https://sputnikarabic.ae/20221206/الملك-محمد-السادس-يهنئ-المنتخب-المغربي-بعد-تأهله-إلى-دور-ربع-النهائي-لكأس-العالم-1070923743.html
الملك محمد السادس يهنئ المنتخب المغربي بعد تأهله إلى دور ربع النهائي لكأس العالم
الملك محمد السادس يهنئ المنتخب المغربي بعد تأهله إلى دور ربع النهائي لكأس العالم
هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، منتخب بلاده الوطني لكرة القدم بعد تأهله إلى دور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022". 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T20:07+0000
2022-12-06T20:07+0000
2022-12-06T20:07+0000
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وأفادت صحيفة بلبريس، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الملك محمد السادس قد أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ومدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، مهنئا إياهما على صعود المنتخب المغربي إلى دور ربع النهائي لكأس العالم.وأعرب العاهل المغربي عن أحر التهاني للطاقم الفريق الوطني المغربي الذي قدم أفضل ما لديه، وتغلب على المنتخب الإسباني بضربات الجزاء الترجيحية، مشيدا بالأداء التاريخي للمنتخب، معتبرا أنه كان في مستوى طموحات وتطلعات الجمهور المغربي.ودعا العاهل المغربي منتخب بلاده لكرة القدم مواصلة الحفاظ على نفس النهج في بطولة كأس العام، ومواصلة تشريف كرة القدم المغربية ورفع علم بلاده عاليا.ويشار إلى أن المنتخب المغربي قد تغلب على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022، متاهلا إلى الدور ربع النهائي بعدما فاز على إسبانيا (3 - 0) في ركلات الترجيح.وخاض الفريقان مباراة اليوم على ملعب استاد المدينة التعليمية لكن أي منهما لم يتمكن من تسجيل أي أهدافها خلال الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي لم يتمكن فيها منتخب إسبانيا من إحراز أي هدف في شباك منتخب المغرب بفضل تألق الحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لـ 3 ركلات ترجيح إسبانية.يذكر أن المغرب تأهل لدور الـ 16 متصدرا المجموعة الـ 6 مع منتخب كرواتيا، بعدما أن فاز في مباراتين وتعادل في مباراة ثالثة.وأصبح أسود الأطلس الفريق العربي الوحيد الذي صعد إلى دور ربع نهائي كأس العالم في قطر 2022.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منتخب المغرب لكرة القدم, أخبار المغرب اليوم
منتخب المغرب لكرة القدم, أخبار المغرب اليوم
الملك محمد السادس يهنئ المنتخب المغربي بعد تأهله إلى دور ربع النهائي لكأس العالم
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هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، منتخب بلاده الوطني لكرة القدم بعد تأهله إلى دور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
وأفادت صحيفة
بلبريس، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الملك محمد السادس قد أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ومدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، مهنئا إياهما على صعود المنتخب المغربي إلى دور ربع النهائي لكأس العالم.
وأعرب العاهل المغربي
عن أحر التهاني للطاقم الفريق الوطني المغربي الذي قدم أفضل ما لديه، وتغلب على المنتخب الإسباني بضربات الجزاء الترجيحية، مشيدا بالأداء التاريخي للمنتخب، معتبرا أنه كان في مستوى طموحات وتطلعات الجمهور المغربي.
ودعا العاهل المغربي منتخب بلاده لكرة القدم مواصلة الحفاظ على نفس النهج في بطولة كأس العام، ومواصلة تشريف كرة القدم المغربية ورفع علم بلاده عاليا.
ويشار إلى أن المنتخب المغربي قد تغلب على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022، متاهلا إلى الدور ربع النهائي بعدما فاز على إسبانيا (3 - 0) في ركلات الترجيح.
وخاض الفريقان مباراة اليوم على ملعب استاد المدينة التعليمية لكن أي منهما لم يتمكن من تسجيل أي أهدافها خلال الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي لم يتمكن فيها منتخب إسبانيا من إحراز أي هدف في شباك منتخب المغرب
بفضل تألق الحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لـ 3 ركلات ترجيح إسبانية.
يذكر أن المغرب تأهل لدور الـ 16 متصدرا المجموعة الـ 6 مع منتخب كرواتيا، بعدما أن فاز في مباراتين وتعادل في مباراة ثالثة.
وأصبح أسود الأطلس الفريق العربي الوحيد الذي صعد إلى دور ربع نهائي كأس العالم
في قطر 2022.