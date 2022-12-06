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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221206/بعد-18-عاما-بيرهوف-يستقيل-من-منصبه-عقب-خروج-المنتخب-الألماني-من-كأس-العالم-1070906099.html
بعد 18 عاما... بيرهوف يستقيل من منصبه عقب خروج المنتخب الألماني من كأس العالم
بعد 18 عاما... بيرهوف يستقيل من منصبه عقب خروج المنتخب الألماني من كأس العالم
أعلن مدير منتخب ألمانيا لكرة القدم، أوليفر بيرهوف، استقالته من منصبه بعد الخروج المحبط لبلاده للمرة الثانية من الدور الأول في كأس العالم لكرة القدم. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T10:41+0000
2022-12-06T10:41+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار ألمانيا
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وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه "توصل لاتفاق مع بيرهوف لإنهاء العقد الذي يسري حتى 2024، في وقت مبكر"، مؤكدا أن "بيرهوف قدّم خدمات عظمية للاتحاد".وعمل بيرهوف، مع المنتخب الألماني منذ عام 2004، وكان له تأثير كبير خلال عمله مع المدربين السابقين يورغن كلينمسان، ويواكيم لوف، قبل تسلم المدرب الحالي هانزي فليك مهامه في 2021.وودعت ألمانيا دور المجموعات في المونديال للمرة الثانية تواليا كما أقصيت من ثمن نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.
أخبار ألمانيا
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أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

بعد 18 عاما... بيرهوف يستقيل من منصبه عقب خروج المنتخب الألماني من كأس العالم

10:41 GMT 06.12.2022
© AFP 2022 / DANIEL ROLANDمدير منتخب ألمانيا لكرة القدم، أوليفر بيرهوف
مدير منتخب ألمانيا لكرة القدم، أوليفر بيرهوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / DANIEL ROLAND
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أعلن مدير منتخب ألمانيا لكرة القدم، أوليفر بيرهوف، استقالته من منصبه بعد الخروج المحبط لبلاده للمرة الثانية من الدور الأول في كأس العالم لكرة القدم.
وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه "توصل لاتفاق مع بيرهوف لإنهاء العقد الذي يسري حتى 2024، في وقت مبكر"، مؤكدا أن "بيرهوف قدّم خدمات عظمية للاتحاد".
وعمل بيرهوف، مع المنتخب الألماني منذ عام 2004، وكان له تأثير كبير خلال عمله مع المدربين السابقين يورغن كلينمسان، ويواكيم لوف، قبل تسلم المدرب الحالي هانزي فليك مهامه في 2021.
وودعت ألمانيا دور المجموعات في المونديال للمرة الثانية تواليا كما أقصيت من ثمن نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.
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