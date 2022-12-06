https://sputnikarabic.ae/20221206/الهند-تراقب-سفينة-أبحاث-صينية-بعد-دخولها-إلى-منطقة-اختبار-صواريخ-شديدة-الحراسة-1070920729.html
الهند تراقب سفينة أبحاث صينية بعد دخولها إلى منطقة اختبار صواريخ شديدة الحراسة
الهند تراقب سفينة أبحاث صينية بعد دخولها إلى منطقة اختبار صواريخ شديدة الحراسة
تراقب البحرية الهندية تحركات سفينة الأبحاث الصينية "يوان وانغ 5"، التي دخلت خليج البنغال قبل اختبار الصاروخ الباليستي "آغني 5" المقرر من قبل الهند الأسبوع... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T17:38+0000
2022-12-06T17:38+0000
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موسكو- سبوتنيك. السفينة "يوان وانغ "5 جزء من قوة الدعم الاستراتيجي لجيش التحرير الشعبي الصيني، ومهمتها الرئيسية هي تتبع الأقمار الصناعية والصواريخ الباليستية. تمتلك البحرية الصينية قواعد في كمبوديا وسيشيل وموريشيوس، وكذلك في شرق إفريقيا.ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن مصادر في وزارة الدفاع بالبلاد، قولها إن إن الهند تراقب عن كثب تحركات سفينة الأبحاث الصينية في خليج البنغال حيث تستعد البلاد لاختبار صاروخي شديد الحراسة في المنطقة.في أواخر / تشرين الثاني، أعلنت الهند خليج البنغال منطقة حظر طيران قبل تجربة صاروخ "آغني 5" الباليستي الأخرى، والمقرر إجراؤها في الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول.ومع ذلك، وفقا للقانون الدولي، يُسمح لجميع الدول بالإبحار في المياه الدولية، لذلك لا يمكن للهند إيقاف السفينة الصينية. أشارت الصحيفة إلى أنه مع مدى طيران يبلغ 5 آلاف كيلومتر، يقدر أن الصاروخ قادر على ضرب وسط الصين.أرجأت الهند مرتين اختبار الصاروخ خوفا من وجود سفينة صينية في المحيط الهندي، وهو ما حدث في أغسطس/ آب ونوفمبر/ تشرين الثاني، وفقا للتقرير.
https://sputnikarabic.ae/20220807/سريلانكا-تطلب-من-الصين-تأجيل-إرسال-سفينة-تجسس-بعد-ضغوط-من-الهند-1066117202.html
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العالم, الصين, أخبار الهند اليوم
العالم, الصين, أخبار الهند اليوم
الهند تراقب سفينة أبحاث صينية بعد دخولها إلى منطقة اختبار صواريخ شديدة الحراسة
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تراقب البحرية الهندية تحركات سفينة الأبحاث الصينية "يوان وانغ 5"، التي دخلت خليج البنغال قبل اختبار الصاروخ الباليستي "آغني 5" المقرر من قبل الهند الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.
موسكو- سبوتنيك
. السفينة "يوان وانغ "5 جزء من قوة الدعم الاستراتيجي لجيش التحرير الشعبي الصيني، ومهمتها الرئيسية هي تتبع الأقمار الصناعية والصواريخ الباليستية. تمتلك البحرية الصينية قواعد في كمبوديا وسيشيل وموريشيوس، وكذلك في شرق إفريقيا.
ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن مصادر في وزارة الدفاع بالبلاد، قولها إن إن الهند تراقب عن كثب تحركات سفينة الأبحاث الصينية في خليج البنغال حيث تستعد البلاد لاختبار صاروخي شديد الحراسة في المنطقة.
في أواخر / تشرين الثاني، أعلنت الهند خليج البنغال منطقة حظر طيران قبل تجربة صاروخ "آغني 5" الباليستي الأخرى، والمقرر إجراؤها في الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول.
ومع ذلك، وفقا للقانون الدولي، يُسمح لجميع الدول بالإبحار في المياه الدولية، لذلك لا يمكن للهند إيقاف السفينة الصينية. أشارت الصحيفة إلى أنه مع مدى طيران يبلغ 5 آلاف كيلومتر، يقدر أن الصاروخ قادر على ضرب وسط الصين.
أرجأت الهند مرتين اختبار الصاروخ خوفا من وجود سفينة صينية
في المحيط الهندي، وهو ما حدث في أغسطس/ آب ونوفمبر/ تشرين الثاني، وفقا للتقرير.