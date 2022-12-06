عربي
https://sputnikarabic.ae/20221206/الرئيس-العراقي-لدينا-استراتيجية-خاصة-للانفتاح-على-العالم-1070925833.html
الرئيس العراقي: لدينا استراتيجية خاصة للانفتاح على العالم
الرئيس العراقي: لدينا استراتيجية خاصة للانفتاح على العالم
قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد: إن حكومة بلاده لديها استراتيجية خاصة للانفتاح على العالم وتعزيز علاقات بغداد مع الدول الأخرى. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T20:50+0000
2022-12-06T20:50+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069141794_0:0:2733:1538_1920x0_80_0_0_d64f2007c977a354622fa70a631b34dd.jpg
جاء ذلك في بيان للرئاسة العراقية حول استقباله لوفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأكد الرئيس العراقي على أن العراق لديه علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تعزيزها في جميع المجالات التي تحظى باهتمام مشترك من الجانبين.ولفت إلى أن العراق كان يعانى من العديد من المشاكل الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن الوضع الآن أصبح أفضل خاصة من الناحية الأمنية.وأوضح الرئيس العراقي أن بلادها تسعى إلى تعزيز علاقاتها الدولية عبر الانفتاح على العالم.وعن برنامج الحكومة، أوضح عبد اللطيف رشيد أنه يعتمد على استكمال البنية التحتية في مختلف المجالات التي ترتبط باحتياجات المواطن العراقي.كما أوضح أن الحكومة ستعمل على إنهاء المسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، إضافة إلى إقرار مشاريع قوانين كانت معلقة.وقال رشيد إن عرض الوضع الحقيقي في العراق وما طرأ عليه من تحسن سيساهم في تشجيع الاستثمارات ومشاريع القطاع الخاص.وذكرت الوكالة أن الوفد الأوروبي عبر عن تطلعه لتعزيز العلاقات مع بغداد في مجالات عدة تشمل المجالات التدريبية والاستشارية، إضافة المجالات الثقافية.
https://sputnikarabic.ae/20221204/مصدر-لـسبوتنيك-نقل-وإقالة-المئات-من-القيادات-الأمنية-في-أكبر-عملية-تغيير-بالعراق-1070842471.html
https://sputnikarabic.ae/20221205/رئيس-الحكومة-العراقية-يوجه-بضرورة-العمل-للحد-من-الجريمة-المنظمة-في-البلاد-1070890836.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069141794_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_30bfffd1a35a4be1b4d8833315a18c14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم

الرئيس العراقي: لدينا استراتيجية خاصة للانفتاح على العالم

20:50 GMT 06.12.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEالرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد: إن حكومة بلاده لديها استراتيجية خاصة للانفتاح على العالم وتعزيز علاقات بغداد مع الدول الأخرى.
جاء ذلك في بيان للرئاسة العراقية حول استقباله لوفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكد الرئيس العراقي على أن العراق لديه علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تعزيزها في جميع المجالات التي تحظى باهتمام مشترك من الجانبين.
العراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
مصدر لـ"سبوتنيك": نقل وإقالة المئات من القيادات الأمنية في أكبر عملية تغيير بالعراق
4 ديسمبر, 18:26 GMT
ولفت إلى أن العراق كان يعانى من العديد من المشاكل الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن الوضع الآن أصبح أفضل خاصة من الناحية الأمنية.
وأوضح الرئيس العراقي أن بلادها تسعى إلى تعزيز علاقاتها الدولية عبر الانفتاح على العالم.
وعن برنامج الحكومة، أوضح عبد اللطيف رشيد أنه يعتمد على استكمال البنية التحتية في مختلف المجالات التي ترتبط باحتياجات المواطن العراقي.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
رئيس الحكومة العراقية يوجه بضرورة العمل للحد من الجريمة المنظمة في البلاد
أمس, 21:54 GMT
كما أوضح أن الحكومة ستعمل على إنهاء المسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، إضافة إلى إقرار مشاريع قوانين كانت معلقة.
وقال رشيد إن عرض الوضع الحقيقي في العراق وما طرأ عليه من تحسن سيساهم في تشجيع الاستثمارات ومشاريع القطاع الخاص.
وذكرت الوكالة أن الوفد الأوروبي عبر عن تطلعه لتعزيز العلاقات مع بغداد في مجالات عدة تشمل المجالات التدريبية والاستشارية، إضافة المجالات الثقافية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص18:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала