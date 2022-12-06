https://sputnikarabic.ae/20221206/السعودية-والصين-تبرمان-اتفاقات-مبدئية-بأكثر-من-100-مليار-ريال-على-هامش-قمتهما-1070914929.html
السعودية والصين تبرمان اتفاقات مبدئية بأكثر من 100 مليار ريال على هامش قمتهما
السعودية والصين تبرمان اتفاقات مبدئية بأكثر من 100 مليار ريال على هامش قمتهما
تشهد القمة السعودية الصينية، التي ستنطلق غدا الأربعاء على هامشها توقيع اتفاقات مبدئية تتجاوز قيمتها 110 مليارات ريال سعودي. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T14:20+0000
2022-12-06T14:20+0000
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وسيتم توقيع على هامش القمة أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال، إلى جانب توقيع وثيقة الشراكة الستراتيجية بين المملكة والصين، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة "الحزام والطريق"، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.كما سيُعلن على هامش القمة السعودية الصينية عن إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين.وأعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، عن إجراء الرئيس الصيني، شي جين بينغ، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، اعتبارا من غد الأربعاء وحتى 9 ديسمبر/ كانون الأول، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.وذكر بيان للوكالة السعودية: "بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، يقوم رئيس جمهورية الصين الشعبية بزيارة رسمية إلى المملكة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022".وأضافت (واس) أن "برنامج الزيارة سيتضمن حضور الرئيس الصيني (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية)، و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية"، مشيرة إلى أنه "سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي".
https://sputnikarabic.ae/20221127/الرئيس-العراقي-يتسلم-دعوة-من-العاهل-السعودي-للمشاركة-في-القمة-العربية-الصينية-1070596140.html
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السعودية, الصين, العالم, العالم العربي
السعودية, الصين, العالم, العالم العربي
السعودية والصين تبرمان اتفاقات مبدئية بأكثر من 100 مليار ريال على هامش قمتهما
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تشهد القمة السعودية الصينية، التي ستنطلق غدا الأربعاء على هامشها توقيع اتفاقات مبدئية تتجاوز قيمتها 110 مليارات ريال سعودي.
وسيتم توقيع على هامش القمة أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال، إلى جانب توقيع وثيقة الشراكة الستراتيجية بين المملكة والصين، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة "الحزام والطريق"، وفقا لصحيفة
"عكاظ" السعودية.
كما سيُعلن على هامش القمة السعودية الصينية عن إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين.
وأعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، عن إجراء الرئيس الصيني، شي جين بينغ، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، اعتبارا من غد الأربعاء وحتى 9 ديسمبر/ كانون الأول، بدعوة من العاهل السعودي
الملك سلمان بن عبد العزيز.
وذكر بيان للوكالة السعودية: "بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، يقوم رئيس جمهورية الصين الشعبية بزيارة رسمية إلى المملكة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022".
وأضافت (واس) أن "برنامج الزيارة سيتضمن حضور الرئيس الصيني (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية)، و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية"، مشيرة إلى أنه "سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي".