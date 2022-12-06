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https://sputnikarabic.ae/20221206/السودان-توقيع-اتفاق-يمهد-الطريق-لتشكيل-حكومة-مدنية-1070919349.html
السودان... توقيع اتفاق يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية
السودان... توقيع اتفاق يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية
وقع الجيش السوداني والقادة المدنيون اتفاقا يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
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السودان... توقيع اتفاق يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية

16:30 GMT 06.12.2022
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وقع الجيش السوداني والقادة المدنيون اتفاقا يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، ووقع الاتفاق قائد الجيش السوادني عبد الفتاح البرهان ونائبة محمد حمدان دقلو والعديد من القادة المدنيين.
السودان... بنود الاتفاق الإطاري والمؤيدون والرافضون له - سبوتنيك عربي
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص16:53 GMT
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