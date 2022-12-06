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القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ "غراد" على منطقة فوروشيلوفسكي فى دونيتسك
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221206/القوات-الأوكرانية-تطلق-6-صواريخ-غراد-على-منطقة-فوروشيلوفسكي-فى-دونيتسك-1070927456.html
القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ "غراد" على منطقة فوروشيلوفسكي فى دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ "غراد" على منطقة فوروشيلوفسكي فى دونيتسك
قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق، صباح الأربعاء، إن القوات الأوكرانية أطلقت ستة صواريخ من نظام صواريخ الإطلاق... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T22:17+0000
2022-12-06T22:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان: "تم تسجيل هجوم قصف من قبل الوحدات المسلحة الأوكرانية الساعة 00:43 في اتجاه مستوطنة تونينكوي - مدينة دونيتسك (مقاطعة فوروشيلوفسكي).وأضاف البيان أنه: "تم إطلاق ستة صواريخ من BM-21 طراز غراد".وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ "غراد" على منطقة فوروشيلوفسكي فى دونيتسك

22:17 GMT 06.12.2022 (تم التحديث: 22:59 GMT 06.12.2022)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق، صباح الأربعاء، إن القوات الأوكرانية أطلقت ستة صواريخ من نظام صواريخ الإطلاق المتعدد "غراد" على منطقة فوروشيلوفسكي بمدينة دونيتسك.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان: "تم تسجيل هجوم قصف من قبل الوحدات المسلحة الأوكرانية الساعة 00:43 في اتجاه مستوطنة تونينكوي - مدينة دونيتسك (مقاطعة فوروشيلوفسكي).
وأضاف البيان أنه: "تم إطلاق ستة صواريخ من BM-21 طراز غراد".
وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص18:50 GMT
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