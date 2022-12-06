https://sputnikarabic.ae/20221206/العراق-القبض-على-11-إرهابيا-تابعا-لـداعش-1070912595.html
العراق... القبض على 11 إرهابيا تابعا لـ"داعش"
العراق... القبض على 11 إرهابيا تابعا لـ"داعش"
تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على 11 إرهابيا ينتمون إلى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) داخل 4 محافظات. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T12:54+0000
2022-12-06T12:54+0000
2022-12-06T12:54+0000
العراق
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وتم الإيقاع بالإرهابيين في محافظات بابل وكركوك ونينوى وديالي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).و"تم إلقاء القبض على الإرهابيين بعد تنفيذ وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية عدة عمليات استباقية"، بحسب بيان من خلية الإعلام الأمني.وجرى إلقاء القبض على الـ11 إرهابيا "وفق أحكام المادة 4/ إرهاب، وذلك لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابية"، بحسب البيان.وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20221121/الجيش-العراقي-يدمر-4-أوكار-لتنظيم-داعش-بعد-هجوم-كركوك-1070389109.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
العراق... القبض على 11 إرهابيا تابعا لـ"داعش"
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تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على 11 إرهابيا ينتمون إلى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) داخل 4 محافظات.
وتم الإيقاع بالإرهابيين في محافظات بابل وكركوك ونينوى وديالي، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
و"تم إلقاء القبض على الإرهابيين بعد تنفيذ وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية عدة عمليات استباقية"، بحسب بيان من خلية الإعلام الأمني.
وجرى إلقاء القبض على الـ11 إرهابيا "وفق أحكام المادة 4/ إرهاب، وذلك لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابية"، بحسب البيان.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".