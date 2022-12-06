https://sputnikarabic.ae/20221206/القوات-الأوكرانية-تطلق-6-صواريخ-غراد-على-منطقة-فوروشيلوفسكي-فى-دونيتسك-1070927456.html
القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ "غراد" على منطقة فوروشيلوفسكي فى دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ "غراد" على منطقة فوروشيلوفسكي فى دونيتسك
قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق، صباح الأربعاء، إن القوات الأوكرانية أطلقت ستة صواريخ من نظام صواريخ الإطلاق... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T22:17+0000
2022-12-06T22:17+0000
2022-12-06T22:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان: "تم تسجيل هجوم قصف من قبل الوحدات المسلحة الأوكرانية الساعة 00:43 في اتجاه مستوطنة تونينكوي - مدينة دونيتسك (مقاطعة فوروشيلوفسكي).وأضاف البيان أنه: "تم إطلاق ستة صواريخ من BM-21 طراز غراد".وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.
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أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ "غراد" على منطقة فوروشيلوفسكي فى دونيتسك
22:17 GMT 06.12.2022 (تم التحديث: 22:59 GMT 06.12.2022) تابعنا عبر
قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق، صباح الأربعاء، إن القوات الأوكرانية أطلقت ستة صواريخ من نظام صواريخ الإطلاق المتعدد "غراد" على منطقة فوروشيلوفسكي بمدينة دونيتسك.
دونيتسك - سبوتنيك
. وقال المكتب في بيان: "تم تسجيل هجوم قصف من قبل الوحدات المسلحة الأوكرانية الساعة 00:43 في اتجاه مستوطنة تونينكوي - مدينة دونيتسك (مقاطعة فوروشيلوفسكي).
وأضاف البيان أنه: "تم إطلاق ستة صواريخ من BM-21 طراز غراد".
وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.