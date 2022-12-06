https://sputnikarabic.ae/20221206/الخارجية-الأمريكية-الولايات-المتحدة-لا-تشجع-أوكرانيا-على-استهداف-الأراضي-الروسية-1070923878.html

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا على استهداف الأراضي الروسية

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا على استهداف الأراضي الروسية

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا على قصف أهداف داخل الأراضي الروسية. 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T20:06+0000

2022-12-06T20:06+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس، خلال إفادة صحافية، "كما قال الرئيس (الأمريكي جو) بايدن، فإننا لا نشجع أوكرانيا على شن ضربات خارج أراضيها".وأضاف برايس "لم نزود أوكرانيا بأسلحة كي تستخدمها لقصف أهداف داخل روسيا. لقد أوضحنا من قبل أن هذه الأسلحة ذات طبيعة دفاعية".يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة مترددة في تزويد أوكرانيا بذخائر بعيدة المدى لأنظمة الصواريخ المدفعية العالية الحركة "هيمارس" بسبب احتمال استخدامها لضرب الأراضي الروسية، لافتا: "لم نمنح أوكرانيا شيكا على بياض".وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "لم نمنح أوكرانيا "شيكا على بياض"، هناك الكثير من الأشياء التي تريدها أوكرانيا والتي لم نفعلها".وأضاف: "يوجد نوعان من أنظمة صواريخ هيمارس: واحد يمتد لأكثر من 600 ميل والآخر يقطع نحو 160 ميلا"، لم نعطهم أي أنظمة تصل 600 ميل لأنني لا أريدهم في البدء قصف الأراضي الروسية".وفي وقت سابق، قال عضو الكونغرس الأمريكي، كيفن مكارثي، المفضل لقيادة الجمهوريين في مجلس النواب بأغلبية مؤقتة في مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي، إن الجمهوريين لن يكونوا مستعدين لتزويد أوكرانيا "بشيك على بياض" للمساعدات العسكرية وغيرها.ومع ذلك، قال بايدن خلال تصريحاته، إنه يتوقع أن تستمر المساعدات الأمريكية لأوكرانيا دون انقطاع على الرغم من سيطرة الجمهوريين المحتملة على مجلس النواب.وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20221109/بايدن-يقول-إنه-لم-يمنح-أوكرانيا-شيكا-على-بياض-ولا-يريد-تزويدها-بأسلحة-لضرب-الأراضي-الروسية-1069998349.html

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