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شويغو: القوات الروسية حيدت أكثر من 8 آلاف جندي أوكراني في نوفمبر
https://sputnikarabic.ae/20221206/الكرملين-موسكو-لا-ترى-آفاقا-للمفاوضات-بشأن-أوكرانيا-في-الوقت-الحالي-1070902718.html
الكرملين: موسكو لا ترى آفاقا للمفاوضات بشأن أوكرانيا في الوقت الحالي
الكرملين: موسكو لا ترى آفاقا للمفاوضات بشأن أوكرانيا في الوقت الحالي
الكرملين: موسكو لا ترى آفاقا للمفاوضات بشأن أوكرانيا في الوقت الحالي. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T09:46+0000
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الكرملين: موسكو لا ترى آفاقا للمفاوضات بشأن أوكرانيا في الوقت الحالي

09:46 GMT 06.12.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
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الكرملين: موسكو لا ترى آفاقا للمفاوضات بشأن أوكرانيا في الوقت الحالي.
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