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القوات الروسية تعطل إصلاح وإنتاج المعادات الدفاعية الأوكرانية
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221206/الدفاع-الروسية-استعادة-60-أسيرا-روسيا-من-المناطق-الخاضعة-لسيطرة-نظام-كييف-1070909762.html
الدفاع الروسية: استعادة 60 أسيرا روسيا من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام كييف
الدفاع الروسية: استعادة 60 أسيرا روسيا من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام كييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، استعادة 60 أسيرا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، بعد عملية تفاوض. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T11:40+0000
2022-12-06T11:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في السادس من ديسمبر/ كانون الأول، ونتيجة لعملية تفاوض، تمت استعادة 60 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، كانوا معرضين لخطر الموت في الأسر".وأشار البيان إلى أن طائرات النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الروسية ستقوم بنقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.يأتي ذلك بعد أن كانت وزارة الدفاع أعلنت في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، عن نجاح عملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا، مؤكدة أن الأسرى الروس كانوا يتعرضون لأخطار تهدد حياتهم في الأسر الأوكراني. كما أجرت روسيا تبادلا آخر في 24 نوفمبر وفقا لصيغة 50 مقابل 50.
https://sputnikarabic.ae/20221201/الدفاع-الروسية-تعلن-إعادة-50-عسكريا-روسيا-من-مناطق-يسيطر-عليها-نظام-كييف-1070733887.html
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روسيا, القوات الروسية
روسيا, القوات الروسية

الدفاع الروسية: استعادة 60 أسيرا روسيا من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام كييف

11:40 GMT 06.12.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، استعادة 60 أسيرا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، بعد عملية تفاوض.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في السادس من ديسمبر/ كانون الأول، ونتيجة لعملية تفاوض، تمت استعادة 60 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، كانوا معرضين لخطر الموت في الأسر".
وأشار البيان إلى أن طائرات النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الروسية ستقوم بنقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن إعادة 50 أسيرا عسكريا روسيا من مناطق سيطرة نظام كييف
1 ديسمبر, 13:15 GMT
يأتي ذلك بعد أن كانت وزارة الدفاع أعلنت في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، عن نجاح عملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا، مؤكدة أن الأسرى الروس كانوا يتعرضون لأخطار تهدد حياتهم في الأسر الأوكراني. كما أجرت روسيا تبادلا آخر في 24 نوفمبر وفقا لصيغة 50 مقابل 50.
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