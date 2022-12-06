https://sputnikarabic.ae/20221206/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-جديدة-على-محور-كراسني-ليمان-1070910347.html

القوات الروسية تعطل إصلاح وإنتاج المعادات الدفاعية الأوكرانية

القوات الروسية تعطل إصلاح وإنتاج المعادات الدفاعية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية نفذت هجومًا على محور كراسني ليمان وقامت بالسيطرة مواقع جديدة، مكبدة الجيش الأوكراني خسائر بلغت... 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T11:57+0000

2022-12-06T11:57+0000

2022-12-06T12:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور كراسني ليمان، قام الجيش الروسي بتنفيذ عمليات هجومية، أسفرت عن السيطرة على مواقع جديدة".وبينت الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تواصل تقدمها على محور دونيتسك بنجاح، بالإضافة إلى إحباط هجوم مضاد للقوات الأوكرانية.ونوهت الدفاع الروسية إلى أن نيران استباقية من المدفعية الروسية على محور كوبيانسك أحبطت محاولة هجوم أوكراني، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 65 عسكريًا.وأكد البيان القضاء على نحو 65 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مركبتي قتال مشاة، وشاحنة صغيرة.قالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إن القوات المسلحة الروسية عطلت إصلاح وإنتاج المعدات الدفاعية، كما عطلت نقل المعدات العسكرية بالسكك الحديدية وإمداد الاحتياطيات للجبهة، بتنفيذ ضربة مكثفة على البنية التحتية الأوكرانية.وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد صرح في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الخسائر الأوكرانية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بلغت أكثر من 8.3 ألف عسكري و5 طائرات و10 مروحيات و149 دبابة وأكثر من 300 عربة مدرعة.وأكد شويغو في اجتماع مع قادة الجيش الروسي أن القوات المسلحة الروسية تواصل تحرير دونباس، مشيرا إلى أن كلا من مايورسك وبافلوفكا وأوبيتنو وأندريفكا وبيلوغوروفكا يوجنايا وكورديوموفكا قد أصبحت تحت السيطرة الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20221206/وشويغو-القوات-الروسية-حيدت-أكثر-من-8-آلاف-جندي-أوكراني-في-شهر-نوفمبر-1070903094.html

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