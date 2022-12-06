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القوات الروسية تعطل إصلاح وإنتاج المعادات الدفاعية الأوكرانية
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221206/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-جديدة-على-محور-كراسني-ليمان-1070910347.html
القوات الروسية تعطل إصلاح وإنتاج المعادات الدفاعية الأوكرانية
القوات الروسية تعطل إصلاح وإنتاج المعادات الدفاعية الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية نفذت هجومًا على محور كراسني ليمان وقامت بالسيطرة مواقع جديدة، مكبدة الجيش الأوكراني خسائر بلغت... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T11:57+0000
2022-12-06T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور كراسني ليمان، قام الجيش الروسي بتنفيذ عمليات هجومية، أسفرت عن السيطرة على مواقع جديدة".وبينت الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تواصل تقدمها على محور دونيتسك بنجاح، بالإضافة إلى إحباط هجوم مضاد للقوات الأوكرانية.ونوهت الدفاع الروسية إلى أن نيران استباقية من المدفعية الروسية على محور كوبيانسك أحبطت محاولة هجوم أوكراني، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 65 عسكريًا.وأكد البيان القضاء على نحو 65 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مركبتي قتال مشاة، وشاحنة صغيرة.قالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إن القوات المسلحة الروسية عطلت إصلاح وإنتاج المعدات الدفاعية، كما عطلت نقل المعدات العسكرية بالسكك الحديدية وإمداد الاحتياطيات للجبهة، بتنفيذ ضربة مكثفة على البنية التحتية الأوكرانية.وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد صرح في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الخسائر الأوكرانية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بلغت أكثر من 8.3 ألف عسكري و5 طائرات و10 مروحيات و149 دبابة وأكثر من 300 عربة مدرعة.وأكد شويغو في اجتماع مع قادة الجيش الروسي أن القوات المسلحة الروسية تواصل تحرير دونباس، مشيرا إلى أن كلا من مايورسك وبافلوفكا وأوبيتنو وأندريفكا وبيلوغوروفكا يوجنايا وكورديوموفكا قد أصبحت تحت السيطرة الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221206/وشويغو-القوات-الروسية-حيدت-أكثر-من-8-آلاف-جندي-أوكراني-في-شهر-نوفمبر-1070903094.html
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روسيا

القوات الروسية تعطل إصلاح وإنتاج المعادات الدفاعية الأوكرانية

11:57 GMT 06.12.2022 (تم التحديث: 12:27 GMT 06.12.2022)
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طائرة حربية روسية سو - 24 إم تحمل صواريخ غير موجهة طراز إس - 8 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية نفذت هجومًا على محور كراسني ليمان وقامت بالسيطرة مواقع جديدة، مكبدة الجيش الأوكراني خسائر بلغت نحو 80 شخصًا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور كراسني ليمان، قام الجيش الروسي بتنفيذ عمليات هجومية، أسفرت عن السيطرة على مواقع جديدة".

"ونتيجة لنيران المدفعية وضربات القوات الجوية تم القضاء على أكثر من 80 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابتين، وثلاث مدرعات، وشاحنتين صغيرتين".

وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي
بيان وزارة الدفاع الروسية
وبينت الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تواصل تقدمها على محور دونيتسك بنجاح، بالإضافة إلى إحباط هجوم مضاد للقوات الأوكرانية.

"على محور دونيتسك، تواصل القوات الروسية تقدمها بنجاح. تم صد محاولات القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد على الوحدات الروسية في مناطق مستوطنات سبورنوي وكورديوموفكا ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. تم القضاء على أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير خمس مركبات قتالية مدرعة خلال يوم واحد".

وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي
بيان وزارة الدفاع الروسية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: حيدت قواتنا أكثر من 8 آلاف جندي أوكراني في نوفمبر
09:53 GMT
ونوهت الدفاع الروسية إلى أن نيران استباقية من المدفعية الروسية على محور كوبيانسك أحبطت محاولة هجوم أوكراني، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 65 عسكريًا.

"على محور كوبيانسك، قامت قوات المدفعي بقصف استباقي على مناطق تمركز القوى البشرية للجيش الأوكراني، وتم إحباط محاولة العدو الهجوم على منطقة كوزيموفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية".

وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي
بيان وزارة الدفاع الروسية
وأكد البيان القضاء على نحو 65 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مركبتي قتال مشاة، وشاحنة صغيرة.
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إن القوات المسلحة الروسية عطلت إصلاح وإنتاج المعدات الدفاعية، كما عطلت نقل المعدات العسكرية بالسكك الحديدية وإمداد الاحتياطيات للجبهة، بتنفيذ ضربة مكثفة على البنية التحتية الأوكرانية.

"نتيجة للضربات، توقف إنتاج وإصلاح الأسلحة الأوكرانية في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وتعطل النقل بالسكك الحديدية للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك المعدات الأجنبية الصنع. كان أنه بات من الصعب نقل الاحتياطيات إلى مناطق القتال".

وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي
بيان وزارة الدفاع الروسية
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد صرح في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الخسائر الأوكرانية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بلغت أكثر من 8.3 ألف عسكري و5 طائرات و10 مروحيات و149 دبابة وأكثر من 300 عربة مدرعة.
وأكد شويغو في اجتماع مع قادة الجيش الروسي أن القوات المسلحة الروسية تواصل تحرير دونباس، مشيرا إلى أن كلا من مايورسك وبافلوفكا وأوبيتنو وأندريفكا وبيلوغوروفكا يوجنايا وكورديوموفكا قد أصبحت تحت السيطرة الروسية.
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