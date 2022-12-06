https://sputnikarabic.ae/20221206/الولايات-المتحدة-تسجل-4500-حالة-وفاة-بسبب-الإنفلونزا-هذا-الموسم-1070891872.html
الولايات المتحدة تسجل 4500 حالة وفاة بسبب الإنفلونزا هذا الموسم
الولايات المتحدة تسجل 4500 حالة وفاة بسبب الإنفلونزا هذا الموسم
سجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 8.7 مليون حالة مرضية، و78 ألف حالة استشفاء، و4500 حالة وفاة بسبب الإنفلونزا حتى الآن هذا الموسم. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T03:54+0000
2022-12-06T03:54+0000
2022-12-06T03:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الأنفلونزا
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وبحسب تقديرات صادرة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعد هذا النشاط للإنفلونزا الموسمية مرتفعا ويستمر في الزيادة في جميع أنحاء البلاد،وتم الإبلاغ عن حوالي 20 ألف استشفاء بسبب الإنفلونزا في الولايات المتحدة في الأسبوع الأخير المنتهي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.وتضاعف عدد حالات دخول مستشفى بسبب الإنفلونزا في ذلك الأسبوع تقريبا مقارنة بالأسبوع السابق.وتم الإبلاغ عن 14 حالة وفاة بين الأطفال، بسبب الإنفلونزا حتى الآن هذا الموسم في البلاد، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
https://sputnikarabic.ae/20221104/الولايات-المتحدة-تشهد-انتشارا-كبيرا-وغير-معتاد-لثلاثة-فيروسات-تنفسية-1069843045.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الأنفلونزا
الولايات المتحدة الأمريكية, الأنفلونزا
الولايات المتحدة تسجل 4500 حالة وفاة بسبب الإنفلونزا هذا الموسم
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سجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 8.7 مليون حالة مرضية، و78 ألف حالة استشفاء، و4500 حالة وفاة بسبب الإنفلونزا حتى الآن هذا الموسم.
وبحسب تقديرات صادرة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعد هذا النشاط للإنفلونزا الموسمية مرتفعا
ويستمر في الزيادة في جميع أنحاء البلاد،
وتم الإبلاغ عن حوالي 20 ألف استشفاء بسبب الإنفلونزا في الولايات المتحدة في الأسبوع الأخير المنتهي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.
وتضاعف عدد حالات دخول مستشفى بسبب الإنفلونزا في ذلك الأسبوع تقريبا مقارنة بالأسبوع السابق.
وتم الإبلاغ عن 14 حالة وفاة بين الأطفال، بسبب الإنفلونزا حتى الآن هذا الموسم في البلاد، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.