https://sputnikarabic.ae/20221206/بعد-مطالبتها-بمقاضاة-إسرائيل-أمام-الجنائية-الدولية-ليبرمان-يطالب-بوقف-بث-الجزيرة-في-بلاده-1070917496.html

بعد مطالبتها بمقاضاة إسرائيل أمام الجنائية الدولية.. ليبرمان يطالب بوقف بث "الجزيرة" في بلاده

بعد مطالبتها بمقاضاة إسرائيل أمام الجنائية الدولية.. ليبرمان يطالب بوقف بث "الجزيرة" في بلاده

طالب أفيغدور ليبرمان، وزير المالية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بوقف بث قناة "الجزيرة" في بلاده. 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T15:26+0000

2022-12-06T15:26+0000

2022-12-06T15:26+0000

شيرين أبو عاقلة

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

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ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، دعا من خلالها بوقف بث القناة من إسرائيل، على خلفية تقديمها دعوى إلى محكمة الجنايات الدولية تتهم فيها تل أبيب باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مايو/ أيار الماضي.وقال وزير المالية الإسرائيلي، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو":وتوقع أفيغدور ليبرمان أن يقوم المكتب الصحفي الحكومي في إسرائيل بسحب أوراق اعتماد صحفيي الجزيرة الموجودين في بلاده.وكانت قناة الجزيرة قد رفعت في وقت سابق اليوم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم فيها القوات الإسرائيلية بقتل الصحافية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، في مايو الماضي، بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.ونشرت الشبكة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بيانا أكدت فيه رفع دعوى تتهم إسرائيل باغتيال أبو عاقلة التي كانت تعمل لدى قنواتها.وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" قد أعلن الشهر الماضي فتح تحقيق في ملابسات وفاة الصحفية الفلسطينية- الأمريكية شيرين أبو عاقلة خلال تغطية اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية في مايو/ أيار الماضي.ورجح محللون أن التحقيق غير مسبوق وربما يؤدي لمطالبة أمريكية بالتحقيق مع الجنود المتورطين في الحادث، بينما أشار الجيش الإسرائيلي، في تحقيقاته إلى أنه لا يمكن تحديد هوية مرتكب الحادث، رغم وجود احتمال كبير بأن يكون تم قتلها برصاص القوات الإسرائيلية عن طريق الخطأ.وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، رجحت واشنطن أن "الجيش الإسرائيلي قد يكون مسؤولا عن وفاة شيرين أبو عاقلة، لكنها قالت إنها لم تقتل عمدا"، بينما أعلن الجانب الفلسطيني، نهاية مايو، أن تحقيقه يشير إلى أنه تم إطلاق النار عليها من قبل جندي إسرائيلي بصورة متعمدة.وسبق أن أعلن لابيد أن الجنود الإسرائيليين لن يتم التحقيق معهم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.وقال لابيد إن تل أبيب أبلغت واشنطن احتجاجها الشديد بهذا الشأن، مضيفا: "لن نتخلى عن جنود الجيش الإسرائيلي".

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شيرين أبو عاقلة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي