https://sputnikarabic.ae/20221206/بركان-جبل-سيميرو-الإندونيسي-يثور-22-مرة-في-الساعات-الـ6-الأخيرة-1070902891.html
بركان جبل سيميرو الإندونيسي يثور 22 مرة في الساعات الـ6 الأخيرة
بركان جبل سيميرو الإندونيسي يثور 22 مرة في الساعات الـ6 الأخيرة
أكدت بيانات حكومية إندونيسية، أن بركان جبل سيميرو الإندونيسي قد ثار 22 مرة في آخر 6 ساعات. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T09:57+0000
2022-12-06T09:57+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته هيئة المسح البركاني الإندونيسي (PVMBG) اليوم الثلاثاء، فإن بركان جبل سيميرو الإندونيسي في جزيرة جاوة ثار 22 مرة خلال الساعات الست الماضية، ما تسبب في ظهور سحب ساخنة وانهيارات أرضية من الحمم البركانية وتدفقات من اللهب.وقال موكداس سوفيان، ممثل الهيئة: "في الساعات الست الماضية، كان هناك 22 انفجارا استمرت 60-155 ثانية".بدأ جبل سيميرو، وهو أعلى جبل في جاوة، بالثوران يوم الأحد، ما أدى إلى إطلاق كميات كبيرة من الرماد البركاني في الغلاف الجوي. بلغ ارتفاع عمود الرماد 1.5 كيلومتر.وبحسب سوفيان، لا يزال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الخطر الناجم عن السحب الساخنة وتدفقات الحمم البركانية والانهيارات الثلجية.تقع إندونيسيا في منطقة نشطة زلزاليًا تُعرف باسم "Ring of Fire" وتعاني بانتظام من الزلازل القوية وثورات البراكين وأمواج تسونامي، حيث يقع ما يقرب من 90 % من حوالي 1500 بركان على الأرض في هذه المنطقة.طالع أيضا: مقتل 13 وإصابة العشرات جراء ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا.. فيديو
https://sputnikarabic.ae/20221204/إندونيسيا-ترفع-حالة-الإنذار-من-انفجار-بركان-سيميرو-إلى-أعلى-مستوى-1070820603.html
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أخبار إندونيسيا, العالم
بركان جبل سيميرو الإندونيسي يثور 22 مرة في الساعات الـ6 الأخيرة
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أكدت بيانات حكومية إندونيسية، أن بركان جبل سيميرو الإندونيسي قد ثار 22 مرة في آخر 6 ساعات.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته هيئة المسح البركاني الإندونيسي
(PVMBG) اليوم الثلاثاء، فإن بركان جبل سيميرو الإندونيسي في جزيرة جاوة ثار 22 مرة خلال الساعات الست الماضية، ما تسبب في ظهور سحب ساخنة وانهيارات أرضية من الحمم البركانية وتدفقات من اللهب.
وقال موكداس سوفيان، ممثل الهيئة: "في الساعات الست الماضية، كان هناك 22 انفجارا استمرت 60-155 ثانية".
بدأ جبل سيميرو، وهو أعلى جبل في جاوة، بالثوران يوم الأحد، ما أدى إلى إطلاق كميات كبيرة من الرماد البركاني في الغلاف الجوي. بلغ ارتفاع عمود الرماد 1.5 كيلومتر.
ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا حتى الآن، وتجاوز عدد السكان المحليين الذين تم إجلاؤهم 2300.
وبحسب سوفيان، لا يزال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الخطر الناجم عن السحب الساخنة وتدفقات الحمم البركانية والانهيارات الثلجية.
تقع إندونيسيا
في منطقة نشطة زلزاليًا تُعرف باسم "Ring of Fire" وتعاني بانتظام من الزلازل القوية وثورات البراكين وأمواج تسونامي، حيث يقع ما يقرب من 90 % من حوالي 1500 بركان على الأرض في هذه المنطقة.