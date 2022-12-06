https://sputnikarabic.ae/20221206/الصين-تعلن-استعدادها-لتقديم-المساعدة-لمنغوليا-للتحقيق-في-سرقة-الفحم-1070897152.html
الصين تعلن استعدادها لتقديم المساعدة لمنغوليا للتحقيق في سرقة الفحم
الصين تعلن استعدادها لتقديم المساعدة لمنغوليا للتحقيق في سرقة الفحم
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، أن بلادها مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة للسلطات المنغولية في التحقيق بشأن قضية سرقة... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T08:34+0000
2022-12-06T08:34+0000
2022-12-06T08:34+0000
العالم
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وقالت ماو نينغ تعليقا على موقف الصين بشأن الاحتجاجات في منغوليا: "كدولة مجاورة صديقة، نحن على ثقة بأن السلطات المنغولية ستحقق وتتخذ الإجراءات المناسبة بشأن هذه القضية".وأضافت ماو نينغ: "إذا قدم الجانب المنغولي طلبًا، فإن الإدارات الصينية ذات الصلة ستقدم المساعدة اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح".وخرجت مظاهرة شارك فيها عدة آلاف من المحتجين، يوم أمس الاثنين، أمام القصر الحكومي في العاصمة المنغولية أولان باتور وسط أنباء عن سرقة 1.8 مليار دولار من الفحم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الصين تعلن استعدادها لتقديم المساعدة لمنغوليا للتحقيق في سرقة الفحم
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، أن بلادها مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة للسلطات المنغولية في التحقيق بشأن قضية سرقة الفحم.
وقالت ماو نينغ تعليقا على موقف الصين بشأن الاحتجاجات في منغوليا: "كدولة مجاورة صديقة، نحن على ثقة بأن السلطات المنغولية ستحقق وتتخذ الإجراءات المناسبة بشأن هذه القضية".
وأضافت ماو نينغ: "إذا قدم الجانب المنغولي طلبًا، فإن الإدارات الصينية ذات الصلة ستقدم المساعدة اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح".
وخرجت مظاهرة شارك فيها عدة آلاف من المحتجين، يوم أمس الاثنين، أمام القصر الحكومي في العاصمة المنغولية أولان باتور وسط أنباء عن سرقة 1.8 مليار دولار من الفحم.