https://sputnikarabic.ae/20221206/الرئيس-العراقي-لدينا-استراتيجية-خاصة-للانفتاح-على-العالم-1070925833.html

الرئيس العراقي: لدينا استراتيجية خاصة للانفتاح على العالم

الرئيس العراقي: لدينا استراتيجية خاصة للانفتاح على العالم

قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد: إن حكومة بلاده لديها استراتيجية خاصة للانفتاح على العالم وتعزيز علاقات بغداد مع الدول الأخرى. 06.12.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في بيان للرئاسة العراقية حول استقباله لوفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأكد الرئيس العراقي على أن العراق لديه علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تعزيزها في جميع المجالات التي تحظى باهتمام مشترك من الجانبين.ولفت إلى أن العراق كان يعانى من العديد من المشاكل الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن الوضع الآن أصبح أفضل خاصة من الناحية الأمنية.وأوضح الرئيس العراقي أن بلادها تسعى إلى تعزيز علاقاتها الدولية عبر الانفتاح على العالم.وعن برنامج الحكومة، أوضح عبد اللطيف رشيد أنه يعتمد على استكمال البنية التحتية في مختلف المجالات التي ترتبط باحتياجات المواطن العراقي.كما أوضح أن الحكومة ستعمل على إنهاء المسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، إضافة إلى إقرار مشاريع قوانين كانت معلقة.وقال رشيد إن عرض الوضع الحقيقي في العراق وما طرأ عليه من تحسن سيساهم في تشجيع الاستثمارات ومشاريع القطاع الخاص.وذكرت الوكالة أن الوفد الأوروبي عبر عن تطلعه لتعزيز العلاقات مع بغداد في مجالات عدة تشمل المجالات التدريبية والاستشارية، إضافة المجالات الثقافية.

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