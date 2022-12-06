https://sputnikarabic.ae/20221206/بعد-18-عاما-بيرهوف-يستقيل-من-منصبه-عقب-خروج-المنتخب-الألماني-من-كأس-العالم-1070906099.html
بعد 18 عاما... بيرهوف يستقيل من منصبه عقب خروج المنتخب الألماني من كأس العالم
بعد 18 عاما... بيرهوف يستقيل من منصبه عقب خروج المنتخب الألماني من كأس العالم
أعلن مدير منتخب ألمانيا لكرة القدم، أوليفر بيرهوف، استقالته من منصبه بعد الخروج المحبط لبلاده للمرة الثانية من الدور الأول في كأس العالم لكرة القدم. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T10:41+0000
2022-12-06T10:41+0000
2022-12-06T10:41+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار ألمانيا
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وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه "توصل لاتفاق مع بيرهوف لإنهاء العقد الذي يسري حتى 2024، في وقت مبكر"، مؤكدا أن "بيرهوف قدّم خدمات عظمية للاتحاد".وعمل بيرهوف، مع المنتخب الألماني منذ عام 2004، وكان له تأثير كبير خلال عمله مع المدربين السابقين يورغن كلينمسان، ويواكيم لوف، قبل تسلم المدرب الحالي هانزي فليك مهامه في 2021.وودعت ألمانيا دور المجموعات في المونديال للمرة الثانية تواليا كما أقصيت من ثمن نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
بعد 18 عاما... بيرهوف يستقيل من منصبه عقب خروج المنتخب الألماني من كأس العالم
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أعلن مدير منتخب ألمانيا لكرة القدم، أوليفر بيرهوف، استقالته من منصبه بعد الخروج المحبط لبلاده للمرة الثانية من الدور الأول في كأس العالم لكرة القدم.
وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه "توصل لاتفاق مع بيرهوف لإنهاء العقد الذي يسري حتى 2024، في وقت مبكر"، مؤكدا أن "بيرهوف قدّم خدمات عظمية للاتحاد".
وعمل بيرهوف، مع المنتخب الألماني منذ عام 2004، وكان له تأثير كبير خلال عمله مع المدربين السابقين يورغن كلينمسان، ويواكيم لوف، قبل تسلم المدرب الحالي هانزي فليك مهامه في 2021.
وودعت ألمانيا دور المجموعات
في المونديال للمرة الثانية تواليا كما أقصيت من ثمن نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.