القول إننا توصلنا إلى جميع التقنيات العسكرية في العالم بفضل علوم أبناء هذه الأرض العظيمة"، لافتا إلى أنه "تم تطوير هذه التكنولوجيا في جميع وحداتنا، ونراكم القوة لهزيمة العدو".وفي وقت سابق اليوم قال قائد بحرية الحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري، إن "السلاح الحقيقي للقوات العسكرية والمجاهدین ضد العدو المزود بالسلاح الكامل خلال فترة الدفاع المقدس (الحرب التي شنها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على إيران 1980-1988) کان الإيمان والروح الثورية"، معتبرا منطقة الخليج مهمة واستراتيجية.وأضاف تنكسيري: "لطالما كان الأعداء يطمعون بهذه المنطقة خلال العصور والفترات مختلفة"، متابعا: "خلال فترة الدفاع المقدس، عندما استهدف نظام صدام البائد، منصاتنا النفطية، لم نوقف تصدير النفط حتى ليوم واحد في ظل جهود كوادرنا المتخصصة، رغم قلة مرافقنا وتجهيزاتنا وإمكانياتنا".
https://sputnikarabic.ae/20221206/الحرس-الثوري-الإيراني-نحن-في-المراحل-الأخيرة-من-إلحاق-الهزیمة-بالأعداء-1070912848.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني: نمتلك جميع التقنيات العسكرية الحديثة في العالم
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قال القائد العام لقوات الحرس الثوري، في إيران اللواء حسين سلامي إن بلاده لديها التقنيات العسكرية الحديثة في العالم.
وأكد سلامي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"
أن "إيران تمتلك جميع التقنيات العسكرية الحديثة في العالم"، مضيفا بأن "المفاجأة اليوم في مسرح العملية تعتمد على التقنيات والمعدات التي تفوق قدرة العدو الحسابية وهو لم يكن لديه خبرة في مواجهتها حتى الآن".
وتابع القائد العسكري الإيراني "يمكننا القول إننا توصلنا إلى جميع التقنيات العسكرية في العالم بفضل علوم أبناء هذه الأرض العظيمة"، لافتا إلى أنه "تم تطوير هذه التكنولوجيا في جميع وحداتنا، ونراكم القوة لهزيمة العدو".
وفي وقت سابق اليوم قال قائد بحرية الحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري، إن "السلاح الحقيقي
للقوات العسكرية والمجاهدین ضد العدو المزود بالسلاح الكامل خلال فترة الدفاع المقدس (الحرب التي شنها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على إيران 1980-1988) کان الإيمان والروح الثورية"، معتبرا منطقة الخليج مهمة واستراتيجية.
وأضاف تنكسيري: "لطالما كان الأعداء يطمعون بهذه المنطقة خلال العصور والفترات مختلفة"، متابعا: "خلال فترة الدفاع المقدس، عندما استهدف نظام صدام البائد، منصاتنا النفطية، لم نوقف تصدير النفط حتى ليوم واحد في ظل جهود كوادرنا المتخصصة، رغم قلة مرافقنا وتجهيزاتنا وإمكانياتنا".