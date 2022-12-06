https://sputnikarabic.ae/20221206/الدفاع-الروسية-استعادة-60-أسيرا-روسيا-من-المناطق-الخاضعة-لسيطرة-نظام-كييف-1070909762.html

الدفاع الروسية: استعادة 60 أسيرا روسيا من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام كييف

الدفاع الروسية: استعادة 60 أسيرا روسيا من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، استعادة 60 أسيرا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، بعد عملية تفاوض. 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T11:40+0000

2022-12-06T11:40+0000

2022-12-06T11:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

القوات الروسية

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في السادس من ديسمبر/ كانون الأول، ونتيجة لعملية تفاوض، تمت استعادة 60 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، كانوا معرضين لخطر الموت في الأسر".وأشار البيان إلى أن طائرات النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الروسية ستقوم بنقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.يأتي ذلك بعد أن كانت وزارة الدفاع أعلنت في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، عن نجاح عملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا، مؤكدة أن الأسرى الروس كانوا يتعرضون لأخطار تهدد حياتهم في الأسر الأوكراني. كما أجرت روسيا تبادلا آخر في 24 نوفمبر وفقا لصيغة 50 مقابل 50.

https://sputnikarabic.ae/20221201/الدفاع-الروسية-تعلن-إعادة-50-عسكريا-روسيا-من-مناطق-يسيطر-عليها-نظام-كييف-1070733887.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, القوات الروسية