https://sputnikarabic.ae/20221206/القضاء-الإيراني-الإفراج-عن-بعض-معتقلي-أعمال-الشغب-الأخيرة-لا-يعني-التغاضي-عن-أفعالهم-1070914533.html
القضاء الإيراني: الإفراج عن بعض معتقلي أعمال الشغب الأخيرة لا يعني التغاضي عن أفعالهم
القضاء الإيراني: الإفراج عن بعض معتقلي أعمال الشغب الأخيرة لا يعني التغاضي عن أفعالهم
قال المتحدث باسم السلطة القضائية، في إيران، مسعود ستايشي إنه تم الإفراج عن نحو 1200 شخصا من "معتقلي أعمال الشغب الأخيرة"، مشددا على أن الإفراج عنهم "لا يعني... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T14:08+0000
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وشهدت مدن إيرانية الفترة الأخيرة احتجاجات واسعة على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة.وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية، خلال مؤتمره صحفي اليوم الثلاثاء، أن "رئيس القضاء أمر بالإفراج عن المعتقلين وخاصة المعتقلين في أعمال الشغب الأخيرة إثر فوز المنتخب الوطني في إحدى مبارياته ضمن مونديال قطر وفرحة الشعب بهذا الفوز"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".وأضاف: "رؤية جهاز القضاء هي خلق أجواء الهدوء والراحة والصداقة بين أفراد المجتمع"، لافتا إلى أن القرار "لقي ترحيبا من الأهالي والنخب".وأكد أن "الأمر الصادر عن رئيس القضاء لا يشمل من لعب دور الموجه والمتزعم في أعمال الشغب".وأضاف، أنه "بحسب تقرير مجلس أمن البلاد، فقد 200 مواطن أرواحهم في أعمال الشغب الأخيرة، وتم تشكيل محاكم الأحداث الأخيرة بسرعة ودقة وبالجدية اللازمة وما زالت جارية، وسيتم الاعلان عن المعلومات اللازمة مع مرور الوقت".وأشار ستايشي إلى أنه "تم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الأكاذيب والشائعات التي تدور في فضاء الرأي العام"، مشددا على أن "من يطلق مزاعم ما يتوجب عليه اثباتها".وقال إن "النظام القضائي لن يتسامح مع أولئك الذين يخلون بنظام المجتمع".
https://sputnikarabic.ae/20221206/القضاء-الإيراني-يعلن-إطلاق-سراح-1200-من-المعتقلين-خلال-الاضطرابات-الأخيرة-في-البلاد-1070896853.html
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القضاء الإيراني: الإفراج عن بعض معتقلي أعمال الشغب الأخيرة لا يعني التغاضي عن أفعالهم
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قال المتحدث باسم السلطة القضائية، في إيران، مسعود ستايشي إنه تم الإفراج عن نحو 1200 شخصا من "معتقلي أعمال الشغب الأخيرة"، مشددا على أن الإفراج عنهم "لا يعني التغاضي عن أفعال مثيري الشغب ولا تعني عدم البت في ملفاتهم".
وشهدت مدن إيرانية الفترة الأخيرة احتجاجات واسعة على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة.
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية، خلال مؤتمره صحفي اليوم الثلاثاء، أن "رئيس القضاء أمر بالإفراج عن المعتقلين وخاصة المعتقلين في أعمال الشغب الأخيرة إثر فوز المنتخب الوطني في إحدى مبارياته ضمن مونديال قطر وفرحة الشعب بهذا الفوز"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"
.
وأضاف: "رؤية جهاز القضاء هي خلق أجواء الهدوء والراحة والصداقة بين أفراد المجتمع"، لافتا إلى أن القرار "لقي ترحيبا من الأهالي والنخب".
وأكد أن "الأمر الصادر عن رئيس القضاء لا يشمل من لعب دور الموجه والمتزعم في أعمال الشغب".
وأضاف، أنه "بحسب تقرير مجلس أمن البلاد، فقد 200 مواطن أرواحهم في أعمال الشغب الأخيرة، وتم تشكيل محاكم الأحداث الأخيرة بسرعة ودقة وبالجدية اللازمة وما زالت جارية، وسيتم الاعلان عن المعلومات اللازمة مع مرور الوقت".
وأشار ستايشي إلى أنه "تم اتخاذ إجراءات قانونية
تجاه الأكاذيب والشائعات التي تدور في فضاء الرأي العام"، مشددا على أن "من يطلق مزاعم ما يتوجب عليه اثباتها".
وقال إن "النظام القضائي لن يتسامح مع أولئك الذين يخلون بنظام المجتمع".