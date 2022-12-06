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الولايات المتحدة تحذر من "منعطف خطير" في صراع أوكرانيا
الولايات المتحدة تحذر من "منعطف خطير" في صراع أوكرانيا
كشفت مقالة في صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة حذرت من منعطف خطير في صراع أوكرانيا. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T11:16+0000
2022-12-06T11:16+0000
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وذكر الأدميرال البحري الأمريكي المتقاعد والقائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، جيمس ستافريديس، أن محاولات القوات الأوكرانية مهاجمة المطارات العسكرية الروسية تشير إلى تحول جديد خطير في الصراع في أوكرانيا.وبحسب رأيه، سيحاول القادة الغربيون الآن إجبار سلطات كييف على الامتناع عن شن هجمات أكبر من أجل تقليل خطر حدوث مزيد من التصعيد.وقال ستافريديس إن "الناتو سيحاول طمأنة الأوكرانيين من أجل تجنب المشاركة المباشرة للحلف في الأعمال العدائية".كما أشار ستافريديس إلى أنه يمكن للغرب أن يعد نظام كييف بتزويده بأنظمة دفاع جوي أكثر تقدمًا، وكذلك النظر في نقل الطائرات المقاتلة.
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العالم
العالم

الولايات المتحدة تحذر من "منعطف خطير" في صراع أوكرانيا

11:16 GMT 06.12.2022
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
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كشفت مقالة في صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة حذرت من منعطف خطير في صراع أوكرانيا.
وذكر الأدميرال البحري الأمريكي المتقاعد والقائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، جيمس ستافريديس، أن محاولات القوات الأوكرانية مهاجمة المطارات العسكرية الروسية تشير إلى تحول جديد خطير في الصراع في أوكرانيا.
وبحسب رأيه، سيحاول القادة الغربيون الآن إجبار سلطات كييف على الامتناع عن شن هجمات أكبر من أجل تقليل خطر حدوث مزيد من التصعيد.
وقال ستافريديس إن "الناتو سيحاول طمأنة الأوكرانيين من أجل تجنب المشاركة المباشرة للحلف في الأعمال العدائية".
كما أشار ستافريديس إلى أنه يمكن للغرب أن يعد نظام كييف بتزويده بأنظمة دفاع جوي أكثر تقدمًا، وكذلك النظر في نقل الطائرات المقاتلة.
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